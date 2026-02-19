Top.Mail.Ru
Российский герой в Лиге чемпионов. Хайкин приблизил скромный клуб к 1/8-й

сегодня, 16:15

Норвежский «Будё/Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным сенсационно победил «Интер» (3:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала. Хайкин провёл 9-й матч в турнире, подтвердив статус №1 в воротах клуба — это исторический плей-офф для «Глимта».

Единственный гол кипер пропустил на 30-й минуте от Франческо Эспозито с близкой дистанции. В остальном Хайкин блистал: эффектный сейв в падении после удара Дармиана, надёжная игра на втором этаже, отражение штрафного Карлоса Аугусто. Его сэйвы помогли обороне удержать преимущество.

Экс-тренер сборной России Юрий Семин назвал успех знаковым: «Выдающийся результат, они пишут историю. Никита — ключевая фигура, все победы добыты с ним. У них настоящая команда и топ-тренер — обыграли „Сити“, „Интер“, „Рому“».

Во втором тайме «Глимт» сделал акцент на контратаку: голы Хауге и Хега после ошибок миланцев обеспечили неплохой задел перед поездкой в Милан. Хайкин уверенно нейтрализовал давление «Интера», точно разыгрывая мяч.

Ответка — 24 февраля на «Сан-Сиро». Добытое преимущество даёт норвежцам шанс на дебют в 1/8 ЛЧ, где роль Хайкина может стать снова решающей.

Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:02
Играет и выигрывает команда. Никита действительно один из лидеров...
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 18:52
Круто Никитос
4c2bs32k6km7
4c2bs32k6km7
сегодня в 18:35
А не пора ли его в сборную?
98xc6d64wrux
98xc6d64wrux
сегодня в 17:48
Никита красавчик,рад за него и команду
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:41, ред.
А причём здесь Хайкин? Я лично видел только штанги его ворот в деле, а Хайкина беспомощно наблюдающим их работу. Штанги кстати и обеспечили разницу в счёте в 2 мяча которую по идее Интер в Милане легко сведёт на нет. Конечно будем болеть за БУдё, но разница в 2 мяча кажется не существенной против такого клуба.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:40
Насколько я понимаю ,Никита Хайкин хочет стать норвежским героем на полях Чемпионата мира по футболу – 2026 года. Правда в сборную Норвегии 🇳🇴 ещё нужно попасть. Чтобы увеличить свои шансы, нужно пройти Интер в Лиге чемпионов... По зубам ли это БГ? Скоро узнаем
