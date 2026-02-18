Top.Mail.Ru
«Ньюкасл» разгромил «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 22:38
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)1 : 6Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Английский «Ньюкасл» уверенно победил азербайджанский «Карабах» (6:1) на выезде в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

Четыре гола оформил полузащитник Энтони Гордон (3', 32', 34', 45+1'), дважды реализовав пенальти. Ещё по мячу забили Малик Тшау (8') и Джейкоб Мёрфи (72'). У «Карабаха» отличился Элвин Джафаргулиев (55').

Гордон стал вторым игроком в истории ЛЧ, забившим 4 мяча в первом тайме — после Луиса Адриано из «Шахтёра» в матче с БАТЭ (7:0) в 2014 году.

Ответная встреча пройдёт 24 февраля на «Сент-Джеймс Парк».

Источник: itar-tass.com
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:14
Барселона получит или ПСЖ, или Ньюкасл.
точно не Карабаха.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:10, ред.
Сороки не стали повторять ошибки футболистов Челси, недооценивших азербайджанский клуб, и с серьёзной ответственностью подошли к гостевой игре с Карабахом, уже в первом тайме обеспечили себе более чем комфортное преимущество перед ответной игрой.

Зато теперь перед футболистами Ньюкасла не будет психологического давления за конечный итог в этом противостоянии, как и на их соперников, и зрители вправе ожидать от них открытый и результативный футбол с обилием голов. А будет ли в ответной игре забито больше голов, чем в первой, узнаем через неделю.

Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10
...да ничего Витёк! Съездеют, жвачки купят, джинсы,
пластинки The Beatles ....!!! Сначало дыни свои продадут, а потом на вырученные отоварятся! На самом деле, путое место, против той славы "Нефтчи" Баку ,противно!!!
Липовый
Липовый ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
К советским топам европейские команды тоже приезжали без особых позитивных настроений на разгром. И Бавария проигрывала, и Ман Юнайтед. Это уже другая эпоха.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
+++++!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:18
Понятное дело. Но тоже успех- сыграть за право оказаться в ПО ЛЧ.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15
Ну все таки уровень чемпов несопоставим! А так Карабах достойно выступил в ЛЧ!
Capral
Capral
вчера в 22:59, ред.
С трудом досмотрел это жесткое порно. Карабах сразу прогнулся под прессингом соперника, потерял инициативу и не смог навязать свою игру.

И хотя, периодически, попытки выбежать в контр атаки появлялись, всё же, это были только всплески небольшой активности, потому что НК, практически не дал сопернику поднять головы. Ну и конечно, столько позиционных ошибок- как в центре поля, так и в обороне Карабаха не могли принести положительный результат...

Положение небоскреба в центре поля еще раз подтвердило правильность тренерского курса на этой позиции, где Вольтемаде полезнее и эффективнее, даже несмотря на статус соперника. Второй тайм чуть поживей первого, с той лишь разницей, что НК на время снизил активность.

Смотрел я на стадион в Баку и думал: а ведь когдато, в далеких-70х, все советские топы, с опаской приезжали сюда на игры с Нефтчи.

Жаль, борьбы не получилось, а поездка в Англию становится не более, чем экскурсией для Карабаха, ознакомиться с достопримечательностями Ньюкасла.
yyhk9fzbybhc
yyhk9fzbybhc
вчера в 22:55
Карабах все равно достойно отыграл, для них выйти в 1/16 уже несомненный успех. Вижу в этой команде пример для Астаны
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Когда-нибудь и клубы рпл примерно также будут "биться" в лч)))
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:45
👏 👏 👏 Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:45
В первом тайме уже зарешал товарищ!!))
Гость
