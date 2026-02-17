Top.Mail.Ru
Головин и Сафонов выйдут в основе «Монако» и ПСЖ на матч Лиги чемпионов

вчера, 21:52
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выйдут в стартовых составах на первый стыковой матч Лиги чемпионов на «Луи II» (23:00 мск).

ПСЖ финишировал 11-м на общем этапе (14 очков), «Монако» — 21-м (10 очков). Сафонов в прошлом сезоне взял ЛЧ с парижанами.

Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
Здорово, Дружище!!!
Будем надеяться!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 23:05
Да, Отар красава был!!!!!!! А прыгучесть какая!!!!!!! Герой того финала-79.
Для меня, к великому сожалению...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
....пророчески голевая Головина и гол Сафе!!! Витя привет и хорошей Лиги сегодня!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:03
Супер, как всегда ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
Нет слов, одни ОВАЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:01
если Головин будет пробивать пенальти Сафонову - вселенная схлопнется от непонимания как поступить
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00
.....Матвей на Саньку не в обиде!
На сборы вместе всё равно лететь!
Мали вот только с Лигой не сравнимы!
Играть здесь надо так,
Себя чтоб не жалеть!!!
juchok
juchok
вчера в 22:59, ред.
CapralCapral 2 / 114сегодня в 22:25
Против Монако можно и Сафона выставить.
======================================
куда ему до Отара Габелии, из того легендарного тбилисского Динамо, где кипер отразил три пенальти в финале кубка СССР, да?
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:46
Прям интрига забьет ли Головин Сафонову
Capral
Capral
вчера в 22:25
Против Монако можно и Сафона выставить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:17
Пусть каждый по хет-трику сделает)))
