Слот рассчитывает на возвращение Исака на поле в концовке сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что нападающий Александер Исак находится на финальных этапах реабилитации и может вернуться на поле к концу марта.
Швед, купленный за рекордную для АПЛ сумму, не играет с середины декабря из-за перелома кости голени и операции на лодыжке после травмы, полученной в игре против «Тоттенхэма».
Слот сказал:
Алекс впервые на этой неделе вышел на поле в беговых кроссовках. Далее — работа с мячом, потом — с группой. Набор формы займёт время. Ориентир — конец марта, начало апреля, когда он присоединится к команде. Но это не значит, что он сразу будет играть в старте.