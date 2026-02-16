Top.Mail.Ru
Дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева прекращено

сегодня, 19:26

Производство по уголовному делу о мошенничестве в футболе, возбуждённому по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«По уголовному делу, возбуждённому по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), по факту покушения на хищение особо крупных средств путём обмана, производство прекращено», — заявили в ведомстве.

Сейчас по ст. 144–145 УПК РФ главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области проводит дополнительные проверки для принятия процессуального решения.

26 ноября 2024 года Федорищев сообщил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей, якобы предназначенных «преступникам с коррупцией в судейском корпусе». 2 декабря губернатор подал заявление о проверке агентских групп по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджета), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение/растрата) УК РФ. В январе 2025-го ГУ МВД подтвердило возбуждение дела о мошенничестве.

Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 21:49
Т.е. деньги не получены мошенническим способом, а переподчинены..т.е. фактически поменяли хозяина ..от того и того?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:31
Похоже кто то, что то и кому то...)))
adekvat
adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:37
Поделились, наверно.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:44, ред.
Хорошо, прекращено. Теперь бы ещё объявили на каком основании прекращено., заявитель пошёл в отказ или по причине отсутствия состава преступления?
