Роналдо рассказал о встрече с Анчелотти на карнавале в Бразилии

Легендарный форвард сборной Бразилии рассказал о встрече на карнавале в Рио-де-Жанейро с нынешним наставником «селесао» . Экс-футболист и тренер были замечены пьющими пиво, также они обсудили футбольные вопросы.

«Зубастик» признался в интервью бразильской прессе:

Мы обсуждали состав на чемпионат мира, я даже пошутил, что включил туда и себя. Я хорошо его знаю и уверен из нашего разговора: ему очень нравится этот опыт — быть здесь, узнавать наших людей, работать в бразильском футболе, руководить самой титулованной сборной в истории мировых первенств. Уверен, он наслаждается энергией бразильских болельщиков, которые его поддерживают, — ведь на чемпионате мира эта поддержка ему очень пригодится.