Инфантино отреагировал на скандал в игре «Бенфика» — «Реал»

вчера, 22:27
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в соцсетях по поводу предполагаемого расистского инцидента, омрачившего матч «Бенфика» — «Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

Инфантино заявил, что «шокирован» и «опечален» ситуацией с Джанлукой Престианни и Винисиусом Жуниором, подчеркнув: «В футболе и обществе нет места расизму».

В том же заявлении он похвалил арбитра Франсуа Летексье за активацию антирасистского протокола.

Инфантино отметил:

Я шокирован и опечален, увидев предполагаемый расистский инцидент против Винисиуса Жуниора в матче ЛЧ между «Бенфикой» и «Реалом». В нашем спорте и обществе нет места расизму — все заинтересованные стороны должны действовать и привлекать виновных к ответственности.

95-shishani-95
95-shishani-95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:06
Дарвин обманул вас!
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:52
Вот и твержу про это все время!Лучший пример как надо реагировать))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:44
Пока негры не забьют на эти оскорбления, на них будут воду возить, ко всему надо с юмором относиться, ну и что что его кожа чуть темнее, что с того что тебя обезьяной обозвали? Ответь ему, и забей. Че ныть то
wyv7vzj6smg4
wyv7vzj6smg4
вчера в 23:43, ред.
Инфантино отреагировал как жираф. Сразу ясно, что нихрена лысый авантюрист ЛЧ не смотрит!
Кто-то что-то п*рнул, ему это подали, он и проглотил.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:34
Вини точно от них, тут и учёным быть не надо)))
sv_1969
sv_1969 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:29
А вдруг ученые ошиблись?)))) И не от обезьяны)))
ABir
ABir
вчера в 23:19
Пусть расистов вычислят и запретят посещать футбольные матчи
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:58
о каком расизме идёт речь? Если Вини назвали обезьяной,то надо же хоть зоологию изучать,а не только мяч пинать. Согласно теории эволюции - человек произошёл от обезьяны,ну какой же это Расизм? Наукой доказано.
Гость
