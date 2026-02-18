Арбелоа поддержал Винисиуса: «У нас ноль терпимости к расизму»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что клуб полностью поддерживает Винисиуса Жуниора после скандала в матче с «Бенфикой».
Бразилец забил единственный гол в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:0), но его празднование разозлило местных фанатов. Он получил жёлтую за свое поведение, а затем что-то услышал от игрока лиссабонцев Джанлуки Престианни по пути к центру поля. Бразилец сообщил рефери о предполагаемом расистском оскорблении от аргентинца — матч приостановили на 10 минут по протоколу УЕФА.
Арбелоа после игры сказал:
Спросите игрока "Бенфики”, что он сказал Вини. Ноль терпимости к расизму должен быть абсолютным — в 2026-м такие вещи на поле недопустимы. Я верю Вини, он не стал бы выдумывать. Я лишь спросил, хочет ли он продолжать матч. Когда кто-то так поступает с одним из нас, мы стоим плечом к плечу. Мы единая команда и всегда будем бороться вместе.
И кстати. Винисиус неправ. В слове обезьяна нет расисткого высказывания. В мире существуют виды и белых обезьян. Поэтому аргентинец может напирать чисто на поведенческий образ Винисиуса, ведь тот действительно обезьянничал. Вот если бы аргентинец назвал его негром, вот тогда да, иное дело.
