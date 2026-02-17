Головин и Сафонов выйдут в основе «Монако» и ПСЖ на матч Лиги чемпионов

«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А

«Пиза» – «Милан»: прогноз и ставки на матч Серии А Представляем обзор линии букмекеров и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза»

«Ренн» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1

«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888 Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги