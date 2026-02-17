Игрок сборной России Вахания переходит в «Краснодар»

«Краснодар» заключил соглашение с «Ростовом» о приобретении прав на защитника Илью Ваханию, являющегося игроком сборной России. Информацию об этом сообщила пресс-служба «Краснодара».
Согласно условиям контракта, Илья Вахания присоединится к «Краснодару» 16 июня, а до конца текущего сезона он продолжит выступать за «Ростов». 25-летний защитник является воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга, но никогда не выходил на поле в составе основной команды. Летом 2023 года он перешел в «Ростов», где с тех пор провел 97 матчей, забив 4 мяча и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету 7 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну передачу.
На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков после 18 туров. «Ростов» занимает 11-е место с 21 очком. Первый матч после зимней паузы между этими командами состоится 28 февраля в Краснодаре.
Перед какой весенней частью Краснодар усиливается Ваханией?
Краснодар усиливается на следующий сезон.
Вахания этот сезон закончит в Ростове.
Ещё раз, читайте, что написано в статье, а не только заголовок.
По мнению многих Вахания в этом сезоне испортит Зениту праздник, а Краснодар отстоит звания чемпиона с его помощью.
Хотя Вахания сможет выступать за Краснодар только со следующего сезона.
Хотя... может я ошибаюсь и Вахания 28 февраля во время матча Краснодар-Ростов начнёт забивать в свои (Ростова) ворота или как уже продажный начнёт забивать за Краснодар?
Краснодар сейчас идёт первым — 40 очков после 18 туров — и вместо того чтобы почивать на лаврах, усиливает конкретную позицию. Это уже признак амбиций, а не просто удачного отрезка. Берут игрока сборной, в расцвете — 25 лет, с почти сотней матчей за Ростов. Это не аванс, это готовый продукт. Илья Вахания — не медийная звезда, но футболист рабочий и системный. 97 матчей, стабильность, плюс вклад в атаку (4+7 для защитника — солидно). То, что он воспитанник Зенит, но раскрылся именно в «Ростове», — классическая история: не всем нужно пробиваться через гранд, чтобы вырасти. Отдельно нравится формат сделки — доигрывает сезон в «Ростове». Без истерик, без «срочно в чемодан». Это уважение к клубу и к турнирной ситуации.
Если смотреть шире:
«Краснодар» укрепляет глубину состава перед весенней развязкой. А весна в РПЛ — это всегда не только про технику, но и про характер. Матч после паузы между ними будет с дополнительным подтекстом. Для Вахании — точно не рядовая игра.
В целом трансфер выглядит как шаг команды, которая действительно верит, что может довести сезон до золота, а не просто «побыть лидером к зиме».
Полагаю, что ответ на ваш вопрос может дать только тщательно проведённый аудит.
А этих одиннадцати миллионов евро едва ли хватит на покрытие годового фонда заработной платы всего клуба, включая игроков и весь обслуживающий персонал от водителей и прачек с мастерами чистоты до директоров. Но ведь есть ещё и другие статьи расходов, например на переезды к матчам и обратно, на предсезонные сборы и т.д. К тому же Глебова продали ещё в прошлом сезоне. Потом не только продавали, но и кого-то же покупали. Сулейманов летом пришёл не бесплатно. Ну в общем содержать футбольный клуб в РПЛ удовольствие не из дешёвых.
В контексте этой фразы у меня только один риторический вопрос к т.н. новому руководству Ростова: "Куда так быстро рассосались 11 млн.евро (1 лярд рублей)", полученных с трансферов Глебова, Осипенко и Комличенко ?
Болейте за своих, а не против чужих!
все шишки (посты) одному достались.
А вы начните более внимательно следить за россиским футболом
