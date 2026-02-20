В Турции задержали более 30 человек по делу о ставках

1771578183

сегодня, 12:03

Турецкая полиция задержала 32 действующих и бывших функционеров 11 футбольных клубов, включая представителей Суперлиги, в рамках расследования о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщил телеканал NTV.

Утром в пятницу операции прошли в 10 провинциях. Среди задержанных — представители «Адана Демирспор», «Антальяспор» и «Аланьяспор».

Ранее TFF выявила 212 функционеров профклубов, делавших ставки за 5 лет: 108 тренеров и 104 менеджера. Федерация отстранила 149 судей (на 8–12 месяцев) за зарубежные счёта у букмекеров; всего по делу проходит 571 арбитр, 371 — с аккаунтами у букмекеров. Перед советом TFF предстанут тысячи игроков.