Экс-игрок МЮ назвал условие, при котором Каррик останется на будущий сезон

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик должен вывести команду в Лигу чемпионов, чтобы рассчитывать на постоянный контракт на «Олд Траффорд». Такое мнение выразил экс-игрок МЮ Микаэль Сильвестр.
Он сказал:
Каррик получит шанс на постоянный контракт, если сохранит место в Лиге чемпионов и убедит игроков в своей системе. Сейчас он в наилучшей позиции, ведь работа и.о. — это затяжное собеседование на роль главного тренера.
Бывший полузащитник сборной Англии блестяще начал работу после ухода Рубена Аморима, не проиграв ни одного из первых пяти матчей АПЛ. Сейчас МЮ идет в зоне ЛЧ, опережая ближайшего конкурента в борьбе за 4-ю позицию на 1 очко.