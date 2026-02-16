Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Экс-игрок МЮ назвал условие, при котором Каррик останется на будущий сезон

сегодня, 22:30

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик должен вывести команду в Лигу чемпионов, чтобы рассчитывать на постоянный контракт на «Олд Траффорд». Такое мнение выразил экс-игрок МЮ Микаэль Сильвестр.

Он сказал:

Каррик получит шанс на постоянный контракт, если сохранит место в Лиге чемпионов и убедит игроков в своей системе. Сейчас он в наилучшей позиции, ведь работа и.о. — это затяжное собеседование на роль главного тренера.

Бывший полузащитник сборной Англии блестяще начал работу после ухода Рубена Аморима, не проиграв ни одного из первых пяти матчей АПЛ. Сейчас МЮ идет в зоне ЛЧ, опережая ближайшего конкурента в борьбе за 4-ю позицию на 1 очко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» видит Мареску в качестве преемника Гвардиолы
Сегодня, 17:17
«Тоттенхэм» хотел пригласить Абела Феррейру, но получил отказ
Вчера, 19:30
«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино
14 февраля
«Манчестер Юнайтед» не хочет оставлять Каррика главным тренером
11 февраля
СлухиЛуис Энрике отказал «Манчестер Юнайтед» и продлит контракт с ПСЖ
07 февраля
СлухиВ «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне
06 февраля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 