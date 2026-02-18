Мбаппе посоветовал Престианни держаться подальше от «Бернабеу»

1771427722

вчера, 18:15

Форвард «Реала» заявил, что не желает в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» видеть на поле игрока лиссабонцев .

Мадридцы обвиняют аргентинца в том, что он позволил себе расистское оскорбление в адрес форварда Винисиуса Жуниора во время первой игры команд в Лиссабоне.

Мбаппе сказал: