УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»

1771418153

вчера, 15:35

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения регламента в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал».

Инспектор изучит случаи дискриминационного поведения во время игры. Матч в Лиссабоне завершился победой «Реала» 1:0.

после гола спровоцировал фанатов «Бенфики» жестами, затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления от . Игра прервалась на 10 минут, а в конце болельщики кидали в игроков «Реала» бутылки и вейпы.