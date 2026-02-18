Легендарный игрок «Бенфики» Луизао назвал Престианни «расистом»

Луизao, бывший капитан «Бенфики» с 15-летним стажем в клубе, отреагировал на пост аргентинца Джанлуки Престианни, где тот объяснял свою версию скандального инцидента со звездой «Реала» Винисиусом Жуниором.
Для Луизao заявления Престианни оказалось недостаточно, и он написал в соцсетях: «Эта команда очень важна для меня, я люблю "Бенфику” — это моя вторая кожа, её нужно заслужить. Этот его пост сделал только хуже, потому что это ложь... Футбол выигрывается упорством, боевым духом... Он был расистом, ДА, и мне стыдно за это».
Он продолжил, отвечая фанатам: «Я защищаю клуб и имею опыт, знаю, о чём говорю. Я никого не судю. Просто "Бенфика” слишком большой клуб для таких историй, будь то правда или нет. Хотя, по опыту, я знаю правду».
Судю...
Спасибо, посмеялся)))
А как начал, уверенно обвинил аргентинца во лжи, в том, что он был расистом до этого, а в конце добавил, правда это или нет (то есть не знает было ли оскорбление или нет), но по своему опыту, что знает правду. Ещё бы добавил "я так думаю!"
Короче, даже за своми словами не следит.
Бразилиц поддержал бразильца в споре против аргентинца и не важно сто было и чего не было. А по другому и быть не может.
Бразилиц поддержал бразильца в споре против аргентинца и не важно сто было и чего не было. А по другому и быть не может.