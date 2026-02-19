В ЦСКА поделились мнением о работе тренера Челестини

Генеральный директор ЦСКА поделился мнением о работе главного тренера , который возглавил команду летом 2025 года.

Бабаев сказал:

Более чем удовлетворены. Фабио проделал огромную работу, особенно если учесть, что он приехал, по сути, один в незнакомую страну без своего привычного штаба. Его знакомство и с тренерским штабом, и с игроками происходило уже по ходу работы. За столь короткий срок он сумел интегрировать футболистов в свою философию — это большой труд и серьезное достижение. Был и красивый футбол, был проявлен и характер. И, конечно, был достигнут результат.