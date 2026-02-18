Top.Mail.Ru
Матч «Бенфика» — «Реал» был приостановлен из-за скандала с Винисиусом

сегодня, 00:17
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Стыковой матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» был приостановлен на 53-й минуте после гола игрока мадридцев Винисиуса.

После забитого мяча и празднования футболист подошел к арбитру и, предположительно, сообщил о том, что услышал расистское оскорбление. Рефери принял решение приостановить матч и увел команды с поля.

Игра возобновилась спустя примерно 7 минут.

Nenash
Nenash ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:39
Да, танец на "шесте" губастому удался.. Трибуны оценили.. 👍 😄
Nenash
Nenash
сегодня в 01:22
Что себе позволяет этот афроамериканец??.. 😄
Hamman
Hamman
сегодня в 01:18
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:14
    винисиус чертов провокатор.
    а за удар Риосу в конце матча его следовало удалить.
    Бенфика разочаровала.
    но надеюсь, в 2 матче сыграют пожестче.
    shur
    shur
    сегодня в 01:07
    ....пишите,чего хотите! Голешник красава и победный!!!
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 01:06
    Ля, сам провоцирует, а когда ему отвечают, не доволен
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:53
    Значит, достали.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:20, ред.
    С..., спать итак мало осталось, ещё и из-за этой бестолочи матч затягивается.
    Дело только в нём!!! Ни у кого нет таких проблем с болельщиками соперников. Грязный расист.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:19
    Типичный Свинисиус....
    Красивый гол--- обезьяничает --- жалуется на расизм
    Гость
