Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Эрик Гарсия: «Сейчас арбитры могут отменить любой гол „Барселоны“»

сегодня, 10:59

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия пожаловался на несправедливое, по его мнению, судейство в отношении каталонского клуба.

Сейчас у нас ощущение, что судьи могут отменить любой наш гол. Если они захотят его аннулировать — они это сделают.

В «Барселоне» остались недовольны судейством в недавнем матче Кубка Испании против «Атлетико», где арбитры спорно отменили гол Пау Кубарси.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тимощук рассказал об ожиданиях от Джона Джона и Джона Дурана
16 февраля
Моуриньо о новой дуэли с «Реалом»: «Мы ранили короля, и теперь он опасен»
16 февраля
Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»
15 февраля
Арбелоа опроверг слухи о недовольстве Трентом: «Игрок высочайшего класса»
15 февраля
Флик верит, что «Барселона» сможет пройти «Атлетико» после поражения 0:4
13 февраля
Гвардиола о Хусанове: «Не Шекспир в английском, но он очень умён»
10 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:03
вот нагнетать лишнего не надо !
Drosmo
Drosmo
сегодня в 12:02, ред.
Специально для Эрика Гарсии. Хотя всем и так понятно, что дело здесь вовсе не в правильности или неправильности решения арбитра и бригады VAR, а в чьём-то неумении достойно признавать поражения.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:53
Сколько таких голов было отменено из-за минимальных офсайдов, разве это повод такие слова говорить? Когда же закончится у игроков и фанатов это чувство заговора всего мира против Барселоны?
wqsrk5g9ukwn
wqsrk5g9ukwn
сегодня в 11:50
    shur
    shur ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    ...а раньше в другой футбол играли и судей не было, вообще...!!! =))
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:45, ред.
    Терпеть не могу подобное нытье. Гол был отменён правильно, офсайд был, пусть и минимальный, на пол пятки поляк залез в офсайд. Если вспомнить прошлый сезон, то Барсе грех жаловаться на судей, потому что, на одном только Ямале было несколько левых пенальти...
    Судьи ошибаются всегда, в разные стороны- это проблема не только Барселоны.
    У каталонцев есть прекрасный шанс опровергнуть, так называемый заговор против них победой в ответке против Атлетико, тем более, сейчас команда Симеоне выглядит не лучшим образом, а судейство в домашней игре, я уверен- хозяевам обеспечено...
    Drosmo
    Drosmo
    сегодня в 11:43
    Чтобы наглядно увидеть что такое двойные стандарты, и тренер, который, как сейчас модно говорить, переобувается в воздухе, приведу два высказывания Флика, с разницей всего в два месяца.

    16 декабря 2025 года:

    "– В Мадриде продолжают обсуждать решения судей. Нужно ли на это реагировать?

    – Мы понимаем, что судьи – важная часть игры, без их работы футбол невозможен. Все делают ошибки.

    Нам нужно сосредоточиться на себе и на том, что мы можем улучшить. Я не хочу комментировать других. Важно строить лучшую команду из доступных ресурсов.

    Оказывать дополнительное давление на арбитров неправильно – это не мой путь, – сказал Флик."

    13 февраля 2026 года:

    "Отмененный гол Кубарси? Сколько мы ждали окончательного решения от арбитра? Примерно семь минут, или даже больше. Это не офсайд, а катастрофа, это просто позор.

    При этом арбитр ничего не говорит и не объясняет, почему принял такое решение. Я не понимаю, где в том эпизоде был офсайд", – сообщил Флик.

    Тут всё наглядно, даже добавить нечего.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 11:37
    "Сейчас арбитры могут отменить любой гол"... И не только Барсы , а и любого другого клуба...)
    Юпитер7
    Юпитер7
    сегодня в 11:18
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Obdulio Varela (раскрыть)
      сегодня в 11:05
      Добрый день. Приз приехал вчера, но было уже поздно по Вашему времени, а на сегодня прислали только что. До этого была задержка маркетплейса в доставке приза.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       