Инфантино отреагировал на скандал в игре «Бенфика» — «Реал»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в соцсетях по поводу предполагаемого расистского инцидента, омрачившего матч «Бенфика» — «Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.
Инфантино заявил, что «шокирован» и «опечален» ситуацией с Джанлукой Престианни и Винисиусом Жуниором, подчеркнув: «В футболе и обществе нет места расизму».
В том же заявлении он похвалил арбитра Франсуа Летексье за активацию антирасистского протокола.
Инфантино отметил:
Я шокирован и опечален, увидев предполагаемый расистский инцидент против Винисиуса Жуниора в матче ЛЧ между «Бенфикой» и «Реалом». В нашем спорте и обществе нет места расизму — все заинтересованные стороны должны действовать и привлекать виновных к ответственности.
