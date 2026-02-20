Top.Mail.Ru
Слот рассчитывает на возвращение Исака на поле в концовке сезона

сегодня, 09:49

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что нападающий Александер Исак находится на финальных этапах реабилитации и может вернуться на поле к концу марта.

Швед, купленный за рекордную для АПЛ сумму, не играет с середины декабря из-за перелома кости голени и операции на лодыжке после травмы, полученной в игре против «Тоттенхэма».

Слот сказал:

Алекс впервые на этой неделе вышел на поле в беговых кроссовках. Далее — работа с мячом, потом — с группой. Набор формы займёт время. Ориентир — конец марта, начало апреля, когда он присоединится к команде. Но это не значит, что он сразу будет играть в старте.

Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:57
Он уже на следующий сезон прайс лист составил)))))))
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:54
По мне так его уже надо отправлять! Столько потратились на его хотелки! А результат ЗЕРО!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:53
Возвращение Исака это не панацея для Ливерпуля! Панацея думаю уход Слота)))
112910415
112910415
сегодня в 11:48
так далеко и заглядывать страшно ...
lazzioll
lazzioll ответ матос (раскрыть)
сегодня в 11:40
даааа, смотрел именно его. забавно звезды собранные в кулек лупали глазами на то как их раскатывают. и Гендузи вроде бегал. и Канте отбирал, и Эдерсон отбивал. а все равно хорошо что не 5-0.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:51
ожидалось...
но хотя бы на финишном отрезке Исак может помочь, Ливерпулю то бороться за ЛЧ надо))) а если Ливерпуль финиширует вне топ-5, самого Слота отправят домой.
матос
матос
сегодня в 10:51
Здоровья парню и набора формы. Где новость как НФ уделал Фенербахче?????
shur
shur
сегодня в 10:43
...совсем забыли про Исака,точно ! Как же Он играл за "Сорок",
истинный лидер атак команды! Причём делал всё очень быстро
по мастерски! И вот переход, и вот не зачёт! Искренне желаю парню
показать себя во всей красе,здоровья!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:52
Сам Слот ещё будет в Ливерпуле?
Гость
