Гамбия предложила России провести товарищеский матч

РФС предложили провести товарищеский матч со сборной Гамбии в мартовское окно сборных. Африканцы при этом готовы сыграть против России и позже.
Сборная Гамбии занимает 117-е место в рейтинге ФИФА.
Потянут ли наши витязи против 117-ого места...
Ряды желающих растут не по дням а по часам.... ну а Валере опять выпадает шанс продемонстрировать свою тренерскую гениальность.
