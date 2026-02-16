Top.Mail.Ru
Гамбия предложила России провести товарищеский матч

сегодня, 18:55

РФС предложили провести товарищеский матч со сборной Гамбии в мартовское окно сборных. Африканцы при этом готовы сыграть против России и позже.

Сборная Гамбии занимает 117-е место в рейтинге ФИФА.

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:15
Гамбию ещё не брали, добро
spbpju5emdmc
spbpju5emdmc
сегодня в 22:40
Нет смысла проводить матчи с такими слабыми соперниками
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 21:40
Сборная есть, как и игроки играющие в Европе тоже есть ..правда чемпионаты где играют игроки сильными не назвать. Больше практики - больше сыгранность да понимание на поле и это хорошо. Почему бы и с с 117ми не сыграть?
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 20:41
Проигравшая команда подписывает контракт с минобороны )))
particular
particular
сегодня в 19:56, ред.
Непонятно по заголовку и тексту, - кто кому предлагал и кто кого умолял...
Потянут ли наши витязи против 117-ого места...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:36
Гамбии нам как раз и не хватало, для полного счастья.) У них разве есть стадион? Где они его разместили, интересно, вся страна размесилась по берегу реки.) Население 1,3 млн и у них есть сборная?!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:31
Матч бомба будет - пообещали африканские друзья.... :))) Меня терзает смутное сомнение- мы что огромные деньги платим командам, чтоб они играли с нами?
Ряды желающих растут не по дням а по часам.... ну а Валере опять выпадает шанс продемонстрировать свою тренерскую гениальность.
adekvat
adekvat
сегодня в 19:05
117 место тоже пойдет, Валера как великий тренер еще один матч выиграет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:57
Денег попросили так?))))
