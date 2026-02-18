Top.Mail.Ru
Бенитес близок к увольнению из «Панатинаикоса»

вчера, 20:23

Греческий «Панатинаикос» готов уволить тренера Рафу Бенитеса в ближайшие недели из-за серии неудачных матчей.

За 25 игр под его руководством команда выиграла лишь 13. Бенитес испытывает трудности в Греции после рекордного контракта на 2,5 года за 4,4 млн фунтов в сезон — самого дорогого в истории греческого футбола.

По данным SPORT24, руководство видит в матче с ОФИ «последний шанс» для Бенитеса, который находится на грани увольнения. «Панатинаикос» занимает 5-е место в греческой Суперлиге, отставая от лидера на 16 очков, и якобы уже выбрал замену в лице Игора Бишчана.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13
Заход в Грецию оказался не таким, как он хотел....
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:49
Если он в Панатинайкосе не может, с приличным составом по меркам Греции, то толку от него в России.
Все его славные победы в прошлом, теперь просто на имени деньги делает. Поэтому и ждёт больших денежных предложений не из топовых чемпионатов.
shur
shur
вчера в 23:44
...в итоге : " ....Не в деньгах счастье,господа !!!!"
Capral
Capral
вчера в 22:44
Я хотел его в Спартак и не жалею. Тренер, который отыгрался с 0:3, в игре со сб.мира в финале ЛЧ достоин был возглавить Спартак. Эмери пролетел в Спартаке, а потом, трижды подряд брал ЛЕ, и кто потом вспомнил про неудачу в Спартаке? Бенитес- тренер со свои футбольным мировозрением и сложившейся доктриной, человек побеждавший на самом высоком уровне достоин Уважения. Да, последнее время не ладится работа, но это не говорит о том, что и в Спартаке не получилось бы, всё таки российский футбол- не европейский...
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:21
А его ещё в Спартак хотели.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
долго держится еще за свой пост при таких результатах Панатинаикоса.
хотя соседи наверняка довольны его проделанной работой))
увы, но Рафа угас как тренер, к сожалению.
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:14
где уже этот дядька только не был)) а ему всего 65
