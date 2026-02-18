Top.Mail.Ru
Стало известно, какие слова обидели Винисиуса в игре «Бенфика» — «Реал»

сегодня, 09:48
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

УЕФА откроет расследование в отношении скандала, произошедшего в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Матч был приостановлен на 50-й минуте после гола игрока мадридцев Винисиуса Жуниора. Бразилец провокационно отпраздновал гол, а вскоре после этого подбежал к рефери и сообщил о расистском оскорблении. Судья Франсуа Летексье приостановил игру и возобновил матч лишь через 8 минут.

По данным СМИ, Винисиус пожаловался на слова игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни, который назвал бразильца «обезьяной». В скандале также оказался замешан форвард «Реала» Килиан Мбаппе, он обозвал Престианни, крикнув в его адрес «гребаный расист». Также Мбаппе признался, что слышал оскорбительные слова в адрес Винисиуса пять раз.

Кроме того, сообщается, что фанаты «Бенфики» на трибунах провоцировали Винисиуса, подражая обезьяним жестам и выкрикам.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 15:28
Я так и понял.Логично.
adekvat
adekvat
сегодня в 15:27
Вы видели его лицо?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
А зачем мне читать все ваши комментарии?
Я читал лишь те, которые вы мне писали.
Заметьте это вы мне писать стали, а не я вам.
По поводу моего вопроса болеете ли вы за Реал, то здесь всё очень просто.
В ваших словах хорошо читается "Да он мерзавец, но это наш мерзавец и вы его не имеете право трогать".
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Все это прекрасно понимают)
Многие просто не хотят признавать очевидное.
А Вини тупо пользуется этим) ведь это так удобно. Можешь делать все что угодно на поле, а потом строить из себя жертву, типа меня назвали обезьяной и все такое.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 14:44
Я не говорю, что оскорблении на расовой почве никогда не было, были и не раз, но никогда ещё в футболе не было такого, что бы одного и того же игрока оскорбляли болельщики и игроки из разных стран на протяжении нескольких лет.
Расизм здесь не причём.
Кстати обезъяна это один из символов Бразилии.
То есть если меня русского назовут медведем, то мне надо обижаться и кричать, что это расизм?
Брулин
Брулин
сегодня в 14:39
Больше всего поражает реакция Мбаппе, который заигнорировал "расизм" в моменте и подключился к истерике только после того, как Винисиус сообщил судье, походу матча несколько раз называл Престианни мерзким расистом, а после матча оклеветал его и наврал про то что Престианни сказал слово "обезьяна" аж 5 раз, но только этого больше никто не слышал
И огромное количество людей поверили этому лжецу
Drosmo
Drosmo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:31
"Я скажу проще, виноваты обе стороны, но главным провокатором является Вини."

А я разве не то же самое написал?

"Типа Вини виноват, но он не виноват."

А здесь вы вообще зачем-то приписали мне то, что я не говорил. Напротив, отсылаю вас к моему первому комментарию, который закреплён в блоке лучших. И если вы так упорно игнорируете то, что я там написал, то процитирую себя же:

"1. Винисиус своими танцами возле углового флажка провоцировал команду и болельщиков соперника, а это неспортивное поведение, - дисквалификация."

"Применить все меры ко всем, и это будет справедливо. А заодно будет хорошим уроком для остальных в будущем."

