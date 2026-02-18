Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Монако» со счетом 3:2 в рамках первого стыкового матча за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Успех парижан обеспечили точные удары Дезире Дуэ, оформившего дубль на 29-й и 67-й минутах, и Ашрафа Хакими, отличившегося на 41-й минуте. «Монако» сумел ответить голами Фоларина Балогуна, который дважды поразил ворота соперника на 1-й и 18-й минутах встречи.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и отметился результативной передачей, поучаствовав в первом голе своей команды. На 48-й минуте он получил прямую красную карточку за нарушение правил. В воротах ПСЖ в этой встрече действовал другой россиянин Матвей Сафонов.

Ответная встреча команд состоится в Париже 25 февраля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов
Вчера, 22:40
«Зенит» победил «Краснодар» в товарищеском матче в ОАЭ
Вчера, 18:41
«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры
Вчера, 01:00
«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
16 февраля
«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля
«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 02:24
Головин подвел команду оставив ее в меньшинстве. Надо Саше играть аккуратнее. Второй матч подряд удаляется. Но если с Нантом Монако удалось удержать победный счет даже играя вдесятером то ПСЖ их не простил. Сафонов не смог отстоять на ноль. Хотя с такой дырявой защитой это неудивительно. Сегодня неудачный день у наших ребят.
Capral
Capral
сегодня в 01:53, ред.
Посмотрел голы в ворота ПСЖ. Первый- гол Матвея, кто бы и как его не защищал. Это неумение выбирать позицию и позволить банальному навесу перекинуться через себя. Второй гол не такой вратарский, но как мне показалось, Сафон слишком вышел из ворот, потерял ворота и не успел, как следует сложиться. Но повторюсь, второй гол можно простить. Но первый- это комедия. Если и в следующей игре его выставят в старте- появится еще больше вопросов.................................
y-ago
y-ago
сегодня в 01:52
Матч не смотрел. Видимо, только завтра удастся...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:22
Так его только для пеналей и выставляют- как экспонат.))) Но судья подвел, не поставил пенальти, не дал блеснуть Матвею газетными заметками...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:08
Голы не с пенальти, это не его работа))
Capral
Capral
сегодня в 01:07
А мне любопытно было посмотреть голы Монако- в ворота непробиваемого Моти...)))
shur
shur
сегодня в 01:06
....Парижу,рэспект,волевая...!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
ПСЖ даже без вратаря побеждает на выезде, вот и борьба в чемпионате Франции такая же
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 