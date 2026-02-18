Top.Mail.Ru
Дания потеряла основного защитника перед стыковыми матчами к ЧМ-2026

вчера, 22:30

Защитник «Айнтрахта» и сборной Дании Расмус Кристенсен готовится к операции на связках левого голеностопа и может пропустить остаток сезона.

28-летний правый защитник получил серьёзную травму в недавнем победном матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах.

После осмотра специалистом стало ясно: операция неизбежна, клуб ожидает долгого отсутствия игрока. Кристенсен точно пропустит ключевые игры плей-офф сборной Дании за выход на ЧМ: первый матч с Северной Македонией (дисквалификация) и возможный финал с Чехией или Ирландией.