А после вопроса, болельщик ли я Реала, я понял одно, вы мои комментарии даже особо не читаете, а лишь ищите в них то, чему бы вы могли возразить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:29
Ромелу Лукаку и Тьерри Анри оскорбляли.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 14:22
Так в том то всё и дело и расизм здесь не причём.
Вини оскорбляют не из-за цвета кожи и его национальности, его оскорбляют за его мерзкое поведение.
Или что в Реале других чернокожих игроков нет?
Почему Мбаппе, Менди, его соотечественика Родриго и других чернокожих игроков Реала не оскорбляют?
Да потому, что расизм здесь не причём, а всему виной человеческие качества Вини.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:08
"22-летний воспитанник Академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за выступлениями Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа."
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 14:06
Все эти с истории с Вини напомнил мне один случай)
Один мальчик постоянно жаловался отцу, что в школе все его обижают и никто не хочет с ним дружить. Как то отец поехал в школу и стал наблюдать со стороны. Увидил отвратительное поведение сына и понял, что проблема не в окружающих, проблема в его сыне. У обидчиков сына не было проблем друг с другом, у всех были проблемы с ним из за его поведения.
Тут тоже самое) Вини хороший футболист, с этим глупо спорить. Но вот его поведение, это отдельная история. Мерзкий провокатор, который не умеет себя вести. Естественно, ему отвечают) особенно стараются болельщики. Когда молишься о дожде, готовься ходить по лужам
Байкал-38
Байкал-38 ответ derrik2000 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:01
А Хлусевич тоже расист или наоборот подвеграется расистким нападкам?
Какое отношение Хлусеаич имеет к этой теме?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 13:57
Вы выразились, так что болельщикам и игрокам не даёт право оскорблять Вини за его омерзительные поступки.
Так какое право тогда имеют те кто сейчас обвиняет этих болельщиков и игроков?
Пусть тогда вашей логике все молчат, а ими занимается дисциплинарный комитет.
Как то вы однобоко подходите к этой ситуации.
Да и по поводу того, что вы пишите, что наказывать надо обе стороны.
Да я с этим тоже согласен, но вы как то всё равно защищаете Вини.
Типа Вини виноват, но он не виноват.
Я скажу проще, виноваты обе стороны, но главным провокатором является Вини.
И это не первый случай как в еврокубках, так и в Ла лиге.
А вы часом не болельщик Реала?
Drosmo
Drosmo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:41, ред.
Где вы увидели, что я написал, что Вини может позволять себе всё что угодно? Я написал, что Вини пусть наказывают по регламенту. Мне так же как и вам не нравится выходки Винисиуса, не смотря на то, что я болельщик Реала. А у вас получается, что Вини, который себя ведёт неподобающе виноват, а когда против него ведут также себя другие, то они не виноваты. Посмотрите в закреплённых комментариях, я написал, что виноваты обе стороны, и наказания заслуживают тоже обе стороны. А у вас всегда виновата только одна сторона.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 13:30
Байкал38, суд совершенно не так поступает, как вы думаете. Я был присяжным заседателем и по гражданским делам тоже.
59mhbtjwud7c
59mhbtjwud7c ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 13:27
Проблема расизма существует. Бананы с трибуны не самым загорелым бразильцам Р.Карлосу и дани Алвешу. А кусарес Эвра обезьяной назвал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Какие-то у вас примеры неудачные.
На суде многие так говорят и суд встаёт на их сторону, всё зависит от обстоятельств.

А дальше вы, что написали?
То есть Вини может позволять себе всё, что угодно, а остальные должны заткнутся?
Так же можно и в обратную сказать, что Вини должен заткнутся и не жаловаться ведь с нарушителями разберутся соответствующие органы.

Был бы это один случай, но Вини гнилой по жизни и его ненавидят за его поступки во многих странах.
Ещё раз повторю, я не оправдываю тех кто его оскорбляет, но Вини сам в этом виноват и своими жалобами он не изменит о себе мнение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:11
постоянное нытье, давление на соперников и судей, то Винисиус, то реалТВ
это и есть настоящее лицо королевского клуба.
если аргентинец обозвал бразильца "обезьяной", Вини лучше разогнался прямо на него и сбил язык глубоко куда то. так было бы по мужски. как Зидан.
но нет, он полетел ракетой к флажку, и устроил там каминг-аут.
а когда увидел что судья показывает ему желтую, устроил скандал.
Вини лицемер.
Мбаппе лгун. (в моменте стоит метров 25, но говорит что слышал 5 раз)
Вальверде подлец. (за удар сзади по голове игрока Бенфики)
жаль, Беллингэма или Карвахаля не было на поле то ли еще было бы.
как написал Капрал, Реалу лучше отомстит Бенфике в Мадриде, и на этом все.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:59
если бы этот скандал с Винисиусом впервые...
но такие вещи случаются постоянно.
и всегда Винисиус.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:49, ред.
Винисиус мог поступить очень просто и по человечески, как в свое время Зидан, - развалить кабину мерзкому трусу аргентинскому. просто вот так по мужски подойти и сломать фасад, там дрыщу бы двух ударов хватило. и никто бы из хейтеров бы сейчас слова не сказал ему. за словами следить тоже нужно. то что там негр танцует свои бразильские танцы вообще никого не должно волновать, он негр у него карнавал в душе. радуется. а то бегают, ябедничают друг на друга. видите же что не работает это. или просто никак не реагируй - будь выше этого.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:45
напомню Эль-Классико в прошлом сезоне на Бернабеу.
тогда сине-гранатовые по делу разгромили Реал 4-0,
фанаты Мадрида выкрикивали расистские оскорбления Ямалю и Рафинье.
что сделал Винисиус с этим?
он сообщил судье? нет.
он пытался успокоить своих фанатов? нет.
он со слезами на глазах ушел с поля в знак протеста? нет.
Винисиус спокойно продолжал играть.
Винисиусу плевать на глобальный расизм.
Винисиуса волнует только Винисиус, и больше никто.
и он будет продолжать использовать расизм в свою пользу.
7 Реала всего лишь лицемер, который прикрывается статусом жертвы расизма.
Drosmo
Drosmo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Винисиус заставляет людей его оскорблять?))
Это так можно на суде сказать в своё оправдание: "Я не виноват, он сам меня заставил своим поведением в него выстрелить".

