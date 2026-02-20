Куртуа вошёл в состав инвестфонда-владельца «Ле Мана»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа присоединился к бразильскому инвестиционному фонду OutField, который теперь владеет французским клубом второго дивизиона «Ле Ман».
В фонде также участвуют звезда тенниса Новак Джокович и бразильский гонщик Фелипе Масса — теперь они мажоритарные владельцы «Ле Мана».
Куртуа обратился к болельщикам клуба через YouTube: «Привет всем в клубе, особенно фанатам. Уверен, мы поможем „Ле Ману“ достичь новых высот в ближайшие месяцы. График в „Реале“ плотный, но скоро приеду».
«Ле Ман» идёт пятым во втором дивизионе Франции, отставая от лидеров из «Труа» на 3 очка и на 1 очко от зоны повышения за 11 туров до финиша.
получится, Он везде Мастер!!!
....Играет восхитительно в воротах!
Не раз "Мадрид" Он выручал!
И в Фонде у него кипит работа!
Полезный для Ле Мана,
Благотворительный причал!!!
Тибо-красава!!!
