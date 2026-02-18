Top.Mail.Ru
Мбаппе посоветовал Престианни держаться подальше от «Бернабеу»

вчера, 18:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика25.02.2026 в 23:00 Не начался

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не желает в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» видеть на поле игрока лиссабонцев Джанлуку Престианни.

Мадридцы обвиняют аргентинца в том, что он позволил себе расистское оскорбление в адрес форварда Винисиуса Жуниора во время первой игры команд в Лиссабоне.

Мбаппе сказал:

Я считаю, что Джанлука Престианни не должен приезжать на «Бернабеу» — лучший стадион в мире. Он этого не заслуживает, ему не стоит играть.

Lobo77
Lobo77
вчера в 23:39
    Lobo77
    Lobo77
    вчера в 23:21
    Ну формально ты и пишешь что за прикрытием рта рукой расизм!
    Сам на себя вывел. Поздравляю.
    Я допускал лишь косвенное подтверждение и про майку.
    Groboyd
    Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
    вчера в 23:17, ред.
    Это уже ясно, негры и кто пишет, что за прикрытием рта рукой скрывается расизм. Железобетон.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Ну поглядим
    Либо тнегры балаболы и вправду окажутся.
    Либо тот кто их так называет.
    Поглядим.
    Groboyd
    Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Да ничего там не будет. Это лишь слова французского балабола.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 23:09
    В Реале просто так не подкатятся.
    С этим я согласен.
    Но если будет по беспределу то найдётся кто сможет.
    И я бы на месте аргентинцабыл очень осторожен.
    Groboyd
    Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Хоть какие-то реальные доказательства предоставь, а не хотелки 2 черных блаболов.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 23:06
      Groboyd
      Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
      вчера в 23:02
      Мбаппе? Француз заинтересованное лицо. Плевать на его подтверждение.
      Хоть человек и прикрывает рот. Может уродом назвать, но это не расизм, если ты не в курсе.
      Lobo77
      Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 23:02
      Скажи мне тоже прикрыть рот майкой? Я написал уже
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 23:01
      Никто в Реале не может грязно подкатиться и не будет этого делать. Поэтому это только твои мечты.
      Lobo77
      Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 23:01
      Закрывают чтоб не прочли потому что не хотят чтоб узнать что говорят.
      Что мог говорить в такой ситуации арг?
      Не надо инсинуаций. Лсвенно все указывает на оскорбление.
      Что полностью выпадает с заявлением Мбаппе который подтвердил.
      Все? Хватило?
      Groboyd
      Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
      вчера в 23:00
      Ты даже не можешь доказать слова арга. Ну и кто слился?
      Lobo77
      Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 22:59
        Groboyd
        Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
        вчера в 22:59
        Кучуа игроков закрывают рот, что бы их не читали по губам. Дальше что? Это не криминал.
        Groboyd
        Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
        вчера в 22:58
          Lobo77
          Lobo77
          вчера в 22:58
          И потом конечно аргентинос прикрыл рот чтоб не было видно что он вежливо попросил соперника не заниматься провокациями и следовать правилам фейр плей. Вот прям для этого и закрыл рот

          Не надо включать несознанку. Люди взрослые тут.
          Lobo77
          Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
          вчера в 22:56
          Есть свидетель.
          Я об этом писал.
          По два раза каждому собеседнику надоело писать.
          Lobo77
          Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
          вчера в 22:55
          Это личное мнение на чем основывается?
          Groboyd
          Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
          вчера в 22:55
          Это не доказано.
          Сначала хоть что-то докажи, потом говори о наказании.
          Groboyd
          Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
          вчера в 22:54
          Я уверен, что игроки Бенфики, если что-то начнёт завариваться на Бернабеу, как раз имеют больше возможностей ответить грубо, чем игроки Реала.
          Lobo77
          Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
          вчера в 22:54
          Ну въехать многие могут. И тоже если надо.
          Арг рот свой открыл слишком грязно.
          И если его не накажут или он продолжит его вполне принять как надо. И это будет справедливо.
          Groboyd
          Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
          вчера в 22:51
          Если надо - въедут.
          А кстати за что арг заслужил?
          Lobo77
          Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
          вчера в 22:50, ред.
          Ну то есть ты их считаешь жестокими подонками и об этом решил мне рассказать?
          Иначе к чему это?
          Иди это такая попытка показать силу и угрожать игрокам Реала?
          Groboyd
          Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
          вчера в 22:48, ред.
          Читать я умею. Я лишь считаю, что в подкаты того же Отаменди и Риоса верю больше и при этом вполне может чья-та карьера оборваться.
          Lobo77
          Lobo77 ответ Groboyd (раскрыть)
          вчера в 22:43
          Могут. Если успеют конечно.
          Только за что? По беспределу?
          И под них тоже найдётся кому подкатиться.
          А арг заслужил. Если конечно его не накажут.
          И опять я который раз пишу - я не писал про оборванную карьеру. Это вы читать не умеете.
          Lobo77
          Lobo77
          вчера в 22:39, ред.
          У бразила есть недостатки. Он совершает ошибки.
          Но он за это получает желтые карточки и свист.
          Но отчего то он единственная причина всего и вся ответственность только на нем.
          А почем? Потому что он реально топ и забивает за Реал делая его чемпионом и побкдттелем.
          А Хейтеры по большей части кулес втаптывают его в д.. рьмо.
          Давайте раздадим всем сестрам по серьгам.
          Он провоцирует - Ату его.
          Его провоцируют - Ату его все равно.
          Он станцевал - желтую карточку получил.
          В него кинули бутылку и попали - так нм и надо зачем провоцировал.
          Это другое.
          Давайте ездить по дорогам с двусторонним движением.
          Давайте накажем аргентоса и не будем ссылаться на то что его спровоцировали.(кстати его слова подтвердил Мбаппе. Или ему кулес тоже не поверит, оговорят что лжец и помогает товарищу? Которого "жаба" гнобит и с которым конфликтует, опять же по словам кулес)
          Давайте накажем стадион с отморозками .
          Давайте уберём на всю жизнь со стадиона уродов кидавших предметы.
          А того кто попал в игрока вообще оштрафуем еще. Или посадим на недельку.

          А то все как один ненавидят негра а остальных оправдывают. Он один во всем виноват.
          А вот не так.
          Groboyd
          Groboyd ответ Lobo77 (раскрыть)
          вчера в 22:18, ред.
          Я больше верю, что Отаменди или Риос могут подкатиться под Вини или Мбаппе и их карьеры могут оборваться.
          Бот зануда
          Бот зануда
          вчера в 22:16


          В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


          CCCP1922
          CCCP1922
          вчера в 22:03
          УЕФА должен вмешаться и прекратить перепалку...
