Игрок сборной России Вахания переходит в «Краснодар»

сегодня, 09:10

«Краснодар» заключил соглашение с «Ростовом» о приобретении прав на защитника Илью Ваханию, являющегося игроком сборной России. Информацию об этом сообщила пресс-служба «Краснодара».

Согласно условиям контракта, Илья Вахания присоединится к «Краснодару» 16 июня, а до конца текущего сезона он продолжит выступать за «Ростов». 25-летний защитник является воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга, но никогда не выходил на поле в составе основной команды. Летом 2023 года он перешел в «Ростов», где с тех пор провел 97 матчей, забив 4 мяча и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету 7 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну передачу.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков после 18 туров. «Ростов» занимает 11-е место с 21 очком. Первый матч после зимней паузы между этими командами состоится 28 февраля в Краснодаре.

Байкал-38
Байкал-38 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 15:50
А вы новость читали или только заголовок?
Перед какой весенней частью Краснодар усиливается Ваханией?
Краснодар усиливается на следующий сезон.
Вахания этот сезон закончит в Ростове.
Ещё раз, читайте, что написано в статье, а не только заголовок.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:46
Из прочитанных комментарии понял, что многие читают только заголовок.
По мнению многих Вахания в этом сезоне испортит Зениту праздник, а Краснодар отстоит звания чемпиона с его помощью.
Хотя Вахания сможет выступать за Краснодар только со следующего сезона.
Хотя... может я ошибаюсь и Вахания 28 февраля во время матча Краснодар-Ростов начнёт забивать в свои (Ростова) ворота или как уже продажный начнёт забивать за Краснодар?
y-ago
y-ago
сегодня в 15:41
Интересный и, что важно, логичный ход от «Краснодара».
Краснодар сейчас идёт первым — 40 очков после 18 туров — и вместо того чтобы почивать на лаврах, усиливает конкретную позицию. Это уже признак амбиций, а не просто удачного отрезка. Берут игрока сборной, в расцвете — 25 лет, с почти сотней матчей за Ростов. Это не аванс, это готовый продукт. Илья Вахания — не медийная звезда, но футболист рабочий и системный. 97 матчей, стабильность, плюс вклад в атаку (4+7 для защитника — солидно). То, что он воспитанник Зенит, но раскрылся именно в «Ростове», — классическая история: не всем нужно пробиваться через гранд, чтобы вырасти. Отдельно нравится формат сделки — доигрывает сезон в «Ростове». Без истерик, без «срочно в чемодан». Это уважение к клубу и к турнирной ситуации.
Если смотреть шире:
«Краснодар» укрепляет глубину состава перед весенней развязкой. А весна в РПЛ — это всегда не только про технику, но и про характер. Матч после паузы между ними будет с дополнительным подтекстом. Для Вахании — точно не рядовая игра.
В целом трансфер выглядит как шаг команды, которая действительно верит, что может довести сезон до золота, а не просто «побыть лидером к зиме».
tx8ae5rqrfuk
tx8ae5rqrfuk
сегодня в 15:25
Теперь Краснодар точно отстоит своё чемпионство
stanichnik
stanichnik ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Доброго Здоровья, a-league!
Полагаю, что ответ на ваш вопрос может дать только тщательно проведённый аудит.
А этих одиннадцати миллионов евро едва ли хватит на покрытие годового фонда заработной платы всего клуба, включая игроков и весь обслуживающий персонал от водителей и прачек с мастерами чистоты до директоров. Но ведь есть ещё и другие статьи расходов, например на переезды к матчам и обратно, на предсезонные сборы и т.д. К тому же Глебова продали ещё в прошлом сезоне. Потом не только продавали, но и кого-то же покупали. Сулейманов летом пришёл не бесплатно. Ну в общем содержать футбольный клуб в РПЛ удовольствие не из дешёвых.
a-league
a-league ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:42, ред.
(с)" .. для устойчивого финансового состояния ... "

