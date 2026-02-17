«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры

В матче испанской Примеры встречались «Жирона» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились Лемар (62'), Фран Бельтран (87'). За гостей забил Кубарси (59'). На 45+1-й минуте игрок «Барсы» Ламин Ямаль не реализовал пенальти.
По итогам встречи «Жирона» имеет 29 очков (12-е место), у гостей — 58 очков (2-е место).
В следующем матче «Жирона» сыграет 23 февраля, соперником будет «Алавес». «Барселона» проведет следующий матч 22 февраля (соперник — «Леванте»).
04.05.2024
Жирона 4:2 Барселона
10.12.2023
Барселона 2:4 Жирона
16.02.2026
Жирона 2:1 Барселона
Жироне респект....
Ямалю привет....
Реал с лидерством....
04.05.2024
Жирона 4:2 Барселона
10.12.2023
Барселона 2:4 Жирона
16.02.2026
Жирона 2:1 Барселона
Жироне респект....
Ямалю привет....
Реал с лидерством....
Эх, на таких Кунде Пуйоля не хватает, тот бы за шкирку поднял француза, ещё бы и леща отцовского выписал.
Эх, на таких Кунде Пуйоля не хватает, тот бы за шкирку поднял француза, ещё бы и леща отцовского выписал.
Не уводите разговор в сторону своими авторскими приписками о протоколах, стенограммах, иных синонимах и прочей беллетристики. Вы наверняка этот матч смотрели крайне невнимательно, однако с шашкой наголо претендуете на повествование полноты происходящего. Многих это подкупает, не спорю, но мы же с вами не в школе, чтобы пятёрками в дневнике мерится, верно ?)
Итак, в 1- м тайме, кроме пенальти, Ямаль беспрепятственно, по центру киксанул обводящим ударом с левой, после паса Рафы + запорол выход 1 в 1, когда банально не исполнил черпачок а-ля Месси. Это только у Ямы уже 3 момента, а был ещё и Рафа, который правую штангу поцеловал, да шлёпнул мимо рамы, по центру, эпизодом ранее. Про безалаберность в завершении от Феррана и Фермина я просто опускаю..., от них это уже как Данность, а не неудача.
О секундомере речь заводите ?)) Для вас, кстати, он был бы крайне полезен, - не замечать события и факты в матче..., прикрываясь "никчёмными зарубками" от тех, кто его смотрел не на лайте, как вы, а с должным вниманием..., сами понимаете как это называется.
Хорошо пишите. Правда. Читается легко и приятно. Но оценка игры и её анализ у вас акцентированы на форму подачи комментариев, а не содержание игры, поэтому по итогу текст поста практически всегда подгоняется под итоговый счёт матча. Вы здесь мне напоминаете умного студента , который делая курсовую работу примерно представляет итоговые показатели проектируемого агрегата, подспудно подгоняя вариативность коэффициентов в своих расчётах.
По играм Реала у вас, кстати, тоже самое: если победа, то сразу речи о системности, структуре , балансе, тренерской руке и прочее; как проигрыш - беспорядок линий, безидейность в атаке, анархия в обороне и далее по смыслу.
Не уводите разговор в сторону своими авторскими приписками о протоколах, стенограммах, иных синонимах и прочей беллетристики. Вы наверняка этот матч смотрели крайне невнимательно, однако с шашкой наголо претендуете на повествование полноты происходящего. Многих это подкупает, не спорю, но мы же с вами не в школе, чтобы пятёрками в дневнике мерится, верно ?)
Итак, в 1- м тайме, кроме пенальти, Ямаль беспрепятственно, по центру киксанул обводящим ударом с левой, после паса Рафы + запорол выход 1 в 1, когда банально не исполнил черпачок а-ля Месси. Это только у Ямы уже 3 момента, а был ещё и Рафа, который правую штангу поцеловал, да шлёпнул мимо рамы, по центру, эпизодом ранее. Про безалаберность в завершении от Феррана и Фермина я просто опускаю..., от них это уже как Данность, а не неудача.
О секундомере речь заводите ?)) Для вас, кстати, он был бы крайне полезен, - не замечать события и факты в матче..., прикрываясь "никчёмными зарубками" от тех, кто его смотрел не на лайте, как вы, а с должным вниманием..., сами понимаете как это называется.
Хорошо пишите. Правда. Читается легко и приятно. Но оценка игры и её анализ у вас акцентированы на форму подачи комментариев, а не содержание игры, поэтому по итогу текст поста практически всегда подгоняется под итоговый счёт матча. Вы здесь мне напоминаете умного студента , который делая курсовую работу примерно представляет итоговые показатели проектируемого агрегата, подспудно подгоняя вариативность коэффициентов в своих расчётах.
