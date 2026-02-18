Мбаппе поддержал Винисиуса: «Танцуй и никогда не останавливайся»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поддержал товарища по клубу Винисиуса Жуниора после расистского скандала в игре плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».
Бразилец забил гол на 50-й минуте, после чего провокационно отпраздновал его танцем у углового флага. После этого, направляясь к центру поля, бразилец услышал какие-то слова от игрока соперников Джанлуки Престианни и поспешил к арбитру, сообщив тому о расистском оскорблении.
Мбаппе написал в соцсети:
Танцуй, Вини, и никогда не останавливайся. Никто не смеет нам говорить, что делать, а что — нет.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!