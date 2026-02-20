Эрик Гарсия: «Сейчас арбитры могут отменить любой гол „Барселоны“»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия пожаловался на несправедливое, по его мнению, судейство в отношении каталонского клуба.
Сейчас у нас ощущение, что судьи могут отменить любой наш гол. Если они захотят его аннулировать — они это сделают.
В «Барселоне» остались недовольны судейством в недавнем матче Кубка Испании против «Атлетико», где арбитры спорно отменили гол Пау Кубарси.
Судьи ошибаются всегда, в разные стороны- это проблема не только Барселоны.
У каталонцев есть прекрасный шанс опровергнуть, так называемый заговор против них победой в ответке против Атлетико, тем более, сейчас команда Симеоне выглядит не лучшим образом, а судейство в домашней игре, я уверен- хозяевам обеспечено...
