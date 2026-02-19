Top.Mail.Ru
Гордон побил рекорд Ширера по голам за «Ньюкасл» в одном розыгрыше ЛЧ

сегодня, 09:45

Форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон забил 4 мяча в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» (6:1).

Таким образом, футболист побил рекорд Алана Ширера по числу голов за «Ньюкасл» в одном розыгрыше Лиги чемпионов и стал всего вторым игроком в истории турнира, оформившим четыре гола в первом тайме, повторив достижение Луиса Адриано.

В текущем сезоне ЛЧ Гордон забил 10 голов в 9 матчах, при этом в чемпионате Англии у него 3 гола после 20 игр.

shur
shur
сегодня в 13:24, ред.
...Шишер такому "Карабаху" 44-е бы напихал ! Вот был тогда ....... "Нефтчи" Баку смог бы Гардон им хоть один забить,вопрос?!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:29
Странный у Карабаха получился матч с Ньюкаслом в Баку... Посмотрел обзоры всех домашних встреч лучшего клуба Азербайджана 🇦🇿 — они умеют играть в футбол... Бенфике вообще показали мастер-класс... Сегодня? Дали возможность игроку Ньюкасла установить клубный рекорд. Кстати, гербы клубов немного похожи, конями, причём азербайджанский создан дизайнерами в Англии...
49meffkpdj4z
49meffkpdj4z
сегодня в 11:19
Дома еще можно будет рекорд увеличить, причем серьезно.
25hpttrqw425
25hpttrqw425
сегодня в 11:18
Спасибо Карабаху за рекорд.
112910415
112910415
сегодня в 11:15
рекорд хорош
а вот соперники слабые
m5ma6u3598bq
m5ma6u3598bq
сегодня в 11:00
Ширер бы Карабаху больше забил, не было тогда таких соперников в ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:33
сейчас все смеются над Арсеналом, как канониры упускают чемпионский титул.
помню, было время, и Ньюкасл боролся с МЮ за титулы.
и как сороки упустили чемпионский титул. имея отрыв более 10 очков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 10:31
наше инфо.
Алан забил три гола Байеру. на это у него ушла 31 минута.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 10:26
Ширер только два матча провел против Барселоны.
тогда Ньюкасл проиграл и на Сент-Джеймс Парке 0-2 и на Камп Ноу 1:3.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:11
С каждым годом такие рекорды будут обновлять. Скоро и команды из Сан-марино будут играть в группе лч.
А Гордон хорош да, но и запорол моментов немало
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:10
Из этих 10 голов: 2 гола в ворота Юниона и 4 гола в ворота Карабаха.
Думаю более чёткая картины в АПЛ: 20 игр 3 гола
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:57
Ширер вроде бы Барселоне 3 ложил! Может я ошибаюсь.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:50
Хорошо отыграл.Молодец !
