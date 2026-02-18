Мбаппе посоветовал Престианни держаться подальше от «Бернабеу»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не желает в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» видеть на поле игрока лиссабонцев Джанлуку Престианни.
Мадридцы обвиняют аргентинца в том, что он позволил себе расистское оскорбление в адрес форварда Винисиуса Жуниора во время первой игры команд в Лиссабоне.
Мбаппе сказал:
Я считаю, что Джанлука Престианни не должен приезжать на «Бернабеу» — лучший стадион в мире. Он этого не заслуживает, ему не стоит играть.
У сливочных вчера на поле играли Камавинга и Тчуамени, которые спокойно поработали и у них не было проблем ни с соперником, ни с болельщиками. Все элементарно просто, эти ребята адекватные люди и все)
У бразила все наоборот, все плохие вокруг, он один хороший и нежный молодой человек, так не бывает.
Тоже самое я говорил, когда Ямаль вместе с отцом провоцировали Реал перед игрой в чемпионате.
Но он за это получает желтые карточки и свист.
Но отчего то он единственная причина всего и вся ответственность только на нем.
А почем? Потому что он реально топ и забивает за Реал делая его чемпионом и побкдттелем.
А Хейтеры по большей части кулес втаптывают его в д.. рьмо.
Давайте раздадим всем сестрам по серьгам.
Он провоцирует - Ату его.
Его провоцируют - Ату его все равно.
Он станцевал - желтую карточку получил.
В него кинули бутылку и попали - так нм и надо зачем провоцировал.
Это другое.
Давайте ездить по дорогам с двусторонним движением.
Давайте накажем аргентоса и не будем ссылаться на то что его спровоцировали.(кстати его слова подтвердил Мбаппе. Или ему кулес тоже не поверит, оговорят что лжец и помогает товарищу? Которого "жаба" гнобит и с которым конфликтует, опять же по словам кулес)
Давайте накажем стадион с отморозками .
Давайте уберём на всю жизнь со стадиона уродов кидавших предметы.
А того кто попал в игрока вообще оштрафуем еще. Или посадим на недельку.
А то все как один ненавидят негра а остальных оправдывают. Он один во всем виноват.
А вот не так.
Только за что? По беспределу?
И под них тоже найдётся кому подкатиться.
А арг заслужил. Если конечно его не накажут.
И опять я который раз пишу - я не писал про оборванную карьеру. Это вы читать не умеете.
