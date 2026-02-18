Легендарный игрок «Бенфики» Луизао назвал Престианни «расистом»

1771417262

вчера, 15:21

Луизao, бывший капитан «Бенфики» с 15-летним стажем в клубе, отреагировал на пост аргентинца , где тот объяснял свою версию скандального инцидента со звездой «Реала» .

Для Луизao заявления Престианни оказалось недостаточно, и он написал в соцсетях: «Эта команда очень важна для меня, я люблю "Бенфику” — это моя вторая кожа, её нужно заслужить. Этот его пост сделал только хуже, потому что это ложь... Футбол выигрывается упорством, боевым духом... Он был расистом, ДА, и мне стыдно за это».

Он продолжил, отвечая фанатам: «Я защищаю клуб и имею опыт, знаю, о чём говорю. Я никого не судю. Просто "Бенфика” слишком большой клуб для таких историй, будь то правда или нет. Хотя, по опыту, я знаю правду».