Тренер «Аль-Насра» подтвердил слова Роналду о недостаточном финансировании

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш признал, что их соперник «Аль-Хиляль» финансово находится в более выгодном положении.
Криштиану Роналду вернулся в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Фатехом» в субботу после того, как бойкотировал две игры Саудовской Про-лиги из-за недовольства тем, как управляется клуб. Поводом стало, в частности, подписание «Аль-Хилялем» его бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема в январе.
Обе команды контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и Роналду считал, что к «Аль-Насру» относятся менее приоритетно. Теперь Жезуш фактически подтвердил его подозрения, признав, что у «Аль-Хиляля» больше ресурсов.
Он сказал:
Я уже работал в „Аль-Хиляле". Я был по другую сторону и знаю, как это. Я уже получал от этого выгоду. У них больше экономической мощи. Когда я был там, я выигрывал как тренер — это нормально. У „Аль-Насра" другие ресурсы, но он все равно должен бороться за верхние позиции. Мы должны продолжать быть сильными. Именно поэтому меня и пригласили — сократить разрыв между „Аль-Хилялем" и „Аль-Насром" по титулам и очкам. И мы этим занимаемся. У нас большое доверие к структуре „Аль-Насра", которая шаг за шагом всё лучше справляется с задачей сбалансировать состав.
