В ЦСКА поделились мнением о работе тренера Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о работе главного тренера Фабио Челестини, который возглавил команду летом 2025 года.
Бабаев сказал:
Более чем удовлетворены. Фабио проделал огромную работу, особенно если учесть, что он приехал, по сути, один в незнакомую страну без своего привычного штаба. Его знакомство и с тренерским штабом, и с игроками происходило уже по ходу работы. За столь короткий срок он сумел интегрировать футболистов в свою философию — это большой труд и серьезное достижение. Был и красивый футбол, был проявлен и характер. И, конечно, был достигнут результат.
присматривается к парням! Хочется пожелать, почувствовать наш
чемпионат изнутри "кто есть кто" и боевых очков в продолжении...!
присматривается к парням! Хочется пожелать, почувствовать наш
чемпионат изнутри "кто есть кто" и боевых очков в продолжении...!
Удачных весенних игр ЦСКА.
Удачных весенних игр ЦСКА.
Но приятно видеть, как у Челестини развиваются игроки- Глебов, Кисляк, Круговой и др. Поддерживают тренерскую идею опытные Обляков Мойзес, остальные футболисты команды... У ЦСКА есть стиль, есть направленность, есть футбольная тренерская идея. Насколько, видение Челестини, его футбольная доктрина имеют право на жизнь, и насколько они живучи, и востребованы в современном российском футболе- покажет время, и конечно место команды.....................
А пока- Удачи ЦСКА и его поклонникам!!!
Но приятно видеть, как у Челестини развиваются игроки- Глебов, Кисляк, Круговой и др. Поддерживают тренерскую идею опытные Обляков Мойзес, остальные футболисты команды... У ЦСКА есть стиль, есть направленность, есть футбольная тренерская идея. Насколько, видение Челестини, его футбольная доктрина имеют право на жизнь, и насколько они живучи, и востребованы в современном российском футболе- покажет время, и конечно место команды.....................
А пока- Удачи ЦСКА и его поклонникам!!!
поэтому какая философия у чела который возглавлял ровно половину команд маленького швейцарского чемпионата и отовсюду кроме Базеля был выгнан тряпками.
поэтому какая философия у чела который возглавлял ровно половину команд маленького швейцарского чемпионата и отовсюду кроме Базеля был выгнан тряпками.