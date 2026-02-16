Top.Mail.Ru
Роналдо рассказал о встрече с Анчелотти на карнавале в Бразилии

сегодня, 22:58

Легендарный форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о встрече на карнавале в Рио-де-Жанейро с нынешним наставником «селесао» Карло Анчелотти. Экс-футболист и тренер были замечены пьющими пиво, также они обсудили футбольные вопросы.

«Зубастик» признался в интервью бразильской прессе:

Мы обсуждали состав на чемпионат мира, я даже пошутил, что включил туда и себя. Я хорошо его знаю и уверен из нашего разговора: ему очень нравится этот опыт — быть здесь, узнавать наших людей, работать в бразильском футболе, руководить самой титулованной сборной в истории мировых первенств. Уверен, он наслаждается энергией бразильских болельщиков, которые его поддерживают, — ведь на чемпионате мира эта поддержка ему очень пригодится.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 23:44
есть такое чувство, когда чел на работе находится на своем месте и представить его вне этого места сложно. так вот мне Карло Анчелотти кажется идеальным тренером сборной Бразилии. хорошее предчувствие, что если не будут пороть горячку и ругаться, то возьмут шестой Кубок - не в этом так в тридцатом.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:14
Очень добрые и правтльные слова.
