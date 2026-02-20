Куртуа вошёл в состав инвестфонда-владельца «Ле Мана»

1771569897

Вратарь «Реала» присоединился к бразильскому инвестиционному фонду OutField, который теперь владеет французским клубом второго дивизиона «Ле Ман».

В фонде также участвуют звезда тенниса Новак Джокович и бразильский гонщик Фелипе Масса — теперь они мажоритарные владельцы «Ле Мана».

Куртуа обратился к болельщикам клуба через YouTube: «Привет всем в клубе, особенно фанатам. Уверен, мы поможем „Ле Ману“ достичь новых высот в ближайшие месяцы. График в „Реале“ плотный, но скоро приеду».

«Ле Ман» идёт пятым во втором дивизионе Франции, отставая от лидеров из «Труа» на 3 очка и на 1 очко от зоны повышения за 11 туров до финиша.