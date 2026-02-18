«Ньюкасл» разгромил «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов

1771443491

вчера, 22:38

Английский «Ньюкасл» уверенно победил азербайджанский «Карабах» (6:1) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

Четыре гола оформил полузащитник Энтони Гордон (3', 32', 34', 45+1'), дважды реализовав пенальти. Ещё по мячу забили Малик Тшау (8') и Джейкоб Мёрфи (72'). У «Карабаха» отличился Элвин Джафаргулиев (55').

Гордон стал вторым игроком в истории ЛЧ , забившим 4 мяча в первом тайме — после Луиса Адриано из «Шахтёра» в матче с БАТЭ (7:0) в 2014 году.

Ответная встреча пройдёт 24 февраля на «Сент-Джеймс Парк».