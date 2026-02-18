Top.Mail.Ru
Экс-тренер МЮ назвал причину конфликта между Роналду и тен Хагом

сегодня, 12:15

Бывший ассистент тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен назвал ключевую причину ухода Криштиану Роналду из клуба в конце 2022 года.

По словам Макларена, португалец не желал прессинговать соперников, что привело к конфликту с тренером Эриком тен Хагом.

Макларен отметил:

Эрик требовал от Ронни простого: начать прессинг, сделать пару рывков, вернуться в центр. Роналду не выполнял эти просьбы, поэтому и не играл. Тен Хаг не уступил в этом споре, хотя многие тренеры поступили бы иначе.

STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:08
В принципе ничего удивительного... За Рона должны пахать... Он пенсионер
Nenash
Nenash
сегодня в 12:58
Да не.. Авейру просто обидели слова ТХ, что не прессинговать в наше время разрешено только Месси.. Дрыг-нога, как и Вини, в очередной раз включил свой гонор и опозорился, сбежав туда, куда говорил что никогда не перейдёт.. Было.. 🤣 ☝️
kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:54
В этой ситуации всё логично, не выполняешь установки тренера - не играешь
С другой стороны конечно и тренер не такой великий, но и с Роном никогда легко не было
Палка о двух концах как говорится
112910415
112910415
сегодня в 12:45
не сошлись характерами ...
так это называется
w4c269d98g2e
w4c269d98g2e
сегодня в 12:37, ред.
Причина известна всему миру: первый - звезда, мега-талант; второй - обычный дурак, который возомнил, что может обучить чему-то первого.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:33
"начать прессинг, сделать пару рывков" - это из-за соккеровских стереотипов в комментариях я прочитал - начать дайвинг, сделать пару нырков))) это все из-за ваших постоянных комментов) на самом деле Рону уважуха - спортсмен именно как атлет с большой буквы, целеустремленный.
