Гордон побил рекорд Ширера по голам за «Ньюкасл» в одном розыгрыше ЛЧ

сегодня, 09:45

Форвард «Ньюкасла» забил 4 мяча в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» (6:1).

Таким образом, футболист побил рекорд Алана Ширера по числу голов за «Ньюкасл» в одном розыгрыше Лиги чемпионов и стал всего вторым игроком в истории турнира, оформившим четыре гола в первом тайме, повторив достижение Луиса Адриано.