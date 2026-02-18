Стало известно, какие слова обидели Винисиуса в игре «Бенфика» — «Реал»

УЕФА откроет расследование в отношении скандала, произошедшего в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).
Матч был приостановлен на 50-й минуте после гола игрока мадридцев Винисиуса Жуниора. Бразилец провокационно отпраздновал гол, а вскоре после этого подбежал к рефери и сообщил о расистском оскорблении. Судья Франсуа Летексье приостановил игру и возобновил матч лишь через 8 минут.
По данным СМИ, Винисиус пожаловался на слова игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни, который назвал бразильца «обезьяной». В скандале также оказался замешан форвард «Реала» Килиан Мбаппе, он обозвал Престианни, крикнув в его адрес «гребаный расист». Также Мбаппе признался, что слышал оскорбительные слова в адрес Винисиуса пять раз.
Кроме того, сообщается, что фанаты «Бенфики» на трибунах провоцировали Винисиуса, подражая обезьяним жестам и выкрикам.
Я уверен, что игрок этой обезьяной точно не цвет кожи Винисиуса хотел подчеркнуть. Пляски действительно выглядели вызывающе, но такое празднование голов никто не запрещал.
Кстати, Винисиус не танцевал, когда в него стали бросать посторонние предметы и попали бутылкой с водой. Разбирательство не должно закончиться банальным назначением крайних.
Бенфике нужно работать с болельщиками. Зачем они напали на автобус? Винисиус на это никого не провоцировал. Работа предстоит большая. Реал должен хорошо подготовиться к игре и доказать свою силу на поле..
1. Винисиус своими танцами возле углового флажка провоцировал команду и болельщиков соперника, а это неспортивное поведение, - дисквалификация.
2. Престианни своим расистским оскорблением Винисиуса также подпадает под неспортивное поведение, но это будет доказать трудно, так как сказал он это, закрывшись футболкой (что как по мне ещё выглядит ещё подлее чем танцы Винисиуса), так что скорее всего аргентинец остаётся без наказания.
3. Болельщики "Бенфики" регулярно оскорбляли игроком "Мадрида" расистскими выкриками и жестами, забрасывали их подручными предметами в виде электронных сигарет, зажигалок, бутылок. Наказанием за такое поведение по меркам УЕФА предусмотрено штрафы команды, проведение последующих матчей без зрителей или снятие очков/техническое поражение.
Применить все меры ко всем, и это будет справедливо. А заодно будет хорошим уроком для остальных в будущем.
В 2026 году кто-то до сих пор позволяет себе кричать «обезьяна» в адрес игрока? И это матч Лиги чемпионов, а не дворовая перепалка. Если Джанлука Престианни действительно так сказал — дисквалификация должна быть жёсткой и показательной. Без «разберёмся», без «эмоции матча».
Винисиус уже не первый раз сталкивается с этим. И каждый раз одно и то же: сначала провокации, потом «мы не то имели в виду». Нет. Тут не бывает двойного смысла.
Отдельный разговор — трибуны. Если болельщики «Бенфики» действительно изображали обезьяньи жесты — клуб обязан получить санкции. Закрытые сектора, штрафы, что угодно. Иначе это никогда не закончится.
И уважение Мбаппе. Он действительно вмешался и назвал вещи своими именами — так и должен вести себя партнёр.
Футбол — это страсть, эмоции, жёсткая борьба. Но расизм — это не часть игры. И если УЕФА сейчас снова ограничится «расследованием», значит проблема глубже, чем один эпизод.
