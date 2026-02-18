Главный тренер «Севильи» Алмейда дисквалифицирован на семь матчей

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда дисквалифицирован на семь матчей после удаление в игре Ла Лиги против «Алавеса», которая состоялась 14 февраля и завершилась вничью 1:1.
В концовке игры аргентинец слишком активно высказывал несогласие с действиями рефери Иосу Галеча, за что получил красную карточку. После этого Алмейда вновь вступил в перепалку с арбитром, начав кричать что-то прямо ему в лицо. В ситуацию у бровки пришлось вмешаться работникам клуба и полиции.
....Один грозил вчера Бразилию подмять!
Шепча,гнусавя что то там в футболку!!!
Другой обижен "красной" был!!!
Орал,кричал,без умысла и толку!!!
....Один грозил вчера Бразилию подмять!
Шепча,гнусавя что то там в футболку!!!
Другой обижен "красной" был!!!
Орал,кричал,без умысла и толку!!!
Но в любом случае удачи Алмейде
Но в любом случае удачи Алмейде