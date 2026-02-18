Top.Mail.Ru
Сёмин оценил волевую победу ПСЖ над «Монако» в Лиге чемпионов

сегодня, 10:26
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о победе ПСЖ над «Монако» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане уступали 0:2, но сумели победить 3:2.

На мой взгляд, ПСЖ, конечно, по подбору игроков и по футбольным показателям превосходит соперника. В начале матча произошла неожиданность — команда пропустила два мяча. Однако ПСЖ за счет того, что игроки находятся на более высоком уровне, выровнял игру и добился победы, о которой, на мой взгляд, говорили все. Каждый из 11 игроков на поле сильнее, чем у «Монако».

Ответный матч пройдет в Париже 25 февраля.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:02
Это оценка Семина, есть и другие... Любой человек может высказать своё мнение. Я считаю, что ПСЖ свою победу заслужил.
zvyk3f8pq8qf
zvyk3f8pq8qf
сегодня в 13:00
Тут можно согласиться с Палычем, плюс удаление сыграло роль
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:46
А численное превосходство Сёмтн не учитывает?
Capral
Capral
сегодня в 11:39
Удивительно, что Семин, ничего не сказал про Сафона, а это необъективно, потому что вторую игру подряд Матвей явно проваливает. И объективности ради, стоит признать, что вчера, Хвичка сыграл неплохо- обострял, заводил, на нем пенальти приключился. У Сёмина всё наоборот: когда надо критиковать- он хвалит, а когда следует поощрить- он проходит мимо. Возраст, однако...
