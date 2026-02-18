Top.Mail.Ru
Винисиус опубликовал заявление после расистского скандала в игре ЛЧ

сегодня, 14:11
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Звезда «Реала» Винисиус Жуниор резко раскритиковал вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни после вчерашнего скандала в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:0).

Бразилец забил единственный гол, но его празднование разозлило фанатов хозяев. Он получил жёлтую за свое поведение, а затем столкнулся с Престианни по пути к центру поля. Бразилец сообщил рефери о предполагаемом расистском оскорблении — матч приостановили на 10 минут по протоколу УЕФА.

В соцсетях Винисиус написал: «Расисты — прежде всего трусы. Им приходится прикрывать рот футболками, чтобы показать свою слабость. Но у них почему-то есть защита от тех, кто в теории обязан их наказывать. Я получил жёлтую за празднование гола — до сих пор не понимаю за что. Также я считаю, что протокол по борьбе с расизмом не был исполнен должным образом. Не люблю говорить о таких ситуациях, особенно после большой победы и когда речь о "Реале”, но это необходимо».

Все комментарии
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 15:22
- Тренер, он обозвал меня черным уродом! Это расизм!
- Но ты черный. И ты урод. Это факты!
("Джентльмены")
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:14
Хорошо, что Вини сюда не заходит)
А то всех бы нас в расисты записал и жалобу накатал))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:08
Ему не в футбол а в политики идти надо было))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:04, ред.
Что то мне уже эта история с Винисиусом и расизмом напоминает один анекдот:
la-respect0
la-respect0
сегодня в 15:04
Ведёт себя как обезьяна , как к нему ещё относиться , может, проблема в твоей тупой башке ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:55
«Не люблю говорить о таких ситуациях, особенно после большой победы»

😁😁
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:43
Мерзкий игрочишка.
Capral
Capral
сегодня в 14:39
Евреи в СССР старались не выделяться (если только не талантом), зная своё происхождение...
Неграм, тоже, в мире, лучше особо не выпячиваться, зная, как их любят...
Уважаю Вини как игрока, наслаждаюсь его игрой, но очень часто, он сам становится виновником конфликта.
И вообще, хватит развивать эту тему. Помешались все на расизме.
shur
shur
сегодня в 14:33, ред.
...у меня куча :" Почему???..." !!! Он себя так ведёт? По отношению к нему именно так относятся? Два явно нескрываемые обстоятельства происходящие почти в каждой встречи с ним!

Пока под крылом Мадрида, а что дальше ? И это уже не взросление, осознанное состояние игрока на поле ! Проблема психологическая, и не надо ржать над этим!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:33
Вини обвинил Джанлуку Престианни в трусости, но как показал этот эпизод Вини услышав оскорбление лицо в лицо побоялся ответить как мужик и как трусливый шакал побежал жаловаться.
"Храбрый заяц" Вини.
Надеюсь Вини не обвинит меня в расизме... хотя кто его знает, он может.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:26
"Не люблю говорить о таких ситуациях....."
----------
Ахахахаха
Гость
