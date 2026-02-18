Инфантино отреагировал на скандал в игре «Бенфика» — «Реал»

1771442864

вчера, 22:27

Президент ФИФА выступил в соцсетях по поводу предполагаемого расистского инцидента, омрачившего матч «Бенфика» — «Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

Инфантино заявил, что «шокирован» и «опечален» ситуацией с Джанлукой Престианни и Винисиусом Жуниором, подчеркнув: «В футболе и обществе нет места расизму».

В том же заявлении он похвалил арбитра Франсуа Летексье за активацию антирасистского протокола.

Инфантино отметил: