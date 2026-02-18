УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения регламента в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал».
Инспектор изучит случаи дискриминационного поведения во время игры. Матч в Лиссабоне завершился победой «Реала» 1:0.
Винисиус Жуниор после гола спровоцировал фанатов «Бенфики» жестами, затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления от Джанлуки Престианни. Игра прервалась на 10 минут, а в конце болельщики кидали в игроков «Реала» бутылки и вейпы.
Очистить Да Луж от посторонних предметов!!!
