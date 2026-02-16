Top.Mail.Ru
Моуриньо о новой дуэли с «Реалом»: «Мы ранили короля, и теперь он опасен»

сегодня, 18:42
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнением о предстоящей дуэли с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин забил «Реалу» в последней атаке, и игра завершилась победой португальцев 4:2, что позволило команде Моуриньо занять место в плей-офф за счёт преимущества по разнице мячей — теперь они снова встретятся с мадридцами.

Будет очень сложно, без сомнений. Мы сыграли только первую игру. Трубин завтра в атаке не выйдет. Я привык к таким парам. Делал это всю жизнь. Люди думают, что нужен определённый результат в первом матче. Я говорю: нет ничего окончательного.

Мы сыграем первую игру с головой, амбициями и уверенностью. Мы знаем, что мы сделали с королями ЛЧ. Они ранены. А раненый король опасен.

Мы победу в том матче. «Бенфика» была лучше. Но теперь две плей-офф-игры. Жалко, что придётся играть их. Хотели в феврале поработать над игрой.

ABir
ABir
сегодня в 22:37
Скорее всего в ответном матче Бенфике мягко говоря, сильно не повезет. Реал редко дважды наступает на одни грабли.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 21:35
Шансов у них конечно не сильно много, но они есть..если сыграют как надо то смогут навязать свою игру ...в защите РМ не так уже и силен, вернее пропускают довольно часто.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 20:43
Ну, в плей-офф «Реал» точно вытащит игру.
dda4drt4j4b5
dda4drt4j4b5
сегодня в 20:38
Не думаю что Жозе придумает что-то новое
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:44
если Тчуамени, Хейсен и Каррерас получат завтра желтую карточку,
они пропустят второй матч против Бенфики на Бернабеу.
все решится в Мадриде.
удачи Бенфике!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:40, ред.
Трубин завтра в атаке не выйдет!!!
с ч\ю у Моуриньо полный порядок))))
Karkaz
Karkaz ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 19:11
Бенфика вообще не близко ментально к Лацио или Спартаку. Португальцы это победители по духу и по результатам, при этом постоянно продают своих лидеров. По мне так это как небо и земля разница между Бенфикой и этими двумя клубами. У них бывают спады, но в целом португальцы стабильный участник плей оф ЛЧ. Что не свойственно Лацио или Спартаку.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:03
Жозе покажи мастер класс королю!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:48
Бенфика ментально близка к Лацио или к Спартаку (если кому удобнее) - могут порвать Реал или Манчестер, но в94 Виктории Плзень или Шемрок Роверс. свои ребята в общем. ставить на эту команду есть безрассудство. разве что тотал больше с ними почти всегда в еврокубках))
