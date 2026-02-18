Сёмин высказался о втором подряд удалении Головина

Российскому полузащитнику «Монако» следует направлять эмоции в правильное русло и строже контролировать поведение на поле. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России .

Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3). 13 февраля полузащитник также был удалён в игре чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).

Сёмин сказал:

В первую очередь, я думаю, Головину нужно направить свои эмоции в правильное русло. Те эмоции, которые у него возникают, не появляются просто так, однако оба удаления были справедливыми. Ему необходимо держать достойный уровень поведения на поле. В команде он должен быть примером, поскольку находится в ней уже очень и очень давно. Конечно, бывают такие ситуации, когда эмоции захлестывают.