Хаби Алонсо отказал «Марселю»

Бывший тренер «Реала» Хаби Алонсо отклонил предложение «Марселя».
По данным RMC Sport, «Олимпик» связался с Хаби насчёт замены уволенного на прошлой неделе Роберто Де Дзерби. Однако Алонсо отказался, ссылаясь на постоянную нестабильность в южнофранцузском клубе.
Владелец «ОМ» Фрэнк Маккорт вчера отклонил отставку спортивного директора Мехди Бенатиа. Вместо этого экс-защитник «Ювентуса» получил полный контроль над футбольным отделом, а полномочия президента Пабло Лонгории урезали.
Теперь Бенатиа ищет замену Де Дзерби, а Жак Абардонадо исполняет обязанности главного тренера.
Олимпик Марсель сейчас — это клуб с хронической турбулентностью: смена тренеров, давление, раздёрганное управление. Логично, что Хаби Алонсо не захотел заходить в проект без фундамента. После последнего опыта ему точно не нужна ещё одна зона турбулентности.
А вот где он точно не ко двору — так это Реал Мадрид. Команду он не усилил, а загнал в эмоциональную яму: игра потеряла уверенность, структура распалась, лидеры выглядели потерянными.
Собственно, я уже много раз говорил об этом....
Возвращаясь к Марселю: иногда отказ — это признание собственных границ. И, возможно, попытка не повторить прежних ошибок.
