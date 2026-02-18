Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что его команда проведет товарищескую игру с Россией 27 марта в Краснодаре.
Я получил информацию о товарищеском матче с Россией, матч состоится в Краснодаре 27 марта.
На Кубани в это время уже абрикос цвести начинает, а иногда и заканчивает.
