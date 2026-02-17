Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры

сегодня, 01:00
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Жирона» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Лемар (62'), Фран Бельтран (87'). За гостей забил Кубарси (59'). На 45+1-й минуте игрок «Барсы» Ламин Ямаль не реализовал пенальти.

По итогам встречи «Жирона» имеет 29 очков (12-е место), у гостей — 58 очков (2-е место).

В следующем матче «Жирона» сыграет 23 февраля, соперником будет «Алавес». «Барселона» проведет следующий матч 22 февраля (соперник — «Леванте»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
Вчера, 00:45
«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля
«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги
15 февраля
«Реал» переиграл «Реал Сосьедад» во встрече чемпионата Испании
15 февраля
«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» в 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля
«Интер» в большинстве одержал победу над «Ювентусом» в поединке Серии А
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:11
Ушатать Барсу становится в Жироне традицией.....

04.05.2024
Жирона 4:2 Барселона

10.12.2023
Барселона 2:4 Жирона

16.02.2026
Жирона 2:1 Барселона

Жироне респект....
Ямалю привет....
Реал с лидерством....
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:16
Второй гол в ворота Барсы полностью на совести Кунде. Во время опаснейшей атаки соперника упал возле штрафной и начал разыгрывать спектакль, что ему чуть ли не ногу оторвали в обычном игровом стыке. Что очень помогло Жироне забить победный гол, так как голевая передача на Бельтрана шла как раз в ту точку, где "умирал" Кунде, и был бы француз в игре, скорее всего эта передача не прошла бы.

Эх, на таких Кунде Пуйоля не хватает, тот бы за шкирку поднял француза, ещё бы и леща отцовского выписал.
ww3fhsehq3bs
ww3fhsehq3bs ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
Если для вас футбол - не арифметика, а характер игры, тогда в чём смысл вашей первоначальной тирады про опасные моменты и остроту Жироны, которой на фоне Барселоны в 1-м тайме просто кот наплакал ??!!
Не уводите разговор в сторону своими авторскими приписками о протоколах, стенограммах, иных синонимах и прочей беллетристики. Вы наверняка этот матч смотрели крайне невнимательно, однако с шашкой наголо претендуете на повествование полноты происходящего. Многих это подкупает, не спорю, но мы же с вами не в школе, чтобы пятёрками в дневнике мерится, верно ?)

Итак, в 1- м тайме, кроме пенальти, Ямаль беспрепятственно, по центру киксанул обводящим ударом с левой, после паса Рафы + запорол выход 1 в 1, когда банально не исполнил черпачок а-ля Месси. Это только у Ямы уже 3 момента, а был ещё и Рафа, который правую штангу поцеловал, да шлёпнул мимо рамы, по центру, эпизодом ранее. Про безалаберность в завершении от Феррана и Фермина я просто опускаю..., от них это уже как Данность, а не неудача.
О секундомере речь заводите ?)) Для вас, кстати, он был бы крайне полезен, - не замечать события и факты в матче..., прикрываясь "никчёмными зарубками" от тех, кто его смотрел не на лайте, как вы, а с должным вниманием..., сами понимаете как это называется.

Хорошо пишите. Правда. Читается легко и приятно. Но оценка игры и её анализ у вас акцентированы на форму подачи комментариев, а не содержание игры, поэтому по итогу текст поста практически всегда подгоняется под итоговый счёт матча. Вы здесь мне напоминаете умного студента , который делая курсовую работу примерно представляет итоговые показатели проектируемого агрегата, подспудно подгоняя вариативность коэффициентов в своих расчётах.
По играм Реала у вас, кстати, тоже самое: если победа, то сразу речи о системности, структуре , балансе, тренерской руке и прочее; как проигрыш - беспорядок линий, безидейность в атаке, анархия в обороне и далее по смыслу.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:00
Уффф… эти разговоры про судей никогда не закончатся, умейте достойно проигрывать! Брат топит за Барсу, вместе вчера смотрели матч, и он каждую минуту: здесь был фол, здесь карточка, здесь не так судит, стоит кому-то из игроков отнять мячик у игроков Барсы, ааай, слишком грубо, итд. Вы как будто из одного инкубатора) заколебали уже ей богу.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:59
Не думаю что тёрки вокруг кресла президента влияют на игру команды в конкретных матчах...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:57
выборы пройдут, Лапорта вернется и наведет порядок))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:57
Вчера то что то пошло не так?)...вот и дальше будет так же))...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:55
расписание. Реал.
дома 7 матчей - Хетафе, Эльче, Атлетико, Жирона, Алавес, Реал Овьедо, Атлетик Бильбао. 18-19 плюс (надеюсь, Атлетико делает подножку)
выезд 7 матчей - Осасуна, Сельта, Мальорка, Севилья.
Бетис, Эспаньол, Барса (три подряд выезд)
максимум 13 очков.
итого - 91-92.

