Тимощук рассказал об ожиданиях от Джона Джона и Джона Дурана

Тренер «Зенита» рассказал, чего в команде ждут от новичков и .

От Джона Джона ждем, чтобы он добавил креативности, нестандартных ходов, скорости мышления в атаке. Естественно, ждем, когда Джон Дуран сможет сыграть, продемонстрировать свои качества. Важно, что эти игроки уже хорошо влились в коллектив, ребята с хорошим настроением работают, шутят и уже понимают, насколько их здесь близко приняли.

Завтра будет спарринг с «Краснодаром» – очень важная игра для нас, но только в рамках подготовки ко второй части сезона. Завтра будет интересный формат. Договорились сыграть два тайма по 45 минут и один – 30 минут. В сумме 120 минут. Естественно, мы хотим дать всем игровое время, как на сборах мы делаем. Минимум по тайму каждый получит, кто‑то больше, кто‑то меньше. Что касается новичков, они будут задействованы в матче. Хочется на них посмотреть в нормальном состоянии, когда они прошли тренировочный процесс