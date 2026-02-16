Винисиус: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»

Звезда «Реала» Винисиус Жуниор рад, что Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии.
Бывший тренер мадридцев принял «селесао» прошлым летом и уверенно провёл команду через квалификацию на ЧМ.
В интервью на YouTube-канале Ибаи Льяноса Винисиус сказал: «Я много выиграл, но хочу продолжать побеждать. Надеюсь, в этом году возьмём шестой титул чемпионов мира с Бразилией. Анчелотти изменил лицо команды. Мы играем лучше, счастливее и спокойнее. Его приход — лучшее, что случилось. По возрасту он мог бы быть моим дедом. Каждый раз, когда звонит, говорит, что мы выиграем ЧМ. Уже освоил португальский — учит очень быстро».
В ответ на вопрос о главных соперниках Бразилии Винисиус назвал Португалию, Испанию, Францию и Аргентину: «У них сильнейшие составы. Испания всегда на высоте, с игроками топ-класса».
Бразилия возьмёт да победит!
Ведь каждый Божий день по телефону,
Об этом Тренер Вини говорит!
От нас же будет вот такой совет!
Ты Карло с пылу,с жару!
Не при каком раскладе,не доверяй Неймару!!!
Иначе танцы с бубнами пойдут,
Пора прийдёт и карнавалу!
А что с игрой,так подождут!
На дискотеке с Вини Он на пару!!!
