Тренер «Аль-Насра» подтвердил слова Роналду о недостаточном финансировании

вчера, 18:18

Главный тренер «Аль-Насра» признал, что их соперник «Аль-Хиляль» финансово находится в более выгодном положении.

вернулся в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Фатехом» в субботу после того, как бойкотировал две игры Саудовской Про-лиги из-за недовольства тем, как управляется клуб. Поводом стало, в частности, подписание «Аль-Хилялем» его бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема в январе.

Обе команды контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и Роналду считал, что к «Аль-Насру» относятся менее приоритетно. Теперь Жезуш фактически подтвердил его подозрения, признав, что у «Аль-Хиляля» больше ресурсов.

Он сказал: