Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига чемпионов 2025/2026

Снейдер усомнился в адекватности защитника «Бенфики» Отаменди

вчера, 18:26
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер отреагировал на насмешку Николаса Отаменди из «Бенфики» над Винисиусом Жуниором.

Тело аргентинца Отаменди покрыто татуировками его достижений в составе сборной — трофеи Копа Америка, ЧМ и Финалиссимы.

Во вторничном матче Лиги чемпионов накалились страсти: Винисиус и Отаменди начали толкаться во время углового. По слухам, звезда «Реала» пытался похвастаться титулами ЛЧ, на что Отаменди задрал футболку, показав свои тату и указав на кубок мира. Оба посмеялись, но после игры Снейдер сказал, что Винисиусу стоило жёстче ответить экс-игроку «Ман Сити»:

У него всё в порядке с головой? А если бы я был Винисиусом, ответил бы: «Месси выиграл тебе тот ЧМ, ты ни при чём». Почему он так поступает с игроком «Реала»? Он хоть понимает, сколько титулов Лиги чемпионов у Винисиуса? И он еще ему какие-то трофеи показывает?

Подписывайся в ВК
Все новости
Моуриньо считает, что Винисиус сам виноват в скандале на «Да Луж»
Вчера, 18:20
Мбаппе посоветовал Престианни держаться подальше от «Бернабеу»
Вчера, 18:15
Мбаппе поддержал Винисиуса: «Танцуй и никогда не останавливайся»
Вчера, 15:49
Арбелоа поддержал Винисиуса: «У нас ноль терпимости к расизму»
Вчера, 12:19
Стало известно, какие слова обидели Винисиуса в игре «Бенфика» — «Реал»
Вчера, 09:48
Cотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала»
Вчера, 08:53
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:08
Точнее ФИФА выиграла чемпионат мира для аргов, как и украла твой ЗМ в 2010.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:02
Отаменди, наверное, не просто так отыграл все матчи на ЧМ-2022.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:58
Про Месси вообще неуместно. Выигрывает всё-таки команда. И уж аому как не Снейдеру это не знать в сезоне 2009-10г.
матос
матос ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:24
а вечно ноющий Винни? его вклад в мировой футбол каков? интересно
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:09
Отаменди преувеличивает свою роль в мировом футболе.
Брулин
Брулин
вчера в 21:18
Кто-нибудь может мне сказать, говорил он расисткие слова в адрес Винисиуса или нет? Доказательства какие? Аудио запись? Свидетели разговора, которые слышали слово обезьяна?
Липовый
Липовый
вчера в 20:55
Интересно как эти обмены титулами относятся к происходившему на поле, и какое это имеет отношение к футболу? То, как Отаменди меряется письками с Винисиусом - ничем не более футбольно, чем видео от Дзюбиньо.
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:19
Добрый вечер. Уже увидел, спасибо. Закончился правда не так, как хотелось.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:13
Здравствуйте. Матч завершён.
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:59
Вини и Киммих конечно играют на разных позициях и сравнивать их нельзя, но Киммиху до Вини- как раком до Китая, в футбольном плане...
Nenash
Nenash
вчера в 19:55, ред.
Разговор был коротким.. Отаменди: Помнишь Киммиха, клоун?.. 🤭 🤣
Capral
Capral
вчера в 19:37
байкал.
Две победы в ЛЧ- это совсем не мало. ПСЖ один раз выиграл, и сразу пол состава попали в номинации, а один, даже выиграл ЗМ, при том, что были и лучше. Так что, прежде чем делать такие заявление, хорошо бы прикинуть, что значит победа в ЛЧ, а тем более ДВЕ..............................
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:24
А что особенного в Свинисиусе? К тому же, Отаменди чемпион мира, а негр нет и вряд ли им станет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:20
Уэсли Снейдер выставил себя клоуном!!!
Сам же говорит, что Вини первым хотел похвастаться титулами, а когда его опустили на землю показав более высомые титулы, Уэсли Снейдер почему-то стал на сторону юнца.
Да кстати а сколько там Вини ЛЧ выиграл?
Цельных два раза.
Уэсли Снейдер не позорься, победы в ЛЧ никогда не перекроют победы сборных на ЧМ и континентальных чемпионатов, хоть ты их двадцать выиграй.
Я понимаю, что он за Реал, но не так же тупо позориться.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:48
Отаменди выставил себя как клоун 🤡. Он в подметки не годится Винисиусу он средний игрок которого забудут. А таких как Винни единицы!! Вопщем аргентинцы повели себя не достойно в этом матче. 👎
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:47
Кубок Мира. иногда лучше помолчать. ну у нации Винисиуса их пять - и все кристально чистые (поболею чтоб и шестой взяли) и выигранные в борьбе. а не с забитыми вручную голами и наплаканные невысокими людьми и за миллиарды купленные у арабов... нашел чем гордиться. по моему аргентинцы сами не верят в честность этого их трофея. раз при каждом случае даже когда их не спрашивают лезут показывать татуировки на 63. в Роме таких два чухана бегало - все Гендузи показывали свои татухи))) Паредес с Дибалой)
112910415
112910415
вчера в 18:43
смешные они, эти взрослые мужики ! )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:33
«Месси выиграл тебе тот ЧМ, ты ни при чём».

Дааа, Месси столько пенок поназабивал 😁🙃

Ну 2 ЛЧ у Винисиуса)) даже 5 ЛЧ по сути не сравнится с титулом чемпиона мира
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Маразм крепчал......
Одному можно, другому нет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 