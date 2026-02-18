Бенитес близок к увольнению из «Панатинаикоса»

1771435431

вчера, 20:23

Греческий «Панатинаикос» готов уволить тренера в ближайшие недели из-за серии неудачных матчей.

За 25 игр под его руководством команда выиграла лишь 13. Бенитес испытывает трудности в Греции после рекордного контракта на 2,5 года за 4,4 млн фунтов в сезон — самого дорогого в истории греческого футбола.

По данным SPORT24, руководство видит в матче с ОФИ «последний шанс» для Бенитеса, который находится на грани увольнения. «Панатинаикос» занимает 5-е место в греческой Суперлиге, отставая от лидера на 16 очков, и якобы уже выбрал замену в лице Игора Бишчана.