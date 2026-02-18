Дания потеряла основного защитника перед стыковыми матчами к ЧМ-2026

1771443027

вчера, 22:30

Защитник «Айнтрахта» и сборной Дании готовится к операции на связках левого голеностопа и может пропустить остаток сезона.

28-летний правый защитник получил серьёзную травму в недавнем победном матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах.