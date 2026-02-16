Top.Mail.Ru
Винисиус: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»

сегодня, 17:25

Звезда «Реала» Винисиус Жуниор рад, что Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии.

Бывший тренер мадридцев принял «селесао» прошлым летом и уверенно провёл команду через квалификацию на ЧМ.

В интервью на YouTube-канале Ибаи Льяноса Винисиус сказал: «Я много выиграл, но хочу продолжать побеждать. Надеюсь, в этом году возьмём шестой титул чемпионов мира с Бразилией. Анчелотти изменил лицо команды. Мы играем лучше, счастливее и спокойнее. Его приход — лучшее, что случилось. По возрасту он мог бы быть моим дедом. Каждый раз, когда звонит, говорит, что мы выиграем ЧМ. Уже освоил португальский — учит очень быстро».

В ответ на вопрос о главных соперниках Бразилии Винисиус назвал Португалию, Испанию, Францию и Аргентину: «У них сильнейшие составы. Испания всегда на высоте, с игроками топ-класса».

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:12
..стыдняк такой, сразу вспомнил "лже бразильцев" в МЮ, сколько прошло, невидемо,хотя где их нет...?!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:00
Раньше помню Бразилия всегда была явным фаворитом ЧМ, все опасались с ними играть, попасть в группу. А теперь они как будто по уровню, классу сравнялись с другими. Нет неординарных игроков у них, с натяжкой Винисиуса можно назвать. И Неймар был...
112910415
112910415
сегодня в 18:45
надо верить
нельзя же не верить
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:27
Да, раньше не было такого унизительного 1-7 при том на домашнем ЧМ... Да и истинных художников не видно. Из последних это Роналдиньо и Неймар.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:24
Понятия не имею. Он вообще-то клубный тренер, в сборной никогда не работал, если не ошибаюсь. Ну и никто не ожидал, что Перес уволит его из Реала, в противном случае, насколько я знаю, он не собирался уходить. А за Анчи, я последний раз наблюдал в Баварии, потом не следил, и только пару лет назад, стал регулярно просматривать Примеру...
xmwr4r7p9j9k
xmwr4r7p9j9k
сегодня в 18:18
Это ещё вилами по воде написано
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:04
...Вить, а скажи мне вот о чём! Я сейчас по Италии не очень, а почему Карло не взялся за это гиблое дело? Раньше Он считал работу в Сборной как не полноценую на полставки по занятости! Сейчас руки свободны,а?!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 17:58
Интересно посмотреть на Анчелотти в сборной, с его колоссальным клубным опытом.
На ЧМ нас нет , поэтому даже не знаю за кого болеть. Может, за Анчи буду топить и за узбеков)
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:56
...тем больше шансов у европейцев в игре с ними! Раньше даже разговора не было, попали под бразильцев,суши вёсла! Вот в этой сборной точно бойцы были, смесь мощи и финтов!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:55, ред.
Фантазёры. Ещё не родились новые зубастики, а сегодняшние тиктокмены только на язык легки
Англии в финале не будет никогда
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:48
сейчас футбол другой.
и на поле к художникам нужны настоящие бойцы и пахари.
кроме Рафиньи, мало кто есть таковых у 5 кратных чемпионов мира.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:46
А так вообще Кюрасао - один из главных фаворитов!!)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:45
Давно уже не видел игру бразилов. Когда-то это было прям наслаждение, но это уже был очень давно....
Capral
Capral
сегодня в 17:45, ред.
Мечтаю увидеть в финале Бразилию с Англией, Анчи против Тухеля!!! Если на острие атаки Вини и Раф- всё должно сложиться как нельзя лучше!!! Рад за Карла Великого и его обучение португальскому!!! Но помню, немецкий, давался ему с огромным трудом...
Слова Вини подтверждают, что значит- настоящий НАСТАВНИК и МУДРЫЙ Тренер!!!!!!!
Удачи Папе Карло, Вини, Рафу и всей Бразилии!!!!!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:43, ред.
.........Не так всё просто под луною!
Бразилия возьмёт да победит!
Ведь каждый Божий день по телефону,
Об этом Тренер Вини говорит!
От нас же будет вот такой совет!
Ты Карло с пылу,с жару!
Не при каком раскладе,не доверяй Неймару!!!
Иначе танцы с бубнами пойдут,
Пора прийдёт и карнавалу!
А что с игрой,так подождут!
На дискотеке с Вини Он на пару!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:43
вряд ли на ЧМ судьи простят нырки Винисиуса.
Гость