Винисиус часто ведёт себя очень некрасиво, я согласен, но это не даёт право кому-то его за это оскорблять. Для этого есть судья, регламент УЕФА, и дисциплинарный комитет. Но не болельщики или другие футболисты.
y-ago
y-ago ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:33, ред.
Во-первых, обращаю внимание: я написал «если».

Во-вторых, бросание бутылок, зажигалок и прочего мусора — это установленный факт, зафиксированный камерами. Трудно даже представить, что подобное поведение не сопровождалось словами соответствующего характера.

Моё личное убеждение: всё это должно строго наказываться.

А Престианни — о котором уже писали по этому поводу — повёл себя как провокатор, действуя в худших традициях Марко Матерацци. И таким вещам нет оправдания.
Drosmo
Drosmo ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:30, ред.
Вот видите как удобно, когда Винисиуса в чём-то обвинять, так это всегда пожалуйста, а как против него совершаются гнилые поступки, так сразу "нет доказательств". Вы ведь прекрасно понимаете, что Престианни это сказал, иначе зачем бы он закрывался футболкой во время того как говорил, но не хотите этого признавать из-за своей сильной антипатии к Винисиусу.

Такой же момент был и с Матерацци и Зиданом в далёком 2006 году на ЧМ, как упоминал ниже Buzz Lightyear. Никто не слышал слов итальянца в адрес Зидана, а значит нет доказательст, и он не виноват. Так можно оправдывать самые гнилые и мерзкие поступки.

И, исходя из вашей логики, встречный вопрос: а какие есть доказательства того, что Винисиус хотел оскорбить болельщиков "Бенфики" своим танцем? Ну станцевал у углового флажка, разве это запрещается?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:26
Какие-то избирательные расисты пошли в футболе в последнее время.
В мире чернокожих футболистов тьма, а все одного Вини оскорбляют.
А может здесь расизм не причём, а виноват сам Вини, который своим поведением заставляет людей его оскорблять?
Я не защищаю тех кто оскорбляет и тем более на почве расизма, но здесь Вини сам главный провокатор.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:24
А почему стоит верить трусу закрывающему рот чтобы не смогли или было сложнее считать что он говорит другому футболисту?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 12:20
нет доказательств, что Престианни назвал Винисиуса обезьяной.
почему все должны верить только одному этому бразильцу, расисту и симулянту?
вот Мбаппе попадается под санкции. без основании оскорбил игрока Бенфики.
y-ago
y-ago
сегодня в 11:54, ред.
Это не просто скандал. Это позор.

В 2026 году кто-то до сих пор позволяет себе кричать «обезьяна» в адрес игрока? И это матч Лиги чемпионов, а не дворовая перепалка. Если Джанлука Престианни действительно так сказал — дисквалификация должна быть жёсткой и показательной. Без «разберёмся», без «эмоции матча».

Винисиус уже не первый раз сталкивается с этим. И каждый раз одно и то же: сначала провокации, потом «мы не то имели в виду». Нет. Тут не бывает двойного смысла.

Отдельный разговор — трибуны. Если болельщики «Бенфики» действительно изображали обезьяньи жесты — клуб обязан получить санкции. Закрытые сектора, штрафы, что угодно. Иначе это никогда не закончится.
И уважение Мбаппе. Он действительно вмешался и назвал вещи своими именами — так и должен вести себя партнёр.

Футбол — это страсть, эмоции, жёсткая борьба. Но расизм — это не часть игры. И если УЕФА сейчас снова ограничится «расследованием», значит проблема глубже, чем один эпизод.
Drosmo
Drosmo ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 11:51
Я тоже не вижу особых оскорблений в этом танце, но пытался быть максимально объективным, что бы ни у одной из сторон не возникло вопросов о моей предвзятости как болельщика "Мадрида".
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:42
Все верно, за исключением пункта N1 !
Этот танец возле флажка- обычное дело для бразильцев.
Так.,,танцевали " часто возле флага футболисты ,,Шахтера" Д в мирное время на своем стадион: они кого оскорбляли? Своих болельщиков?
Про Вини забудьте , ибо он в данном случае лишь
,,козел отпущения" для разъяренных поражении фанатов Бенфики.
