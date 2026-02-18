Top.Mail.Ru
Хаби Алонсо отказал «Марселю»

вчера, 20:31

Бывший тренер «Реала» Хаби Алонсо отклонил предложение «Марселя».

По данным RMC Sport, «Олимпик» связался с Хаби насчёт замены уволенного на прошлой неделе Роберто Де Дзерби. Однако Алонсо отказался, ссылаясь на постоянную нестабильность в южнофранцузском клубе.

Владелец «ОМ» Фрэнк Маккорт вчера отклонил отставку спортивного директора Мехди Бенатиа. Вместо этого экс-защитник «Ювентуса» получил полный контроль над футбольным отделом, а полномочия президента Пабло Лонгории урезали.

Теперь Бенатиа ищет замену Де Дзерби, а Жак Абардонадо исполняет обязанности главного тренера.

y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 00:22
В некоторых публикациях фигурировали сообщения, что «Ливерпуль» рассматривает или может пригласить Алонсо, но это всё осталось спекуляциями и анализом журналистов, а не подтверждёнными фактами о реальном предложении.
Ни один авторитетный источник не заявлял, что Алонсо получил официальное приглашение от «Ливерпуля» или что клуб сделал ему конкретное предложение контракта.
Короче говоря, все эти разговоры — это пока что слухи, а не доказательства реального приглашения. "no facts support that he’s been officially offered the job."
y-ago
y-ago
сегодня в 00:16, ред.
Холодная, сухая новость — и, как по мне, вполне ожидаемая.

Олимпик Марсель сейчас — это клуб с хронической турбулентностью: смена тренеров, давление, раздёрганное управление. Логично, что Хаби Алонсо не захотел заходить в проект без фундамента. После последнего опыта ему точно не нужна ещё одна зона турбулентности.

А вот где он точно не ко двору — так это Реал Мадрид. Команду он не усилил, а загнал в эмоциональную яму: игра потеряла уверенность, структура распалась, лидеры выглядели потерянными.

Собственно, я уже много раз говорил об этом....
Возвращаясь к Марселю: иногда отказ — это признание собственных границ. И, возможно, попытка не повторить прежних ошибок.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:09
Это решение самого Алонсо. Интересно, какое предложение он может принять?
shur
shur
сегодня в 00:04
... для хоть какого то опыта Марсель не так уж и плох! Ещё и выбирает! Посмотрим,поживём,увидем!!!
72kscwy6ts4q
72kscwy6ts4q
вчера в 23:15, ред.
Как раз его уровень,работа в Мадриде это доказала
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:01
Ракировка тренеров намечается
nwpsjec62ytq
nwpsjec62ytq
вчера в 22:00
Не его уровень команда... ждет приглашение в АПЛ...
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:00, ред.
Марсель это тот же Байер, может даже более проблемный проект. Алонсо это уже прошёл, надо браться за перспективный клуб, более классный.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Марсель может выдохнуть
STVA 1
STVA 1 ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 21:22
И мне кажется зарплата там не такая как в Реале и могут дать в Ливерпуле
Drosmo
Drosmo
вчера в 21:07
Зачем ему "Марсель", Алонсо ждёт приглашения в "Ливерпуль". А возможно уже негласно и договорился с клубом.
