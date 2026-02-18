Главный тренер «Севильи» Алмейда дисквалифицирован на семь матчей

1771418698

вчера, 15:44

Главный тренер «Севильи» дисквалифицирован на семь матчей после удаление в игре Ла Лиги против «Алавеса», которая состоялась 14 февраля и завершилась вничью 1:1.

В концовке игры аргентинец слишком активно высказывал несогласие с действиями рефери , за что получил красную карточку. После этого Алмейда вновь вступил в перепалку с арбитром, начав кричать что-то прямо ему в лицо. В ситуацию у бровки пришлось вмешаться работникам клуба и полиции.