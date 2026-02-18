Стало известно, какие слова обидели Винисиуса в игре «Бенфика» — «Реал»

1771397334

сегодня, 09:48

УЕФА откроет расследование в отношении скандала, произошедшего в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Матч был приостановлен на 50-й минуте после гола игрока мадридцев . Бразилец провокационно отпраздновал гол, а вскоре после этого подбежал к рефери и сообщил о расистском оскорблении. Судья приостановил игру и возобновил матч лишь через 8 минут.

По данным СМИ , Винисиус пожаловался на слова игрока «Бенфики» , который назвал бразильца «обезьяной». В скандале также оказался замешан форвард «Реала» Килиан Мбаппе, он обозвал Престианни, крикнув в его адрес «гребаный расист». Также Мбаппе признался, что слышал оскорбительные слова в адрес Винисиуса пять раз.

Кроме того, сообщается, что фанаты «Бенфики» на трибунах провоцировали Винисиуса, подражая обезьяним жестам и выкрикам.