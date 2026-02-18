Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига чемпионов 2025/2026

Арбелоа поддержал Винисиуса: «У нас ноль терпимости к расизму»

сегодня, 12:19
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что клуб полностью поддерживает Винисиуса Жуниора после скандала в матче с «Бенфикой».

Бразилец забил единственный гол в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:0), но его празднование разозлило местных фанатов. Он получил жёлтую за свое поведение, а затем что-то услышал от игрока лиссабонцев Джанлуки Престианни по пути к центру поля. Бразилец сообщил рефери о предполагаемом расистском оскорблении от аргентинца — матч приостановили на 10 минут по протоколу УЕФА.

Арбелоа после игры сказал:

Спросите игрока "Бенфики”, что он сказал Вини. Ноль терпимости к расизму должен быть абсолютным — в 2026-м такие вещи на поле недопустимы. Я верю Вини, он не стал бы выдумывать. Я лишь спросил, хочет ли он продолжать матч. Когда кто-то так поступает с одним из нас, мы стоим плечом к плечу. Мы единая команда и всегда будем бороться вместе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стало известно, какие слова обидели Винисиуса в игре «Бенфика» — «Реал»
Сегодня, 09:48
Cотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала»
Сегодня, 08:53
Матч «Бенфика» — «Реал» был приостановлен из-за скандала с Винисиусом
Сегодня, 00:17
Болельщики «Бенфики» атаковали автобус «Реала» у стадиона «Да Луж»
Вчера, 22:27
Осимхен обвинил «Наполи» в жестоком обращении
Вчера, 18:25
Директор «Ювентуса» после матча с «Интером»: «Протокол ВАР не работает»
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 13:47
Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. - добавил Арбелоа!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:06
Странно было бы если он не поддержал
Nenash
Nenash
сегодня в 13:02
Эх, Вини.. На ЧМ тебе лучше не встречаться с альбиселесте.. Подтрибунное откроют заранее.. И флажки угловые уберут туда же.. Клоун на шесте.. 🤣
k56n89mkcygf
k56n89mkcygf
сегодня в 12:43, ред.
Пусть едет в Африку. Там никто его обезьяной не назовёт, - там лишь львы, крокодилы..., и проблема, где достать питьевую воду.

И кстати. Винисиус неправ. В слове обезьяна нет расисткого высказывания. В мире существуют виды и белых обезьян. Поэтому аргентинец может напирать чисто на поведенческий образ Винисиуса, ведь тот действительно обезьянничал. Вот если бы аргентинец назвал его негром, вот тогда да, иное дело.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:40
Фильм вспомнился)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 