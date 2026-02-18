Дания потеряла основного защитника перед стыковыми матчами к ЧМ-2026

Защитник «Айнтрахта» и сборной Дании Расмус Кристенсен готовится к операции на связках левого голеностопа и может пропустить остаток сезона.
28-летний правый защитник получил серьёзную травму в недавнем победном матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах.
После осмотра специалистом стало ясно: операция неизбежна, клуб ожидает долгого отсутствия игрока. Кристенсен точно пропустит ключевые игры плей-офф сборной Дании за выход на ЧМ: первый матч с Северной Македонией (дисквалификация) и возможный финал с Чехией или Ирландией.
на "Д" нетушки...!!!
на "Д" нетушки...!!!