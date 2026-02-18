Захарян может выйти на поле в игре против «Овьедо»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян возобновил тренировки с основной командой и имеет шансы попасть в заявку на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Реала Овьедо». Об этом сообщил пресс-атташе баскского клуба Йон Андер Мундуате.
Встреча пройдёт 21 февраля и начнётся в 16:00 по московскому времени. В январе сообщалось, что Захарян испытывал болевые ощущения в левой икроножной мышце, из-за чего пропустил несколько игр.
«Арсен тренируется с командой. Если он продолжит работать в том же темпе, у него есть хорошие шансы попасть в заявку на ближайший матч», — отметил Мундуате.
22-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
До 21 февраля еще много времени и травмоопасных тренировок)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я думаю, они и рады были бы продать его..
Это давно известно. Вопрос: куда селекционеры испанские смотрели, когда покупали это сокровище?
Неужели не видели его истерики на поле, его психологическую неподготовленность к европейской жизни? Ну а то, что его так долго держат, при всех его проблемах- это тайна покрытая мраком неизвестности...
