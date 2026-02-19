Российский герой в Лиге чемпионов. Хайкин приблизил скромный клуб к 1/8-й

1771506905

сегодня, 16:15

Норвежский «Будё/Глимт» с российским вратарём сенсационно победил «Интер» (3:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала. Хайкин провёл 9-й матч в турнире, подтвердив статус №1 в воротах клуба — это исторический плей-офф для «Глимта».

Единственный гол кипер пропустил на 30-й минуте от Франческо Эспозито с близкой дистанции. В остальном Хайкин блистал: эффектный сейв в падении после удара Дармиана, надёжная игра на втором этаже, отражение штрафного Карлоса Аугусто. Его сэйвы помогли обороне удержать преимущество.

Экс-тренер сборной России Юрий Семин назвал успех знаковым: «Выдающийся результат, они пишут историю. Никита — ключевая фигура, все победы добыты с ним. У них настоящая команда и топ-тренер — обыграли „Сити“, „Интер“, „Рому“».

Во втором тайме «Глимт» сделал акцент на контратаку: голы Хауге и Хега после ошибок миланцев обеспечили неплохой задел перед поездкой в Милан. Хайкин уверенно нейтрализовал давление «Интера», точно разыгрывая мяч.