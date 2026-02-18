Моуриньо считает, что Винисиус сам виноват в скандале на «Да Луж»

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо уверен, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор сам виноват в скандале, который случился на стадионе «Да Луж» во время матча плей-офф Лиги чемпионов.
Бразилец забил гол и провокационно отпраздновал его перед португальскими фанатами, а потом сообщил арбитру, что услышал в свой адрес расистское оскорбление.
Моуриньо отметил:
Почему Винисиус Жуниор не отпраздновал гол, как Ди Стефано, Пеле или Эусебио? Ты забиваешь такой супергол, а потом… зачем? Это с ним постоянно происходит. Вот единственное, чего я не понимаю.
Но расистские высказывания должны быть наказаны по всей строгости!
ещё живёт в нём, а взять Лигу это равносильно его востановить морально и психологически, таких ребят сейчас по пальцам!!!
Было бы здорово отправить Бенфику к известной маме и выйти в ПО.))) А еще лучше- выиграть ЛЧ, вместе с Вини.
Ты знаешь, я u сам, иной раз его критикую, я не против здоровой и объективной критики, но я против огульных и предвзятых обвинений. А с другой стороны, чего можно хотеть от любителей темы про дырявого.................................
Парижу !!!
Тут один написал, что место Винисиусу только в Реале! Нехило, правда?))) Вот обидел, так уж обидел. Действительно, нашли себе, какой-то там Реал, где всем Вини и место. Вот такие тут и пишут....................................
А Винисиус Жуниор, танцуя самбу, правил не нарушал. Это его способ выразить эмоции после гола. Кто-то поднимает руки к небу, кто-то скользит на коленях, кто-то просто бежит к трибуне. В пределах правил каждый имеет право радоваться так, как чувствует.
Эмоции в футболе — это часть игры. Главное — не переходить грань.
