Полузащитник «Краснодара» Сантос отправился в аренду в «Сочи»
1771569474
Состав «Сочи» пополнил бразильский полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
Сантос присоединился к «Краснодару» в июне 2025 года. В первой половине сезона-2025/26 25-летний бразилец провёл за «быков» 14 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.
["news\/1422865\/adana-demirspor-antalyaspor","news\/1422863\/garsiya-erik-barselona","news\/1422862\/allan-liverpul","news\/1422861\/isak-aleksander-liverpul","news\/1422860\/kurtua-tibo-le-man","news\/1422858\/el-mahraui-anas-orenburg","news\/1422857\/saavedra-ignasio-rubin","news\/1422855\/tyukavin-konstantin-dinamo","news\/1422853\/babaev-roman-cska","news\/1422852\/spartak","news\/1422851\/abdulkadyrov-dzhamalutdin-ahmat","news\/1422847\/haykin-nikita-budyo-glimt","news\/1422850\/babaev-roman-cska","news\/1422844\/barinov-dmitriy-cska","news\/1422849\/syomin-yuriy-budyo-glimt","news\/1422846\/babaev-roman-cska","news\/1422841\/makarov-denis","news\/1422843\/chelestini-fabio-cska","news\/1422842\/koutino-filippe-vasku-da-gama","news\/1422840\/gordon-entoni-nyukasl-yunayted","news\/1422839\/vulverhempton-arsenal","news\/1422838\/olimpiakos-bayer","news\/1422837\/bryugge-atletiko","news\/1422835\/budyo-glimt-inter","news\/1422834\/milan-komo","news\/1422832\/karabah-nyukasl-yunayted","news\/1422831\/kristensen-rasmus-daniya","news\/1422830\/infantino-dzhanni","news\/1422828\/hlusevich-daniil-ahmat","news\/1422827\/alonso-habi-real"]