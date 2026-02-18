Top.Mail.Ru
Престианни обвинил Винисиуса в клевете

вчера, 15:24
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни высказал свою версию событий после обвинений звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.

Вини обвинил аргентинца в расистском оскорблении после своего гола в победе «Реала» 1:0 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Ночью Престианни написал в соцсетях: «Если столько людей говорят, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса, почему никто [кроме него] не отреагировал? Обвинять кого-то в столь серьёзном проступке — неправильно, особенно когда это неправда. Все показывают на меня пальцем, потому что я прикрыл лицо футболкой — все игроки так делают, когда говорят. Хватит выдумывать».

В 2:40 утра лиссабонский клуб опубликовал слова Престианни в соцсети с подписью «вместе, рядом с тобой», показав аргентинцу полную поддержку.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
Было бы прекрасно если бы игроки меньше бы болтали и больше играли....

Не все поднявшись на верхушку популярности выдерживают испытание славой и деньгами....вопрос только в какую сторону кукушка сползёт....
shur
shur
вчера в 20:01
..."Слон и Моська".....!!! Где Вини и это недразумение!!!
Брулин
Брулин
вчера в 18:59
от души что его в очередной раз оскорбили, конкретно достал этот винисиус провокатор!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45, ред.
Долго ещё этот парень получающий миллионы будет издеваться над зрителями , заплатившими свои кровные за билет .....своими провокациями и кривлянием ????

Если в клубе нет угомоноида угомонить Вини...может в УЕФА найдётся.....
112910415
112910415
вчера в 18:20
слово против слова получается
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:10
«Столь серьёзном проступке»… можно подумать, убил кого-то, а не обезьяной назвал. Вести себя не по-мужски и бежать как мелкий стукач в детсаде жаловаться - проступок посерьёзнее. Моё мнение чисто и система ценностей
Agamaga005
Agamaga005 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:01
А ему не нужно будет что-то доказывать. Он побежал жаловаться и судья сразу остановил встречу.
Скажут, что нет оснований не верить Вини, потому что игрок Бенфики прикрыл рот футболкой.
Вот как в матче были двойные стандарты по жёлтым за нырки, так и с наказанием будет.
s2v8ujkgp4cz
s2v8ujkgp4cz
вчера в 17:05
Этому провокатору могло и показаться, он парень мнительный
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:45
А пусть теперь Вини докажет!!!
Просто вдохнавлённому движением BLM Вини понравилось как все на коленях перед ними стоят, хочет наверное вернуть эту позорную "традицию" в футбол.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:32
Престианни и Вини встретились после матча:
