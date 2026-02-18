Сёмин оценил волевую победу ПСЖ над «Монако» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России высказался о победе ПСЖ над «Монако» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане уступали 0:2, но сумели победить 3:2.

На мой взгляд, ПСЖ , конечно, по подбору игроков и по футбольным показателям превосходит соперника. В начале матча произошла неожиданность — команда пропустила два мяча. Однако ПСЖ за счет того, что игроки находятся на более высоком уровне, выровнял игру и добился победы, о которой, на мой взгляд, говорили все. Каждый из 11 игроков на поле сильнее, чем у «Монако».