«Манчестер Сити» видит Мареску в качестве преемника Гвардиолы

сегодня, 17:17

Энцо Мареска считается главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Сити» в случае возможного ухода Пепа Гвардиолы по окончании сезона.

Будущее Гвардиолы после завершения нынешней кампании остаётся неопределённым: его контракт вошёл в последние 18 месяцев, а переговоры о новом соглашении пока не продвинулись.

Мaреска сейчас свободен после ухода из «Челси». Ранее он дважды работал в структуре «Сити» — в академии и в штабе Гвардиолы, что усиливает его позиции.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, именно Мареска считается основным фаворитом на смену Гвардиолы, а в клубе высоко оценивают его тренерские качества.

