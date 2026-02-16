Экс-игрок МЮ назвал условие, при котором Каррик останется на будущий сезон

1771270229

сегодня, 22:30

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» должен вывести команду в Лигу чемпионов, чтобы рассчитывать на постоянный контракт на «Олд Траффорд». Такое мнение выразил экс-игрок МЮ .

Он сказал:

Каррик получит шанс на постоянный контракт, если сохранит место в Лиге чемпионов и убедит игроков в своей системе. Сейчас он в наилучшей позиции, ведь работа и.о. — это затяжное собеседование на роль главного тренера.