По играм Реала у вас, кстати, тоже самое: если победа, то сразу речи о системности, структуре , балансе, тренерской руке и прочее; как проигрыш - беспорядок линий, безидейность в атаке, анархия в обороне и далее по смыслу.
дома 7 матчей - Хетафе, Эльче, Атлетико, Жирона, Алавес, Реал Овьедо, Атлетик Бильбао. 18-19 плюс (надеюсь, Атлетико делает подножку)
выезд 7 матчей - Осасуна, Сельта, Мальорка, Севилья.
Бетис, Эспаньол, Барса (три подряд выезд)
максимум 13 очков.
итого - 91-92.
Барселона.
дома 8 матчей - Леванте, Вильярреал, Севилья, Райо, Эспаньол,
Сельта, Реал и Бетис.... здесь абсолютная власть, 100% результат.
выезд 6 матчей - Атлетик Бильбао, Атлетико Мадрид, Хетафе, Осасуна, Алавес и Валенсия.
просто ради интриги чтоб Реал имел мотивацию - 12-13 очков.
итого - 94-95.
надеюсь, эта простейший математический расчет сбудется))))))))))))
дома 7 матчей - Хетафе, Эльче, Атлетико, Жирона, Алавес, Реал Овьедо, Атлетик Бильбао. 18-19 плюс (надеюсь, Атлетико делает подножку)
выезд 7 матчей - Осасуна, Сельта, Мальорка, Севилья.
Бетис, Эспаньол, Барса (три подряд выезд)
максимум 13 очков.
итого - 91-92.
Барселона.
дома 8 матчей - Леванте, Вильярреал, Севилья, Райо, Эспаньол,
Сельта, Реал и Бетис.... здесь абсолютная власть, 100% результат.
выезд 6 матчей - Атлетик Бильбао, Атлетико Мадрид, Хетафе, Осасуна, Алавес и Валенсия.
просто ради интриги чтоб Реал имел мотивацию - 12-13 очков.
итого - 94-95.
надеюсь, эта простейший математический расчет сбудется))))))))))))
16 побед. 3 ничьи. 5 поражений. 51 очков.
сейчас у команды Флика 58 очков. (19 побед, 1 ничья и 4 поражений)
кто действующий чемпион?
16 побед. 3 ничьи. 5 поражений. 51 очков.
сейчас у команды Флика 58 очков. (19 побед, 1 ничья и 4 поражений)
кто действующий чемпион?
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
Очки: 61. Место: 1-е....больше только в сезоне 2011/12 (64 очка)...
Сейчас 60...одного очка не хватает...а так в принципе чемпионский график)...
Барса сейчас в спаде, и если коротко, защита трещит по швам, а впереди что то разладилось.
не реализовали в первом тайме, расплатились во втором.
судье аплодисменты.
Барса сейчас в спаде, и если коротко, защита трещит по швам, а впереди что то разладилось.
не реализовали в первом тайме, расплатились во втором.
судье аплодисменты.
А барса сливает все подряд... Спал что-ли у команды
А барса сливает все подряд... Спал что-ли у команды
Кунде и особенно Бальде делают все, что бы пойти на три веселых.
Бездарная реализация моментов так и осталась.
Вопросов много, ответов мало, то что упустили первое место с отставанием всего в 2 очка это ерунда , главное не продолжить в том же духе)
Ну и спасибо Жоану Гарсие, стена!
И отдельное спасибо судье , который засчитал гол Жироны , после нарушения
Кунде и особенно Бальде делают все, что бы пойти на три веселых.
Бездарная реализация моментов так и осталась.
Вопросов много, ответов мало, то что упустили первое место с отставанием всего в 2 очка это ерунда , главное не продолжить в том же духе)
Ну и спасибо Жоану Гарсие, стена!
И отдельное спасибо судье , который засчитал гол Жироны , после нарушения
зачем было показывать ?
зачем было показывать ?
И форварды у Реала техничные очень.
Или
кино победило бабло?)
И форварды у Реала техничные очень.
Или
кино победило бабло?)
Реал подключил свой помойный канал и спецом поднимают вой, никто внимания не обращает. Перес считает себя мегаумным, а по факту балабол, который сотрясает воздух)
Реал подключил свой помойный канал и спецом поднимают вой, никто внимания не обращает. Перес считает себя мегаумным, а по факту балабол, который сотрясает воздух)