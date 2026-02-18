Снейдер усомнился в адекватности защитника «Бенфики» Отаменди

1771428411

вчера, 18:26

Бывший полузащитник «Реала» отреагировал на насмешку из «Бенфики» над .

Тело аргентинца Отаменди покрыто татуировками его достижений в составе сборной — трофеи Копа Америка, ЧМ и Финалиссимы.

Во вторничном матче Лиги чемпионов накалились страсти: Винисиус и Отаменди начали толкаться во время углового. По слухам, звезда «Реала» пытался похвастаться титулами ЛЧ , на что Отаменди задрал футболку, показав свои тату и указав на кубок мира. Оба посмеялись, но после игры Снейдер сказал, что Винисиусу стоило жёстче ответить экс-игроку «Ман Сити»: