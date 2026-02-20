Top.Mail.Ru
Полузащитник «Краснодара» Сантос отправился в аренду в «Сочи»

сегодня, 09:37

Состав «Сочи» пополнил бразильский полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

Сантос присоединился к «Краснодару» в июне 2025 года. В первой половине сезона-2025/26 25-летний бразилец провёл за «быков» 14 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

112910415
112910415
сегодня в 11:51
не оправдал, хоть и бразилец !
ct7s4v8ckc9r
ct7s4v8ckc9r
сегодня в 10:17
Похоже зря его купили.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:52
Там можно и на электричке доехать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:51
Для Сочи думаю это усиление
