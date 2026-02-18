Снейдер усомнился в адекватности защитника «Бенфики» Отаменди

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер отреагировал на насмешку Николаса Отаменди из «Бенфики» над Винисиусом Жуниором.
Тело аргентинца Отаменди покрыто татуировками его достижений в составе сборной — трофеи Копа Америка, ЧМ и Финалиссимы.
Во вторничном матче Лиги чемпионов накалились страсти: Винисиус и Отаменди начали толкаться во время углового. По слухам, звезда «Реала» пытался похвастаться титулами ЛЧ, на что Отаменди задрал футболку, показав свои тату и указав на кубок мира. Оба посмеялись, но после игры Снейдер сказал, что Винисиусу стоило жёстче ответить экс-игроку «Ман Сити»:
У него всё в порядке с головой? А если бы я был Винисиусом, ответил бы: «Месси выиграл тебе тот ЧМ, ты ни при чём». Почему он так поступает с игроком «Реала»? Он хоть понимает, сколько титулов Лиги чемпионов у Винисиуса? И он еще ему какие-то трофеи показывает?
https://youtu.be/IG2I6gyVaGY?si=vo-SGnWr0iFzK_Zx
Две победы в ЛЧ- это совсем не мало. ПСЖ один раз выиграл, и сразу пол состава попали в номинации, а один, даже выиграл ЗМ, при том, что были и лучше. Так что, прежде чем делать такие заявление, хорошо бы прикинуть, что значит победа в ЛЧ, а тем более ДВЕ..............................
Сам же говорит, что Вини первым хотел похвастаться титулами, а когда его опустили на землю показав более высомые титулы, Уэсли Снейдер почему-то стал на сторону юнца.
Да кстати а сколько там Вини ЛЧ выиграл?
Цельных два раза.
Уэсли Снейдер не позорься, победы в ЛЧ никогда не перекроют победы сборных на ЧМ и континентальных чемпионатов, хоть ты их двадцать выиграй.
Я понимаю, что он за Реал, но не так же тупо позориться.
Дааа, Месси столько пенок поназабивал 😁🙃
Ну 2 ЛЧ у Винисиуса)) даже 5 ЛЧ по сути не сравнится с титулом чемпиона мира
Одному можно, другому нет?
