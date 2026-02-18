Top.Mail.Ru
Тренер Мали сообщил, что игра против России состоится в Краснодаре

вчера, 20:21

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что его команда проведет товарищескую игру с Россией 27 марта в Краснодаре.

Я получил информацию о товарищеском матче с Россией, матч состоится в Краснодаре 27 марта.

Все комментарии
s2g2b2w642qn
s2g2b2w642qn
вчера в 21:58
Эх не тот город выбрали... нужно было бы где ни будь в Сибири на открытом стадионе сыграть....
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:56
Приветствую Иван! Я знаю!У меня у жены крестная в Новороссийске живет!А в Краснодар мы ездили бригадой панели ставить когда там строился завод Очаково! Две недели всего были но пиво попили и черешни поели до сыта))
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
На Кубани в это время уже абрикос цвести начинает, а иногда и заканчивает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:25
Ну там они в не замерзнут)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:00
Валера напрягись ))))
Гость
