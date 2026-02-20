Отец Тюкавина рассказал о том, как его сын сыграл с Овечкиным в падел

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пересёкся с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным во время зимних сборов в ОАЭ. Об этом сообщил отец футболиста Александр Тюкавин.
Ранее Константин опубликовал в своём Telegram-канале фото с Овечкиным после совместной игры в падел.
Официальные игры покажут, как прошла подготовка [ко второй части сезона], сейчас сложно сказать. Все игроки и команды находятся под нагрузкой, идет тяжелый период. Давайте дождемся официальных матчей. Костя встретился на сборах с Александром Овечкиным. Договорились сыграть в падел. Сложно сказать об ощущениях Кости, я ведь не играл, думаю, что все здорово.
У нас в последнее время вообще не получается сыграть с сыном в хоккей с мячом. Бывает день перерыва между последней игрой в РПЛ и отпуском, когда он может себе позволить покататься на коньках