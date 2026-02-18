«Ньюкасл» разгромил «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Ньюкасл» уверенно победил азербайджанский «Карабах» (6:1) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.
Четыре гола оформил полузащитник Энтони Гордон (3', 32', 34', 45+1'), дважды реализовав пенальти. Ещё по мячу забили Малик Тшау (8') и Джейкоб Мёрфи (72'). У «Карабаха» отличился Элвин Джафаргулиев (55').
Гордон стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим 4 мяча в первом тайме — после Луиса Адриано из «Шахтёра» в матче с БАТЭ (7:0) в 2014 году.
Ответная встреча пройдёт 24 февраля на «Сент-Джеймс Парк».
И хотя, периодически, попытки выбежать в контр атаки появлялись, всё же, это были только всплески небольшой активности, потому что НК, практически не дал сопернику поднять головы. Ну и конечно, столько позиционных ошибок- как в центре поля, так и в обороне Карабаха не могли принести положительный результат...
Положение небоскреба в центре поля еще раз подтвердило правильность тренерского курса на этой позиции, где Вольтемаде полезнее и эффективнее, даже несмотря на статус соперника. Второй тайм чуть поживей первого, с той лишь разницей, что НК на время снизил активность.
Смотрел я на стадион в Баку и думал: а ведь когдато, в далеких-70х, все советские топы, с опаской приезжали сюда на игры с Нефтчи.
Жаль, борьбы не получилось, а поездка в Англию становится не более, чем экскурсией для Карабаха, ознакомиться с достопримечательностями Ньюкасла.
И хотя, периодически, попытки выбежать в контр атаки появлялись, всё же, это были только всплески небольшой активности, потому что НК, практически не дал сопернику поднять головы. Ну и конечно, столько позиционных ошибок- как в центре поля, так и в обороне Карабаха не могли принести положительный результат...
Положение небоскреба в центре поля еще раз подтвердило правильность тренерского курса на этой позиции, где Вольтемаде полезнее и эффективнее, даже несмотря на статус соперника. Второй тайм чуть поживей первого, с той лишь разницей, что НК на время снизил активность.
Смотрел я на стадион в Баку и думал: а ведь когдато, в далеких-70х, все советские топы, с опаской приезжали сюда на игры с Нефтчи.
Жаль, борьбы не получилось, а поездка в Англию становится не более, чем экскурсией для Карабаха, ознакомиться с достопримечательностями Ньюкасла.
Зато теперь перед футболистами Ньюкасла не будет психологического давления за конечный итог в этом противостоянии, как и на их соперников, и зрители вправе ожидать от них открытый и результативный футбол с обилием голов. А будет ли в ответной игре забито больше голов, чем в первой, узнаем через неделю.
Болейте за своих, а не против чужих!
Зато теперь перед футболистами Ньюкасла не будет психологического давления за конечный итог в этом противостоянии, как и на их соперников, и зрители вправе ожидать от них открытый и результативный футбол с обилием голов. А будет ли в ответной игре забито больше голов, чем в первой, узнаем через неделю.
Болейте за своих, а не против чужих!