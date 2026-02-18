Экс-тренер МЮ назвал причину конфликта между Роналду и тен Хагом

Бывший ассистент тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен назвал ключевую причину ухода Криштиану Роналду из клуба в конце 2022 года.
По словам Макларена, португалец не желал прессинговать соперников, что привело к конфликту с тренером Эриком тен Хагом.
Макларен отметил:
Эрик требовал от Ронни простого: начать прессинг, сделать пару рывков, вернуться в центр. Роналду не выполнял эти просьбы, поэтому и не играл. Тен Хаг не уступил в этом споре, хотя многие тренеры поступили бы иначе.
С другой стороны конечно и тренер не такой великий, но и с Роном никогда легко не было
Палка о двух концах как говорится
