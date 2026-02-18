Top.Mail.Ru
В Мали подтвердили проведение игры с Россией 27 марта

сегодня, 14:04

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Мали состоится 27 марта в России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал о планах России на мартовские спарринги с Мали и Гватемалой.

«Нам подтвердили, что матч пройдет 27 марта в России. Названия города, где пройдет игра, пока нет», — отметил собеседник агентства.

Сборная России — 36-я в рейтинге ФИФА, Мали — 54-я.

Источник: itar-tass.com
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:42
Будем посмотреть )))).
Что будет не простая игра, то верно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:15
одна из лучших команд Африки.
Айдара, Шейк Дукуре, Мо Камара крутые игроки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:07
Хороший соперник! Думаю тут играть должны сильнейшие
3txr52nzc92u
3txr52nzc92u
сегодня в 14:08
У Мали уже 20 лет как очень приличная команда, уж точно сильнее некоторых предыдущих соперников.... тут как бы разгрома нашей сборной не получилось...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:08
Наконец еще один вполне достойный соперник.
