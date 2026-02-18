Винисиус опубликовал заявление после расистского скандала в игре ЛЧ

1771413094

сегодня, 14:11

Звезда «Реала» резко раскритиковал вингера «Бенфики» после вчерашнего скандала в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:0).

Бразилец забил единственный гол, но его празднование разозлило фанатов хозяев. Он получил жёлтую за свое поведение, а затем столкнулся с Престианни по пути к центру поля. Бразилец сообщил рефери о предполагаемом расистском оскорблении — матч приостановили на 10 минут по протоколу УЕФА .

В соцсетях Винисиус написал: «Расисты — прежде всего трусы. Им приходится прикрывать рот футболками, чтобы показать свою слабость. Но у них почему-то есть защита от тех, кто в теории обязан их наказывать. Я получил жёлтую за празднование гола — до сих пор не понимаю за что. Также я считаю, что протокол по борьбе с расизмом не был исполнен должным образом. Не люблю говорить о таких ситуациях, особенно после большой победы и когда речь о "Реале”, но это необходимо».