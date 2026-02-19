Коутиньо хочет расторгнуть контракт с «Васку да Гама»

1771485069

сегодня, 10:11

Бывший игрок «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» запросил расторжение контракта с «Васку да Гама», куда вернулся в 2024 году из «Астон Виллы».

По данным Globo, 33-летний бразилец лично сообщил президенту клуба Педринью о желании уйти. Руководство «Васку» шокировано и пытается переубедить атакующего полузащитника.