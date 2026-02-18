Top.Mail.Ru
Главный тренер «Севильи» Алмейда дисквалифицирован на семь матчей

вчера, 15:44
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда дисквалифицирован на семь матчей после удаление в игре Ла Лиги против «Алавеса», которая состоялась 14 февраля и завершилась вничью 1:1.

В концовке игры аргентинец слишком активно высказывал несогласие с действиями рефери Иосу Галеча, за что получил красную карточку. После этого Алмейда вновь вступил в перепалку с арбитром, начав кричать что-то прямо ему в лицо. В ситуацию у бровки пришлось вмешаться работникам клуба и полиции.

shur
shur
вчера в 22:51
...а не оборзели эти "Болудо" (аргентинский сленг) в старушке Европе Престианни, Альмейда.....?!

....Один грозил вчера Бразилию подмять!
Шепча,гнусавя что то там в футболку!!!
Другой обижен "красной" был!!!
Орал,кричал,без умысла и толку!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:49
Эмоции одним словом, всё таки нужно быть по сдержанней, особенно если знаешь последствия
Но в любом случае удачи Алмейде
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:26
И у нас есть возможность перемыть всем кости..
112910415
112910415
вчера в 18:18
и судья был нехорош, и тренер перестарался ...
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:08
я редко смотрю испанский футбол, а тут заглянул в концовке на этот матч. теперь я знаю откуда выражение - испанский стыд. так судить это просто финиш. некомпетентность полнейшая. и это типа топ чемпионат. второй в топе. судейство мрак. если Барселоны и Реалы на виду и куда то что-то подают, то 99% этих матчей никто не замечает а там вообще трэш. как севильцы отстояли ничью это странно - бились там и ложились костьми. тяжело играть против двенадцати игроков и свист не прекращается в пользу противника.
