Коутиньо хочет расторгнуть контракт с «Васку да Гама»

сегодня, 10:11

Бывший игрок «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» Филиппе Коутиньо запросил расторжение контракта с «Васку да Гама», куда вернулся в 2024 году из «Астон Виллы».

По данным Globo, 33-летний бразилец лично сообщил президенту клуба Педринью о желании уйти. Руководство «Васку» шокировано и пытается переубедить атакующего полузащитника.

Несмотря на переговоры о продлении контракта, критика от фанатов и СМИ, включая свист на матчах, сделала положение Коутиньо невыносимым — он считает решение об уходе окончательным.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:38
Интересно, а чего он ждал от фанатов, когда игра не получается?
y5wsb6emkdhk
y5wsb6emkdhk
сегодня в 13:02
Ещё одна жертва Барселоны, а запомнился в Ливерпуле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:56
единственный топ в который входит Коутиньо - Топ разводов Бартомеу
1. Неймар "Se queda"
2. Гризманн "я перехожу"
3. Дембеле
4. Коутиньо
5. Арда Туран
а так, да, в Ливерпуле был хорош. говорил же ему Клопп, оставайся.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:41
Пора наверное бутсы на гвоздь вешать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:37
В Ливерпуле Коутиньо мне нравился ... А в Барселоне он не смог заиграть - его купили, по-моему, без ведома Месси
112910415
112910415
сегодня в 11:20
бразильцы эмоционально неустойчивы ...
8cbqdvu5zzss
8cbqdvu5zzss
сегодня в 11:20
Зато честно, сам понимает, что не тянет.
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:10
Благодарю.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:09
Приветствую. Матч всё-таки состоится сегодня, сделали откат всех ставок, теперь нет проигрыша.
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:38
Странно,
18 февраль. Ван Спор - Бодрумспор в 17.00 - проигрыш.
Сегодня Ван Спор - Бодрумспор в 13.30 - стоит в ставке
Как это понять?))
седой63
седой63
сегодня в 10:28
Из Ливерпуля ушел и совсем потерялся, не надо было уходить из Ливерпуля.
g653qhjcgd3g
g653qhjcgd3g
сегодня в 10:25, ред.
Помним, помним... Классный был хавбек, который изуродовал карьеру, попав к дураку Вальверде ( коучу Барселоны).

Потом его отдали в аренду в Баварию и он сделал дубль + ассист в ворота Барсы в том памятном матче ЛЧ ( 2:8 ) в 2020-м.

Футбольная невезуха у парня на роду написана.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
Ого... У них президент клуба из Зенита!)))
А вообще уже и забыл я Коута. Хорош бы в ливере
Гость
