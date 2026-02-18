Матч «Бенфика» — «Реал» был приостановлен из-за скандала с Винисиусом

Стыковой матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» был приостановлен на 53-й минуте после гола игрока мадридцев Винисиуса.
После забитого мяча и празднования футболист подошел к арбитру и, предположительно, сообщил о том, что услышал расистское оскорбление. Рефери принял решение приостановить матч и увел команды с поля.
Игра возобновилась спустя примерно 7 минут.
а за удар Риосу в конце матча его следовало удалить.
Бенфика разочаровала.
но надеюсь, в 2 матче сыграют пожестче.
Дело только в нём!!! Ни у кого нет таких проблем с болельщиками соперников. Грязный расист.
Красивый гол--- обезьяничает --- жалуется на расизм
