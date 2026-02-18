Престианни обвинил Винисиуса в клевете

1771417474

вчера, 15:24

Вингер «Бенфики» высказал свою версию событий после обвинений звезды «Реала» .

Вини обвинил аргентинца в расистском оскорблении после своего гола в победе «Реала» 1:0 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Ночью Престианни написал в соцсетях: «Если столько людей говорят, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса, почему никто [кроме него] не отреагировал? Обвинять кого-то в столь серьёзном проступке — неправильно, особенно когда это неправда. Все показывают на меня пальцем, потому что я прикрыл лицо футболкой — все игроки так делают, когда говорят. Хватит выдумывать».

В 2:40 утра лиссабонский клуб опубликовал слова Престианни в соцсети с подписью «вместе, рядом с тобой», показав аргентинцу полную поддержку.