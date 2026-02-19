Top.Mail.Ru
Сёмин высказался о роли Хайкина в успешной игре «Будё-Глимт»

сегодня, 13:58

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил игру российского вратаря Никиты Хайкина за норвежский «Будё-Глимт».

Норвежцы победили итальянский «Интер» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур. На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный. Посмотрите, какие команды они обыгрывают — «Манчестер Сити», «Интер», «Рома». Это выдающийся результат. У них есть настоящая команда и великолепный тренер.

shur
shur
сегодня в 16:21
...бывших "Главных" не бывает! Да здравствует Юрий Палыч и его
послевкусие! Ждём Вячеслава Ивановича, с нетерпением!
6z7xmu7bnkgs
6z7xmu7bnkgs
сегодня в 16:18
Хайкин и его Буде/Глимт – гроза топ-клубов .... В трех последних матчах скромный норвежский клуб обыграл сразу трех топов.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:08, ред.
Юрий Палыч не открыл Америку, утверждая, что Никита одна из действующих главных фигур.

Недаром говорят, хороший вратарь это пол-команды, и именно отличные вратари, к коим можно отнести Нигматулина и Овчинникова, помогали Сёмину добиваться хороших результатов во времена его работы в Локомотиве. То же самое сейчас и в Будё-Глимте с Хайкиным.

И всё же имея отличных вратарей в своём составе максимум можно добиться только "ничьей", для побед нужны ещё и хорошие исполнители в атаке, но и тут всё в порядке.

Семнадцать мячей в ворота соперников в Лиге чемпионов в девяти играх это даже больше, чем у вчерашнего соперника, безоговорочного лидера итальянского чемпионата, входящего в ТОП-5 Европы.

Остаётся только подтвердить свой неслучайный успех через неделю в ответной игре в Милане. А дальше, как жребий ляжет и Бог даст.

Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:46
А я никого не выделял бы — это была общая победа... Все молодцы и Хайкин молодец!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:36
Хорошо сыграли ребята. Молодцы !
26br7mne4npr
26br7mne4npr
сегодня в 15:05
Согласен с Семиным, норвежский клуб просто сенсация
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:00
Палыч последнее время в тренде!)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:45
ну если Интер еще и в Италии проиграет - то тогда точно сенсация. эти матчи за полярным кругом на пластмассовом поле где даже дышать тяжело непривыкшему человеку не считаю за великую победу. считай что с форой играют. вот победы на большой земле у них были и ничьи - там видно было команду. Интеру терять нечего. скудетто про94 сложно будет, кубок полегче проиграть, а вот если вылетят от норвежцев - то тогда к чему все это вообще. эти выходы в ЛЧ
