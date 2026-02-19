Top.Mail.Ru
В ЦСКА поделились мнением о работе тренера Челестини

сегодня, 11:14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о работе главного тренера Фабио Челестини, который возглавил команду летом 2025 года.

Бабаев сказал:

Более чем удовлетворены. Фабио проделал огромную работу, особенно если учесть, что он приехал, по сути, один в незнакомую страну без своего привычного штаба. Его знакомство и с тренерским штабом, и с игроками происходило уже по ходу работы. За столь короткий срок он сумел интегрировать футболистов в свою философию — это большой труд и серьезное достижение. Был и красивый футбол, был проявлен и характер. И, конечно, был достигнут результат.

Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Как раз, заметно.
a892mechaxmd
a892mechaxmd
сегодня в 13:51
Если медальки получат, то значит работает хорошо. А без медалек - плохо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:45
Челестини очень быстро адаптировался в клубе и незаметно.
shur
shur
сегодня в 13:33, ред.
...пока на входящей волне интересен, собран, внимательно
присматривается к парням! Хочется пожелать, почувствовать наш
чемпионат изнутри "кто есть кто" и боевых очков в продолжении...!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:31
Первую часть сезона Фабио провёл не плохо, зимнее усиление команды радует.
Удачных весенних игр ЦСКА.
Capral
Capral
сегодня в 12:20, ред.
Если команда в группе лидеров, то разумеется- это уже радует, тем более, для нового тренера иностранца. Первая половина сезона у ЦСКА прошла неплохо, есть результат и есть игра, нравится она кому-то или нет. Да, хотелось бы видеть более атакующий позиционный футбол от ЦСКА, поскольку в первой части, футбол Челестини был больше заточен на контратакую игру, в расчете на стремительные контр выпады, а если соперник играл строго в центре поля, то у армейцев появлялись проблемы...

Но приятно видеть, как у Челестини развиваются игроки- Глебов, Кисляк, Круговой и др. Поддерживают тренерскую идею опытные Обляков Мойзес, остальные футболисты команды... У ЦСКА есть стиль, есть направленность, есть футбольная тренерская идея. Насколько, видение Челестини, его футбольная доктрина имеют право на жизнь, и насколько они живучи, и востребованы в современном российском футболе- покажет время, и конечно место команды.....................

А пока- Удачи ЦСКА и его поклонникам!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:07
какая же у него философия интересно? мне вот так кажется что у 99% тренеров никакой мифической философии нет, умерла еще в прошлом веке с теми тренерами. сейчас главное миллиардеров половить по полю чтоб не разбегались по клубам и яхтам и собрать всех в одном месте раз в неделю. я уже сто лет не видел тренера который бы своим решением кардинально менял игру, переламывал как в финале в Стамбуле. нет такого давно. даже унылого плана Б на игру нет ни у кого почти, кататют то что задумали даже если проигрывают 8-0.
поэтому какая философия у чела который возглавлял ровно половину команд маленького швейцарского чемпионата и отовсюду кроме Базеля был выгнан тряпками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:59
Пока нет поводов для особого восторга. Вроде неплохо, но надо подождат
