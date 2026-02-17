Top.Mail.Ru
Голландский «Фейеноорд» перенёс тренировки в Бельгию ради Стерлинга

вчера, 22:22

Голландский «Фейеноорд» на этой неделе проводит занятия в соседней Бельгии, чтобы 31-летний англичанин Рахим Стерлинг мог тренироваться с командой, сообщил тренер Робин ван Перси.

Голландские законы запрещают британцу работать без разрешения (оформление занимает неделю). Стерлинг подписал контракт в прошлый четверг, и клуб поехал в бельгийский Тюбиз, чтобы потренироваться там в понедельник и вторник.

«Это ради Рахима и командной культуры», — объяснил ван Перси.

В среду команда вернётся в Роттердам. Дебют Стерлинга возможен в воскресенье в игре против «Телстара», но при условии, что рабочая виза будет готова.

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:50
Могли все решить и быстрее.... Голландская бюрократия была, есть и будет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:27
Во сколько стерлингов им это обошлось?)
Гость
