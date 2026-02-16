Моуриньо о новой дуэли с «Реалом»: «Мы ранили короля, и теперь он опасен»

Главный тренер «Бенфики» поделился мнением о предстоящей дуэли с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин забил «Реалу» в последней атаке, и игра завершилась победой португальцев 4:2, что позволило команде Моуриньо занять место в плей-офф за счёт преимущества по разнице мячей — теперь они снова встретятся с мадридцами.

Будет очень сложно, без сомнений. Мы сыграли только первую игру. Трубин завтра в атаке не выйдет. Я привык к таким парам. Делал это всю жизнь. Люди думают, что нужен определённый результат в первом матче. Я говорю: нет ничего окончательного.

Мы сыграем первую игру с головой, амбициями и уверенностью. Мы знаем, что мы сделали с королями ЛЧ . Они ранены. А раненый король опасен.

Мы победу в том матче. «Бенфика» была лучше. Но теперь две плей-офф-игры. Жалко, что придётся играть их. Хотели в феврале поработать над игрой.