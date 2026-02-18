В Мали подтвердили проведение игры с Россией 27 марта

1771412669

сегодня, 14:04

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Мали состоится 27 марта в России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал о планах России на мартовские спарринги с Мали и Гватемалой.

«Нам подтвердили, что матч пройдет 27 марта в России. Названия города, где пройдет игра, пока нет», — отметил собеседник агентства.