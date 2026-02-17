Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Аль-Насра» подтвердил слова Роналду о недостаточном финансировании

вчера, 18:18

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш признал, что их соперник «Аль-Хиляль» финансово находится в более выгодном положении.

Криштиану Роналду вернулся в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Фатехом» в субботу после того, как бойкотировал две игры Саудовской Про-лиги из-за недовольства тем, как управляется клуб. Поводом стало, в частности, подписание «Аль-Хилялем» его бывшего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема в январе.

Обе команды контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и Роналду считал, что к «Аль-Насру» относятся менее приоритетно. Теперь Жезуш фактически подтвердил его подозрения, признав, что у «Аль-Хиляля» больше ресурсов.

Он сказал:

Я уже работал в „Аль-Хиляле". Я был по другую сторону и знаю, как это. Я уже получал от этого выгоду. У них больше экономической мощи. Когда я был там, я выигрывал как тренер — это нормально. У „Аль-Насра" другие ресурсы, но он все равно должен бороться за верхние позиции. Мы должны продолжать быть сильными. Именно поэтому меня и пригласили — сократить разрыв между „Аль-Хилялем" и „Аль-Насром" по титулам и очкам. И мы этим занимаемся. У нас большое доверие к структуре „Аль-Насра", которая шаг за шагом всё лучше справляется с задачей сбалансировать состав.

dxc2chsds8zp
dxc2chsds8zp
вчера в 20:42
Насру не хватает финансирования, большая часть ушла Кришу на зарплату
Capral
Capral
вчера в 19:59
Уважаемый Админ.
Убедительная просьба, обратить внимание на слова пользователя байкал, от сегодня 18:29, где он, в очередной раз оскорбляет Гениального футболиста, оскорбляет незаслуженно. Я знаю, что в уставе Соккера нет наказания за оскорбления тренеров или футболистов, но постоянные оскорбительные высказывания этого человека могут негативно сказаться на имидже Соккера, поскольку- это мировой Форум и здесь пишут люди со всего мира. И в конце концов, надо разобраться, почему, байкал, так зациклен на этой теме...))) Покорнише прошу простить, просто накипело.

Спасибо.
Брулин
Брулин
вчера в 19:23
причины ясны, нереальные деньги и стату набить, что даже в любом сильном да и не сильном еврочемпионате он не сможет сделать, да и его никто не хочет
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:08
Это какой то сюр - тренер команды , которая приобрела суперзвезду футбола , игрока с мировым именем, намекает , что хотелось бы большего финансогого "вливания" , что бы быстрее сократить разрыв между "городом" и "деревней" ...)))
Ну в таком случаи надо просить местных шейхов "скинутся" кому сколько не жаль , ну или "накрайняк" поробовать собрать СМСками на саудовском ТВ...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:58, ред.
Прошу коллег сильно не браниться на меня за мою крамольную мысль. Что возможно это Главный тренер надоумил Роналду высказаться по поводу неравного распределения средств на трансферную компанию и в связи с этим объявить временный бойкот игр в чемпионате. Учитывая высокую популярность Криштиану во всём мире и в надежде, что тому простят все его требования и капризы. А теперь, когда конфликт вроде бы исчерпан и градус напряжения снижен поддержал своего подопечного таким откровением.
Болейте за своих, а не против чужих!
Nenash
Nenash
вчера в 18:47
А кого им надо ещё купить?.. 🤔.. Даже фаны Насра говорят, что им никто не нужен.. Потом, правда, быстро переобуваются и типа одобряют бойкот напомаженного. 🤭.. Хотя проблема только в дрыг-ноге, его болтовне и эгоизме.. Хочет не сходить с полос "газет".. Правда получается это как всегда лицемерно и по-детски.. 🤣.. Жезуш тот ещё хамелеон.. Хе.. 😄
112910415
112910415
вчера в 18:44, ред.
срочно восстановить справедливость !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:39
в Аль Насре целая португальская колония во главе кр7.
не только в команде, друзья Роналду в руководстве.
присосались как пиявки, и постоянно что то требующие.
в летом надо кардинально очистить клуб.
сами они не отпадутся.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:29, ред.
На самом деле финансирование одинаковое, вот только разница в том, что в Аль-Хиляле деньги идут на группу сильных футболистов, а в Аль-Насре на одного дырявого гея-нарцисса.
Сами же твердите с дырявым во главе, что истеричка самая дорогая в мире и тут же плачите.
Не позорьтесь, не стоните... хотя кому я это говорю, это суть дырявого и его прихвастней.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:23
)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:20
Опять эта тема! Но Рон же в финансовом плане не обижен!
Гость
