Отец Тюкавина рассказал о том, как его сын сыграл с Овечкиным в падел

1771562064

сегодня, 07:34

Нападающий московского «Динамо» пересёкся с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным во время зимних сборов в ОАЭ . Об этом сообщил отец футболиста Александр Тюкавин.

Ранее Константин опубликовал в своём Telegram-канале фото с Овечкиным после совместной игры в падел.