В контексте этой фразы у меня только один риторический вопрос к т.н. новому руководству Ростова: "Куда так быстро рассосались 11 млн.евро (1 лярд рублей)", полученных с трансферов Глебова, Осипенко и Комличенко ?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:36
Скажем так, выстрел с прицелом на будущее. Вероятно наступит момент, когда господин Дегтярев активирует докУмент, якобы с лета пылящийся где-то в кабинетах на столе по поводу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ, которое он декларирует на всех возможных российских форумах. на которые его приглашают. Хотя опять же Козлова продали, ну да ладно. На мой сугубо субъективный взгляд, то по меркам РПЛ добротный игрок с нужным паспортом, способный сыграть на любом из флангов зашиты, не более. Ежели верить трансфермаркету, то грубо полтора ляма не рублей по нынешним временам не великие деньги, понятно. что плюс подъемные игроку, агентские и.т.д, тем не менее. Ну и с учетом того, что в футболке "Краснодара" он сможет выйти только в следующем сезоне, то особо и обсуждать наверное нечего. Как всегда время все покажет и расставит по своим местам. Как-то так с моей колокольни.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:15
Как и предполагалось, для устойчивого финансового состояния до конца сезона ростовчанам требовалось продать кого-то из своих футболистов. Выбор пал на Ваханию. Вот только переходит он, не как давно прогнозировали в Динамо, якобы к Карпину, а в Краснодар. При чём соседи поступают как "добрые соседи", великодушно позволяют одному из лидеров защиты ростовчан доиграть сезон в составе Ростова. Что ещё примечательно, Илья пришёл на Дон в качестве свободного агента, а уходит пусть и не за огромные деньги, но всё равно три миллиона евро для жёлто-синих сумма очень приличная. А менеджмент клуба в очередной раз доказал, что правильно работает на нашем трансферном рынке.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:02
Да уж не позавидуешь ему)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:55
бедный Вахания!
все шишки (посты) одному достались.
STVA 1
STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 13:47
Какое то хреновенькое воспитание получается
CCCP1922
CCCP1922 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:50
Надо благодарить Зенит, за то, что помогает кадрами.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:14
    ebaj73ycesx3
    ebaj73ycesx3
    сегодня в 12:13
    Такой защитник приобретение для быков
    Джохар Ву
    Джохар Ву ответ un97tt8dxad9 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 12:08
    Продали же уже
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:59
    Воспитывает игроков Зенит, воспитывает... Но не для себя.
    8dsgkektuqj3
    8dsgkektuqj3
    сегодня в 11:58
    Стоит разок засветиться в сборной и уже везде игрок сборной :))
    3s5xk46czyx5
    3s5xk46czyx5
    сегодня в 11:55
    Значит кого-то продавать будут....
    STVA 1
    STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 11:44
    У нас только один клуб не готовится)))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 11:41, ред.
    А где то в европе взгрустнул Мирче)))
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:04
    Три Джона- и один Сергей дуран....
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:03
    Три Джона и один Сергей))...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:00
    Три Джона- и все дураны...
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 10:53
    Слышать слышал о таком, но на глаза не попадался... Посмотрим.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 10:47
    Интересно, сколько футболистов в России сегодня имеют статус игроков главной команды страны? Валерий Георгиевич Карпин очень многих вызывал на сборы и включал в состав на матчи. Правда с костяком тренер так и не определился. Посчитать, что ли, ради интереса? А Краснодар, похоже, готовится к сокращению легионеров...
    Futurista
    Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    Джона Джона и Джона Дурана...три Джона)...
    dyjr4rw8d4g8
    dyjr4rw8d4g8
    сегодня в 10:17
    Игрок сборной, правда, только номинальный.
    5je3wae7rgz2
    5je3wae7rgz2
    сегодня в 10:06
    Защитник лишним никогда не бывает... удачи в играх....
    63dhazznhvtf
    63dhazznhvtf
    сегодня в 10:05
    Хороший защитник, целый игрок сборной
    p9jc3ty82s25
    p9jc3ty82s25
    сегодня в 10:04
    Главное чтобы травму не получил....
