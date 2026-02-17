Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов

вчера, 22:40
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)5 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В первом стыковом матче Лиги чемпионов встречались турецкий «Галатасарай» и итальянский «Ювентус». Игра, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 5:2.

Голами у хозяев отметились Габриэль (15'), Ланг (49', 75'), Давинсон Санчес (60') и Боэ (86'). За гостей забил Копмейнерс (16', 32').

Ответная игра состоится в Турине 25 февраля.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» победил «Краснодар» в товарищеском матче в ОАЭ
Вчера, 18:41
«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры
Вчера, 01:00
«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
16 февраля
«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля
«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги
15 февраля
«Реал» переиграл «Реал Сосьедад» во встрече чемпионата Испании
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
Un_De
Un_De
сегодня в 01:19
чет 18+
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:11
у Италии не будет пятого места в ЛЧ дополнительного - это было понятно даже по начальным играм в общей группе. сливают почти все. больно смотреть. Чемпион вообще тупо слился ниже 25 места. Ювентус и Аталанта судя по всему закончили сегодня тоже. Интер конечно должен проходить норвегов, но дальше нет уверенности. может ЛЕшники чуть очков принесу в копилку
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Платини давно подчеркнул, что футбол потерял свою привлекательность. Сейчас нет таких как Платини, Зидан, Кройф. Сейчас даже на Мбаппе уже надо молиться, хотя я уверен, что во времена Планитини, на него никто бы и внимания не обратил.
Грузин не портит, но и не особо добавляет креатива. Он- дриблер от природы, но и только. И я заметил, он играет тогда, когда играет его команда. Так было в Наполи и в ПСЖ. Но по натуре- он не лидер...
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:55, ред.
Хотя честно сказать, я так и считаю. Футбол деградирует, движется в сторону атлетизма и беготни. Гораздо меньше в нём стало интеллекта, чем было в 90-е и начало 2000-х.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:52
Причём тут последнее время, я же отмечаю прошлый его сезон, а там он ничего не испортил, дал вариативности тренеру, был полезен, свой вклад внёс. И если этт прям такое уж дно, то позор всей ЛЧ, что в составе лучшего клуба выходит такое дно и забивает даже в финале.
Capral
Capral
вчера в 23:49
Ну вот, когда перейдет и забьет- тогда и посмеёмся.
Capral
Capral
вчера в 23:48
Грузин ничего не решает в ПСЖ, а последнее время- или в старт не проходит или меняют после 1-го тайма... Он всегда резво начинает и быстро скисает...
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:48
Самое смешное, что если Довбик переедет в АПЛ, то будет там минимум 10 голов за сезон забивать.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:45
Да не только это статистика. Он конечно не Дембеле, но каши не портил в целом.
Capral
Capral
вчера в 23:43
Довбик в Испании- позор Примере. Старик Гаспер это сразу понял и избавился от него. А гол грузина в финале, при счете 4:0- только статистика.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:41
В глубочайшем кризисе тогда уж чемпионат Испании, где Довбик становился лучшим бомбаодиром. В глубочайшем кризисе ЛЧ, где грузин играет в финале и забивает в игре гол.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:37
Но, видимо, дерби и выжало все силы, как физические, так и эмоциональные.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:34
Юве не развалился в дерби всея Италия после удаления. Ещё и в меньшинстве забил Интеру. А игра Сарая просто ничто по сравнению с нерадзури.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:34, ред.
в отличие от матча с интером , здесь всё по делу, игроки Галатасарая на голову выше, Икарди со скамейки на 10мин выходит
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:29
Согласен.)))
DXTK
DXTK
вчера в 23:28
А так Спалетти умеет проигрывать подобные игры в европе.....помниться возглавляя Наполи дважды проиграл Спартаку что позволило тем 1 место занять в группе, а сейчас с Юве оканфузился против Галтасарая .....

PS Интересно Спаллети пожал руку тренеру соперника после матча или опять убежал сверкая лысиной спеша в подтрибунное помещение от позора???
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
Кому печаль, кому радость - таков футбол.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:27
Интересно, что Серия A стала второй в рейтинге УЕФА, но этот сезон складывается пока для их клубов не очень удачно в еврокубках.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:23
Серьёзная заявка от турецкого клуба
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:21
Согласен. Печально всё это...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:21
Им сначала хотя бы бельгийский чемпионат обогнать.
Capral
Capral
вчера в 23:21
Нынешняя итальянская команда как раз и может развалиться после удаления, потому что итальянский футбол в глубочайшем кризисе... Меньше надо набирать разных Довбиков и Хвичек. Конечно, когда раньше играли ИГРОКИ и работали ТРЕНЕРЫ, так и футбол был другим, и Серия А была лучшей в мире...................
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
судья даже пожалел Ювентус, добавил только 2 мин.
добавь условно 4-5, туринцам бы еще прилетело.
но и так максимальное комбо: здесь и травма Бремера, удаление Кабаля,
привоз Келли, 5 точных выстрелов, странно, что автогола нет.
при том у турок в запасе были Мауро Икарди, Лерой Сане (вышли на замену)
Гюндокан, Асприлья.
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:14, ред.
Уже даже Сарай бьёт Юве) Таким темпом, чемп Турции перегонит итальянцев)
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:13, ред.
Как может итальянская команда так развалиться после удаления? Как можно так выходить из раздевалки? Опять травма Бремера и пи...ц.

Келли конечно слабый защитник, но что делает Тюрам, отдавая ему пас, когда рядом Осимен? Папа такого себе не позволял.

Бурак уничтожил левый фланг обороны Юве. Сначала Кабьязо полвесил на жк и Спалетти не стал играть с огнём. А заменивший итальянца Кабрал, не учёл ошибок предыдущего левого оборонца.

Не знаю на что рассчитывает Юве в ответке, но как по мне, надо забиввть на ЛЧ и спокойно попасть в топ-4 Серии А, одновременно выстраивая команду на следующий сезон.
Брулин
Брулин
вчера в 23:05
Мои поздравления Галатасараю,отличный выдали матч.
Спасибо,что показали руководству Ювентуса,что с таким составом в ЛЧ можно бороться,но не выиграть её.
Усиления нужны в каждой линии.
LOpp
LOpp
вчера в 23:03
После удаления Юве совсем поплыл
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:03
как и писали в прошлой новости - это неаполитанская обида))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:03
Красавцы Галатасарай!
DXTK
DXTK
вчера в 23:00, ред.
После этого матча все болелы Юве сказали........"Отстань старуха я в печали".

PS 5-2 ну Юве и днище стал....в прошлом сезоне ПСВ влетели, теперь до турецкого чемпионата опустились мда.........
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 