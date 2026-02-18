ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов

1771365252

сегодня, 00:54

«Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Монако» со счетом 3:2 в рамках первого стыкового матча за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Успех парижан обеспечили точные удары Дезире Дуэ, оформившего дубль на 29-й и 67-й минутах, и Ашрафа Хакими, отличившегося на 41-й минуте. «Монако» сумел ответить голами Фоларина Балогуна, который дважды поразил ворота соперника на 1-й и 18-й минутах встречи.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и отметился результативной передачей, поучаствовав в первом голе своей команды. На 48-й минуте он получил прямую красную карточку за нарушение правил. В воротах ПСЖ в этой встрече действовал другой россиянин Матвей Сафонов.

Ответная встреча команд состоится в Париже 25 февраля.