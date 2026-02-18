Мбаппе поддержал Винисиуса: «Танцуй и никогда не останавливайся»

1771418967

вчера, 15:49

Форвард «Реала» поддержал товарища по клубу после расистского скандала в игре плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

Бразилец забил гол на 50-й минуте, после чего провокационно отпраздновал его танцем у углового флага. После этого, направляясь к центру поля, бразилец услышал какие-то слова от игрока соперников Джанлуки Престианни и поспешил к арбитру, сообщив тому о расистском оскорблении.

Мбаппе написал в соцсети: