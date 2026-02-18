Престианни обвинил Винисиуса в клевете

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни высказал свою версию событий после обвинений звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.
Вини обвинил аргентинца в расистском оскорблении после своего гола в победе «Реала» 1:0 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Ночью Престианни написал в соцсетях: «Если столько людей говорят, что я якобы сделал расистский комментарий в адрес Винисиуса, почему никто [кроме него] не отреагировал? Обвинять кого-то в столь серьёзном проступке — неправильно, особенно когда это неправда. Все показывают на меня пальцем, потому что я прикрыл лицо футболкой — все игроки так делают, когда говорят. Хватит выдумывать».
В 2:40 утра лиссабонский клуб опубликовал слова Престианни в соцсети с подписью «вместе, рядом с тобой», показав аргентинцу полную поддержку.
Не все поднявшись на верхушку популярности выдерживают испытание славой и деньгами....вопрос только в какую сторону кукушка сползёт....
Если в клубе нет угомоноида угомонить Вини...может в УЕФА найдётся.....
Скажут, что нет оснований не верить Вини, потому что игрок Бенфики прикрыл рот футболкой.
Вот как в матче были двойные стандарты по жёлтым за нырки, так и с наказанием будет.
Просто вдохнавлённому движением BLM Вини понравилось как все на коленях перед ними стоят, хочет наверное вернуть эту позорную "традицию" в футбол.
