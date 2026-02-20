Top.Mail.Ru
Куртуа вошёл в состав инвестфонда-владельца «Ле Мана»

сегодня, 09:44

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа присоединился к бразильскому инвестиционному фонду OutField, который теперь владеет французским клубом второго дивизиона «Ле Ман».

В фонде также участвуют звезда тенниса Новак Джокович и бразильский гонщик Фелипе Масса — теперь они мажоритарные владельцы «Ле Мана».

Куртуа обратился к болельщикам клуба через YouTube: «Привет всем в клубе, особенно фанатам. Уверен, мы поможем „Ле Ману“ достичь новых высот в ближайшие месяцы. График в „Реале“ плотный, но скоро приеду».

«Ле Ман» идёт пятым во втором дивизионе Франции, отставая от лидеров из «Труа» на 3 очка и на 1 очко от зоны повышения за 11 туров до финиша.

112910415
сегодня в 12:16
не разучился "играть на выходе" ! ))
матос
сегодня в 10:45, ред.
    shur
    сегодня в 10:34
    ...про это что писать, так уже обписались, тренеруйтесь,ребятушки!!!
    shur
    сегодня в 10:31
    ...В таком возрасте (33-и) нужно подумать о будующем! У Тибо всё
    получится, Он везде Мастер!!!
    ....Играет восхитительно в воротах!
    Не раз "Мадрид" Он выручал!
    И в Фонде у него кипит работа!
    Полезный для Ле Мана,
    Благотворительный причал!!!
    Тибо-красава!!!
    99jd92j5x8v4
    сегодня в 10:19
    Не знали куда спустить деньги... Нашли.
    stanichnik
    сегодня в 10:03
    Скорее Ле Ману нужен Куртуа, чем футболисту Ле Ман
