Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Сёмин высказался о втором подряд удалении Головина

сегодня, 11:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину следует направлять эмоции в правильное русло и строже контролировать поведение на поле. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3). 13 февраля полузащитник также был удалён в игре чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).

Сёмин сказал:

В первую очередь, я думаю, Головину нужно направить свои эмоции в правильное русло. Те эмоции, которые у него возникают, не появляются просто так, однако оба удаления были справедливыми. Ему необходимо держать достойный уровень поведения на поле. В команде он должен быть примером, поскольку находится в ней уже очень и очень давно. Конечно, бывают такие ситуации, когда эмоции захлестывают.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин оценил волевую победу ПСЖ над «Монако» в Лиге чемпионов
Сегодня, 10:26
Тюкавин: «Весной для „Динамо“ Кубок будет важнее чемпионата»
11 февраля
Семин — о Сафонове: «На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье»
10 февраля
Аленичев назвал претендентов на победу в РПЛ
06 февраля
Малафеев высказался о текущей ситуации Сафонова в ПСЖ
06 февраля
Аленичев поделился мнением о назначении Карседо на пост тренера «Спартака»
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:30, ред.
Возможно Юрий Палыч и смотрел оба последних матча с участием Головина, но скорее всего невнимательно, ибо объяснять удаления Александра одними эмоциями, особенно в первом случае не совсем правильно. Если в игре с ПСЖ Головин в пылу борьбы сыграл неаккуратно, въехал шипами в голень соперника, и на повторе это было отчётливо видно, как шип потянул гетр Витиньи, то в поединке с Нантом было явное неспортивное поведение. Россиянин стал апеллировать к партнёрам и зрителям на действия судьи, который не отреагировал на остановку мяча рукой соперника после обостряющего паса Александра. А получив жёлтую, тут же за спиной у арбитра поаплодировал ему. Благо не показал язык или палец. Головин итак часто пропускает игры по состоянию здоровья, а тут ещё и дисквалификация в обоих турнирах в следующих играх может иметь негативные последствия на результатах команды из-за отсутствия на поле одного из своих лидеров команды.
Болейте за своих, а не против чужих!
eyryzcutj8mu
eyryzcutj8mu
сегодня в 14:11
Похоже ему надо УСПОКОИН прописать на некоторое врея.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:08
Время идёт быстро, Головин не молодеет... Более того он уже прошёл свой пик..
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 12:25, ред.
При чём здесь эмоции? Игровой момент, технический брак. Головин хотел выставить корпус, закрыть доступ к мячу, игрок успел и подлез, Головин ставя ногу, наступил на него и сразу пошёл извинятьсяГо
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 12:14
А Монако мог и выиграть, играя не в меньшинстве..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 