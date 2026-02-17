Голландский «Фейеноорд» перенёс тренировки в Бельгию ради Стерлинга

Голландский «Фейеноорд» на этой неделе проводит занятия в соседней Бельгии, чтобы 31-летний англичанин Рахим Стерлинг мог тренироваться с командой, сообщил тренер Робин ван Перси.
Голландские законы запрещают британцу работать без разрешения (оформление занимает неделю). Стерлинг подписал контракт в прошлый четверг, и клуб поехал в бельгийский Тюбиз, чтобы потренироваться там в понедельник и вторник.
«Это ради Рахима и командной культуры», — объяснил ван Перси.
В среду команда вернётся в Роттердам. Дебют Стерлинга возможен в воскресенье в игре против «Телстара», но при условии, что рабочая виза будет готова.