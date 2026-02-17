«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов

В первом стыковом матче Лиги чемпионов встречались турецкий «Галатасарай» и итальянский «Ювентус». Игра, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 5:2.
Голами у хозяев отметились Габриэль (15'), Ланг (49', 75'), Давинсон Санчес (60') и Боэ (86'). За гостей забил Копмейнерс (16', 32').
Ответная игра состоится в Турине 25 февраля.
Келли конечно слабый защитник, но что делает Тюрам, отдавая ему пас, когда рядом Осимен? Папа такого себе не позволял.
Бурак уничтожил левый фланг обороны Юве. Сначала Кабьязо полвесил на жк и Спалетти не стал играть с огнём. А заменивший итальянца Кабрал, не учёл ошибок предыдущего левого оборонца.
Не знаю на что рассчитывает Юве в ответке, но как по мне, надо забиввть на ЛЧ и спокойно попасть в топ-4 Серии А, одновременно выстраивая команду на следующий сезон.
Келли конечно слабый защитник, но что делает Тюрам, отдавая ему пас, когда рядом Осимен? Папа такого себе не позволял.
Бурак уничтожил левый фланг обороны Юве. Сначала Кабьязо полвесил на жк и Спалетти не стал играть с огнём. А заменивший итальянца Кабрал, не учёл ошибок предыдущего левого оборонца.
Не знаю на что рассчитывает Юве в ответке, но как по мне, надо забиввть на ЛЧ и спокойно попасть в топ-4 Серии А, одновременно выстраивая команду на следующий сезон.
добавь условно 4-5, туринцам бы еще прилетело.
но и так максимальное комбо: здесь и травма Бремера, удаление Кабаля,
привоз Келли, 5 точных выстрелов, странно, что автогола нет.
при том у турок в запасе были Мауро Икарди, Лерой Сане (вышли на замену)
Гюндокан, Асприлья.
добавь условно 4-5, туринцам бы еще прилетело.
но и так максимальное комбо: здесь и травма Бремера, удаление Кабаля,
привоз Келли, 5 точных выстрелов, странно, что автогола нет.
при том у турок в запасе были Мауро Икарди, Лерой Сане (вышли на замену)
Гюндокан, Асприлья.
Грузин не портит, но и не особо добавляет креатива. Он- дриблер от природы, но и только. И я заметил, он играет тогда, когда играет его команда. Так было в Наполи и в ПСЖ. Но по натуре- он не лидер...
Грузин не портит, но и не особо добавляет креатива. Он- дриблер от природы, но и только. И я заметил, он играет тогда, когда играет его команда. Так было в Наполи и в ПСЖ. Но по натуре- он не лидер...