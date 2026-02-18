Top.Mail.Ru
Мбаппе поддержал Винисиуса: «Танцуй и никогда не останавливайся»

вчера, 15:49

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе поддержал товарища по клубу Винисиуса Жуниора после расистского скандала в игре плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

Бразилец забил гол на 50-й минуте, после чего провокационно отпраздновал его танцем у углового флага. После этого, направляясь к центру поля, бразилец услышал какие-то слова от игрока соперников Джанлуки Престианни и поспешил к арбитру, сообщив тому о расистском оскорблении.

Мбаппе написал в соцсети:

Танцуй, Вини, и никогда не останавливайся. Никто не смеет нам говорить, что делать, а что — нет.

вчера в 22:31
Два нытика
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 21:39
понимаю возмущение бланкос. ворон ворону глаз не выколет.
и правое дело поддержать винисиуса и мбаппе за любой кипиш))
а Ямаль сам постоит за себя.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:10
Два высокомерных бабуина обиделись на аргентиноса, забавно всё это
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:10
...это у нас командное, это уже традиции!!!
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:48
Я помню был такой игрок который отмечал своиголы имитируя писающего пса на угловой флажок. По-моему он карточек за это не получал.
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Почему никто? С какого перепугу?
Судья даст желтую или красную - зависит от угара танцора - и вот тогда все.
А ну еще можно судя по одобрению хейтеров-кулес еще влепить бутылкой с водой по танцору. Или свайпом.
А еще можно назвать черной крашеной обезьяной условного ламина ямаля насри эбана и пусть он не подается на провокацию а сглотнет.
112910415
112910415
вчера в 18:16
высокомерненько получилось ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:45
отныне каждый игрок, забивший реалу, имеет законное право подлететь к флажку реала и показать свой танцевальный номер.
и никто из королевского клуба не должен говорить,
что им сделать можно,
а что нельзя.
у сливочных право приподнять майку и вытереть губы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:31, ред.
Многие футболисты отмечают разными способами свои результативные действия, кто-то, схватив мяч бежит с ним к центру поля, кто-то делает сальто, кто-то благодарит Создателя, кто-то просто пританцовывает и в этом нет ничего предосудительного, если только это не противоречит правилам поведения в общественных местах и не нарушает футбольные правила, к коим относится например снятие футболки, хотя и тут можно было бы закрыть глаза. Ведь обмен футболистов футболками на поле после матчей, обнажая свои атлетически слаженные тела, никого не шокирует на трибунах и не считается неспортивным поведением, а во время матча наказывается предупреждением. Так что не стоит ругать Винисиуса за его Самбу, ведь такой способ никто не запатентовал и радуй дальше своих поклонников и голами и танцами.
Болейте за своих, а не против чужих!
vbae5yndfzh8
vbae5yndfzh8
вчера в 17:29
Ключевое слово "провокационно" ..... зачем дразнить льва дергая его за усы?
STVA 1
STVA 1 ответ Kostya-515 (раскрыть)
вчера в 17:11, ред.
Ничего страшного ! Новую петицию уже вдвоём напишут))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:09
Еще один без царя в голове((((
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:05
Хочешь танцевать-иди на танцы.
Ты футболист-играй в футбол.
Nenash
Nenash
вчера в 17:03
В принципе последняя фраза это и есть причина расизма.. Остальное - это "температура", которую пытаются сбить, объявляя её причиной болезни. "Танцуй", Вини.. ☝️ 😄 🕺
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:53
Ну тогда не смейте указывать другим, что говорить а что нет.
Как то палка о двух концах получается.
Не делайте провокации не будете подвержены оскорблениям, а коли провоцируете, то будьте готовы вкушать полну чашу.
dbxekchbr49c
dbxekchbr49c
вчера в 16:19
плачь, плачь... танцуй, танцуй..
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 15:59
Ну тогда будьте готовы в каждом матче видеть/слушать то, что было вчера!