Барселона.
дома 8 матчей - Леванте, Вильярреал, Севилья, Райо, Эспаньол,
Сельта, Реал и Бетис.... здесь абсолютная власть, 100% результат.

выезд 6 матчей - Атлетик Бильбао, Атлетико Мадрид, Хетафе, Осасуна, Алавес и Валенсия.
просто ради интриги чтоб Реал имел мотивацию - 12-13 очков.
итого - 94-95.

надеюсь, эта простейший математический расчет сбудется))))))))))))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
Еще подумай...и у Реала сезоне 2024-25 после 24 туров было 51 очко)...сейчас 60...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:38
статистика Барселоны в сезоне 2024-25 после 24 туров
16 побед. 3 ничьи. 5 поражений. 51 очков.
сейчас у команды Флика 58 очков. (19 побед, 1 ничья и 4 поражений)
кто действующий чемпион?
Sergo81
Sergo81
сегодня в 08:47, ред.
Собственно говоря, ничего критично не происходит с Барсой. Лидер атак Рафа не набрал ещё форму в силу объективных причин, поэтому и не забил свои 2-3 убойных момента. Но это вопрос времени, я в него верю. Вратарь надёжен, вопросов нет. Защите нужно поплотнее разбирать соперника в штрафной и на подступах и когда Раф начнёт забивать, они раскрепостится и станут увереннее. Большой проблемы не вижу, игру нащупают. Жирона молодцом, почувствовали, что можно на характере затащить игру и затащили.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:39
Жирона увеличивает расстояние от зоны вылета до пяти очков — можно перевести дыхание...
7uhzumemmzh3
7uhzumemmzh3
сегодня в 08:38
Все свои очки Барселона потеряла на выезде. Дома все в порядке.
p33sh2ts9ymd
p33sh2ts9ymd
сегодня в 08:36
Вот это подарок для Реала, по настоящему, королевский.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:34
А я предполагал, что Барселона потеряет очки, правда подстраховался — поставил 1Х... Не знал, что Витсель играет за Жирону, думал, что он уже повесил бутсы на гвоздь...
Futurista
Futurista ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 08:33, ред.
Статистика Реала после 24 туров в сезоне 2023/24:
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
4zz3hnwc9bke
4zz3hnwc9bke
сегодня в 07:52
У Барсы наметился небольшой спад, заметно по результатам
uvy8xhh3he6n
uvy8xhh3he6n
сегодня в 07:50
Считаю не стоит больше Ямалю бить пенальти, он очень эмоциональный, хладнокровности не хватает
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 07:43
все верно.
Барса сейчас в спаде, и если коротко, защита трещит по швам, а впереди что то разладилось.
не реализовали в первом тайме, расплатились во втором.
судье аплодисменты.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:58
Ну Жирона-чемпик это я давно уже говорил)))
А барса сливает все подряд... Спал что-ли у команды
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:32
Барса проиграла сама, но опять нельзя не отметить судейский фактор. Никто не говорит о том, что лидеру нужно подсуживать, но судите хотя бы на равных, нет? А то Эчеверри вешается на де Йонга - ничего нет. Кунде касается рукой оппонента - предупреждение. Ну и с наступами уже надо что-то делать. Пробежался по ногам Кунде Эчеверри, а судья рассудил, что так можно играть. Реально?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:25
На работе глянул второй там до 1:1....защита у Барсы кто в лес, кто по дрова
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:24
Реализуй моменты, результат был бы другой
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 06:00, ред.
Бездарная игра, бездарная оборона.
Кунде и особенно Бальде делают все, что бы пойти на три веселых.
Бездарная реализация моментов так и осталась.
Вопросов много, ответов мало, то что упустили первое место с отставанием всего в 2 очка это ерунда , главное не продолжить в том же духе)
Ну и спасибо Жоану Гарсие, стена!
И отдельное спасибо судье , который засчитал гол Жироны , после нарушения
112910415
112910415
сегодня в 05:27
показали плохую версию Барселоны !
зачем было показывать ?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 05:12
Браво Жирона!
Bombon
Bombon ответ q3ahsy2vabze (раскрыть)
сегодня в 03:58, ред.
Во многом соглашусь. Но Араухо к основе на пушечный выстрел подпускать нельзя. Да, он не удаляется. Но при этом он нифига не делает. Не идет в борьбу за мяч, не выдвигается на соперников. Он просто стоял и смотрел как игроки Жироны создают моменты и забивают. И в скорости он сильно потерял. Догнать он может разве что игроков Альбасете. Единственное что он еще может - играть головой. Но это сможет любой защитник его габаритов. Его нужно сливать хоть куда-нибудь. Желательно в верблюд-лигу. Может, хоть заработать что-то выйдет. И купить нормального ЦЗ.
Lobo77
Lobo77 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 03:42
Ну нынче с баблом у вас слабовато.
И форварды у Реала техничные очень.
Или
кино победило бабло?)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 03:14
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Lobo77 (раскрыть)
    сегодня в 03:06
    Мало платили, раз сливочные все рекорды по пенкам перебили😉
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     