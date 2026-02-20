Эрик Гарсия: «Сейчас арбитры могут отменить любой гол „Барселоны“»

1771574348

сегодня, 10:59

Защитник «Барселоны» пожаловался на несправедливое, по его мнению, судейство в отношении каталонского клуба.

Сейчас у нас ощущение, что судьи могут отменить любой наш гол. Если они захотят его аннулировать — они это сделают.

В «Барселоне» остались недовольны судейством в недавнем матче Кубка Испании против «Атлетико», где арбитры спорно отменили гол Пау Кубарси.