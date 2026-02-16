Дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева прекращено

1771259164

сегодня, 19:26

Производство по уголовному делу о мошенничестве в футболе, возбуждённому по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«По уголовному делу, возбуждённому по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), по факту покушения на хищение особо крупных средств путём обмана, производство прекращено», — заявили в ведомстве.

Сейчас по ст. 144–145 УПК РФ главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области проводит дополнительные проверки для принятия процессуального решения.