Захарян может выйти на поле в игре против «Овьедо»

сегодня, 09:30
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал Овьедо21.02.2026 в 16:00 Не начался

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян возобновил тренировки с основной командой и имеет шансы попасть в заявку на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Реала Овьедо». Об этом сообщил пресс-атташе баскского клуба Йон Андер Мундуате.

Встреча пройдёт 21 февраля и начнётся в 16:00 по московскому времени. В январе сообщалось, что Захарян испытывал болевые ощущения в левой икроножной мышце, из-за чего пропустил несколько игр.

«Арсен тренируется с командой. Если он продолжит работать в том же темпе, у него есть хорошие шансы попасть в заявку на ближайший матч», — отметил Мундуате.

22-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

