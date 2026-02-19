Сёмин высказался о роли Хайкина в успешной игре «Будё-Глимт»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил игру российского вратаря Никиты Хайкина за норвежский «Будё-Глимт».
Норвежцы победили итальянский «Интер» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур. На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный. Посмотрите, какие команды они обыгрывают — «Манчестер Сити», «Интер», «Рома». Это выдающийся результат. У них есть настоящая команда и великолепный тренер.
Недаром говорят, хороший вратарь это пол-команды, и именно отличные вратари, к коим можно отнести Нигматулина и Овчинникова, помогали Сёмину добиваться хороших результатов во времена его работы в Локомотиве. То же самое сейчас и в Будё-Глимте с Хайкиным.
И всё же имея отличных вратарей в своём составе максимум можно добиться только "ничьей", для побед нужны ещё и хорошие исполнители в атаке, но и тут всё в порядке.
Семнадцать мячей в ворота соперников в Лиге чемпионов в девяти играх это даже больше, чем у вчерашнего соперника, безоговорочного лидера итальянского чемпионата, входящего в ТОП-5 Европы.
Остаётся только подтвердить свой неслучайный успех через неделю в ответной игре в Милане. А дальше, как жребий ляжет и Бог даст.
Болейте за своих, а не против чужих!
