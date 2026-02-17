Игрок сборной России Вахания переходит в «Краснодар»

1771308653

сегодня, 09:10

«Краснодар» заключил соглашение с «Ростовом» о приобретении прав на защитника , являющегося игроком сборной России. Информацию об этом сообщила пресс-служба «Краснодара».

Согласно условиям контракта, Илья Вахания присоединится к «Краснодару» 16 июня, а до конца текущего сезона он продолжит выступать за «Ростов». 25-летний защитник является воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга, но никогда не выходил на поле в составе основной команды. Летом 2023 года он перешел в «Ростов», где с тех пор провел 97 матчей, забив 4 мяча и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету 7 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну передачу.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков после 18 туров. «Ростов» занимает 11-е место с 21 очком. Первый матч после зимней паузы между этими командами состоится 28 февраля в Краснодаре.