Моуриньо считает, что Винисиус сам виноват в скандале на «Да Луж»

вчера, 18:20
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо уверен, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор сам виноват в скандале, который случился на стадионе «Да Луж» во время матча плей-офф Лиги чемпионов.

Бразилец забил гол и провокационно отпраздновал его перед португальскими фанатами, а потом сообщил арбитру, что услышал в свой адрес расистское оскорбление.

Моуриньо отметил:

Почему Винисиус Жуниор не отпраздновал гол, как Ди Стефано, Пеле или Эусебио? Ты забиваешь такой супергол, а потом… зачем? Это с ним постоянно происходит. Вот единственное, чего я не понимаю.

95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
Винисиуса я тоже не поддерживаю! Его поведение отвратительно!
Но расистские высказывания должны быть наказаны по всей строгости!
Niagara
Niagara
вчера в 23:46
ну конечно он виноват, кто ж еще? он знатный провокатор
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:00
Вини что хотел то и получил. Ещё же и ябеда... Игрок так себе. да и как чел тоже 62о. Он сам всем заявил,что считает себя обезьяной и на это обиделся. Такой ранимый малый.
uytw9245v29z
uytw9245v29z
вчера в 21:12
Здесь Маур прав, Вини сам спровоцировал
Липовый
Липовый ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 20:58
Моуриньо и сам любитель всех троллить, я вот не понимаю наоборот, почему Моуриньо не понимает своего собрата по разуму. Португалец любил и потанцевать, и языком людей потроллить, и в том числе - пооскор6лять если ему вдруг взбредет в голову.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:04
Всё точно сказал и по делу!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
...Да Вить,доброго Лиговского вечерка!!! Сам мне подсказывал лучше во время уйти с ветки , Я стараюсь по крайней мере! Я думаю то чувство без пяти минут признания его лучшим и вдруг (Родри!) всё
ещё живёт в нём, а взять Лигу это равносильно его востановить морально и психологически, таких ребят сейчас по пальцам!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:48
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:43, ред.
    ......."Да (Л) уж !!!" Сказал бы бывший предводитель Дворянства, из
    Парижу !!!
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Добрый вечер, Виктор! Да уж... Я почитал комментарии - полагаю администратор должен как-то отреагировать на некоторые, на мой взгляд не менее расистские, чем те вопли, что звучали на трибунах "Да Луж"....Я вижу - уже отреагировал. Просто удалил. Всецело поддерживаю.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Приветствую, Герман!!!
    Тут один написал, что место Винисиусу только в Реале! Нехило, правда?))) Вот обидел, так уж обидел. Действительно, нашли себе, какой-то там Реал, где всем Вини и место. Вот такие тут и пишут....................................
    Capral
    Capral
    вчера в 19:23
    Давно замечено, что те, кто меньше всех разбирается в футболе или совсем о нем ничего не знают, тех и привлекают подобные темы, они на этих темах сидят и делают себе мнимый капитал.....................................
    y-ago
    y-ago ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Боже упаси! Я не фанат (терпеть не могу это слово!), я болельщик Реала с более 30 годами стажа. Я очень уважаю Жозе Моуринью как тренера. Когда он работал в Реале — это была эпоха. И в целом он, на мой взгляд, один из лучших специалистов в истории футбола. Но при этом всем прекрасно известен его характер. Эмоции, давление на судей, конфликты — часть его стиля. Его самого удаляли с поля (включая эту игру), и не раз. Так что говорить о «правильном» поведении с трибуны морали — немного странно.
    А Винисиус Жуниор, танцуя самбу, правил не нарушал. Это его способ выразить эмоции после гола. Кто-то поднимает руки к небу, кто-то скользит на коленях, кто-то просто бежит к трибуне. В пределах правил каждый имеет право радоваться так, как чувствует.
    Эмоции в футболе — это часть игры. Главное — не переходить грань.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:55
    Фанаты Реала теперь придадут анафеме Жозе Моуриньо?
    happy 50
    happy 50
    вчера в 18:47
    А ведь он прав. Винисиус-подлый провокатор и подлый манипуоятор. Он сам провоцирует людей. Болельщики не против его цвета кожи, а против его неуважения к ним и всему живому. Такие паразиты как Винисиус привыкли жить для себя и своих нужд,ходить по головам других,добиваться своего любой ценой. Ему место только в Реале!
    112910415
    112910415
    вчера в 18:38
    как будто понятно сказал !
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:27
