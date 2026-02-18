Хаби Алонсо отказал «Марселю»

1771435919

вчера, 20:31

Бывший тренер «Реала» отклонил предложение «Марселя».

По данным RMC Sport, «Олимпик» связался с Хаби насчёт замены уволенного на прошлой неделе Роберто Де Дзерби. Однако Алонсо отказался, ссылаясь на постоянную нестабильность в южнофранцузском клубе.

Владелец «ОМ» Фрэнк Маккорт вчера отклонил отставку спортивного директора Мехди Бенатиа. Вместо этого экс-защитник «Ювентуса» получил полный контроль над футбольным отделом, а полномочия президента Пабло Лонгории урезали.

Теперь Бенатиа ищет замену Де Дзерби, а Жак Абардонадо исполняет обязанности главного тренера.