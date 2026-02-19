Гордон побил рекорд Ширера по голам за «Ньюкасл» в одном розыгрыше ЛЧ

Форвард «Ньюкасла» Энтони Гордон забил 4 мяча в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Карабаха» (6:1).
Таким образом, футболист побил рекорд Алана Ширера по числу голов за «Ньюкасл» в одном розыгрыше Лиги чемпионов и стал всего вторым игроком в истории турнира, оформившим четыре гола в первом тайме, повторив достижение Луиса Адриано.
В текущем сезоне ЛЧ Гордон забил 10 голов в 9 матчах, при этом в чемпионате Англии у него 3 гола после 20 игр.
а вот соперники слабые
а вот соперники слабые
помню, было время, и Ньюкасл боролся с МЮ за титулы.
и как сороки упустили чемпионский титул. имея отрыв более 10 очков.
помню, было время, и Ньюкасл боролся с МЮ за титулы.
и как сороки упустили чемпионский титул. имея отрыв более 10 очков.
Алан забил три гола Байеру. на это у него ушла 31 минута.
Алан забил три гола Байеру. на это у него ушла 31 минута.
тогда Ньюкасл проиграл и на Сент-Джеймс Парке 0-2 и на Камп Ноу 1:3.
тогда Ньюкасл проиграл и на Сент-Джеймс Парке 0-2 и на Камп Ноу 1:3.
А Гордон хорош да, но и запорол моментов немало
А Гордон хорош да, но и запорол моментов немало
Думаю более чёткая картины в АПЛ: 20 игр 3 гола
Думаю более чёткая картины в АПЛ: 20 игр 3 гола