Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяЛига чемпионов 2025/2026

УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»

вчера, 15:35
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения регламента в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал».

Инспектор изучит случаи дискриминационного поведения во время игры. Матч в Лиссабоне завершился победой «Реала» 1:0.

Винисиус Жуниор после гола спровоцировал фанатов «Бенфики» жестами, затем пожаловался арбитру на расистские оскорбления от Джанлуки Престианни. Игра прервалась на 10 минут, а в конце болельщики кидали в игроков «Реала» бутылки и вейпы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Престианни обвинил Винисиуса в клевете
Вчера, 15:24
Легендарный игрок «Бенфики» Луизао назвал Престианни «расистом»
Вчера, 15:21
Винисиус опубликовал заявление после расистского скандала в игре ЛЧ
Вчера, 14:11
«Ланс» осудил проявления расизма в адрес новичка клуба Сен-Максимена
03 февраля
СлухиВинисиус подвергся расистским оскорблениям — газета
15 января
Детская команда КПР снялась с турнира в Милане из-за расизма
15 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:15
Надо оштрафовать Бенфику на серьёзную сумму и дать дискву стадиону "Да Луж" на один сезон Лиги Чемпионов, чтоб остальным неповадно было.
shur
shur
вчера в 20:26, ред.
....сколько сейчас пустая бутылка на сдачу стоит,ничего личного,бизнес!!!
Очистить Да Луж от посторонних предметов!!!
112910415
112910415
вчера в 18:22
в полной мере разобраться не получится
wzhea5wdhgj4
wzhea5wdhgj4
вчера в 18:07
снимут с эвертона 15 очков
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:16
УЕФА пора задуматься о разработке комплексной программы борьбы с расизмом... Главное, чтобы не было никаких коленопреклонений. Все люди равны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 