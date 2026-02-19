Коутиньо хочет расторгнуть контракт с «Васку да Гама»

Бывший игрок «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» Филиппе Коутиньо запросил расторжение контракта с «Васку да Гама», куда вернулся в 2024 году из «Астон Виллы».
По данным Globo, 33-летний бразилец лично сообщил президенту клуба Педринью о желании уйти. Руководство «Васку» шокировано и пытается переубедить атакующего полузащитника.
Несмотря на переговоры о продлении контракта, критика от фанатов и СМИ, включая свист на матчах, сделала положение Коутиньо невыносимым — он считает решение об уходе окончательным.
1. Неймар "Se queda"
2. Гризманн "я перехожу"
3. Дембеле
4. Коутиньо
5. Арда Туран
а так, да, в Ливерпуле был хорош. говорил же ему Клопп, оставайся.
18 февраль. Ван Спор - Бодрумспор в 17.00 - проигрыш.
Сегодня Ван Спор - Бодрумспор в 13.30 - стоит в ставке
Как это понять?))
Потом его отдали в аренду в Баварию и он сделал дубль + ассист в ворота Барсы в том памятном матче ЛЧ ( 2:8 ) в 2020-м.
Футбольная невезуха у парня на роду написана.
А вообще уже и забыл я Коута. Хорош бы в ливере
