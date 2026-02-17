Головин и Сафонов выйдут в основе «Монако» и ПСЖ на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выйдут в стартовых составах на первый стыковой матч Лиги чемпионов на «Луи II» (23:00 мск).
ПСЖ финишировал 11-м на общем этапе (14 очков), «Монако» — 21-м (10 очков). Сафонов в прошлом сезоне взял ЛЧ с парижанами.
На сборы вместе всё равно лететь!
Мали вот только с Лигой не сравнимы!
Играть здесь надо так,
Себя чтоб не жалеть!!!
На сборы вместе всё равно лететь!
Мали вот только с Лигой не сравнимы!
Играть здесь надо так,
Себя чтоб не жалеть!!!