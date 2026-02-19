Сёмин высказался о роли Хайкина в успешной игре «Будё-Глимт»

Бывший главный тренер сборной России оценил игру российского вратаря за норвежский «Будё-Глимт».

Норвежцы победили итальянский «Интер» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур. На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный. Посмотрите, какие команды они обыгрывают — «Манчестер Сити», «Интер», «Рома». Это выдающийся результат. У них есть настоящая команда и великолепный тренер.