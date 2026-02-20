Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДоговорные матчиТурция. Супер-Лига 2025/2026

В Турции задержали более 30 человек по делу о ставках

сегодня, 12:03

Турецкая полиция задержала 32 действующих и бывших функционеров 11 футбольных клубов, включая представителей Суперлиги, в рамках расследования о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщил телеканал NTV.

Утром в пятницу операции прошли в 10 провинциях. Среди задержанных — представители «Адана Демирспор», «Антальяспор» и «Аланьяспор».

Ранее TFF выявила 212 функционеров профклубов, делавших ставки за 5 лет: 108 тренеров и 104 менеджера. Федерация отстранила 149 судей (на 8–12 месяцев) за зарубежные счёта у букмекеров; всего по делу проходит 571 арбитр, 371 — с аккаунтами у букмекеров. Перед советом TFF предстанут тысячи игроков.

Новый министр юстиции Турции Акын Гюрлек (экс-прокурор Стамбула) предупреждал о возможных арестах руководителей клубов — дело ведётся в координации с Интерполом и УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
212 человек будут допрошены по делу о ставках в турецком футболе
07 января
В Турции по делу о ставках в футболе произведены новые задержания
26 декабря 2025
Из-за скандала со ставками в футболе из Турции были вывезены $52 млрд
24 ноября 2025
В Турции возможны задержания руководства клубов по делу о ставках
20 ноября 2025
Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках
12 ноября 2025
Около 600 футболистов в Турции вызовут на допрос по делу о ставках
09 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:39
Пусть строят одну, но очень комфортную. После отсидки под отель перепрофилируют. :))
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:14
За счет изъятых средств там не одну тюрьму можно построить)...
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:32
Дерзай, старина, и удачи! Я за Тебя поболею.
lazzioll
lazzioll ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:04, ред.
я видел. я активно догоняю и почти догнал одного поднявшего сразу 20, а вчера на Демиспорре еще один тридцать лупанул в группе. теперь двоих догоняю. но надежда есть)) я мониторю так-то ставки с кэфом 15-20 победы чтоб знать что на них поставили, но вторую лигу Турции чет упустил))
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 14:53, ред.
Доброго Здоровья, lazziol!
Никого не хочу обижать, ни админов, ни кого-либо из пользователей сайта, но сейчас на досуге проверил рейтинг лидеров КП и обнаружил, что все лидеры выбились вперёд за счёт угаданных ставок, как раз на турецком футболе. :))
Кто играет, примите во внимание. :)) Играйте и выигрывайте!
Болейте за свих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:40
А до конца расследования ещё очень далеко. Я думаю подобные нарушения есть в любой стране, где делают ставки. Турки ещё пожалеют, что слишком глубоко копнули.
баск
баск
сегодня в 14:23, ред.
Неужели турки всерьёз взялись за это дело?
Там же чуть не всю Суперлигу разонять придётся, со всеми её судьями, президентами клубов и другими уважаемыми эфендями))

Помнится, несколько лет назад включил транслю рядового матча на кубок Турции Галатасарай-Хатайспор..
Хатай тогда ещё в пердиве играл, но был интересной командой, целившей в Суперлигу, куда вскоре и пробрался.

И вот, простецкий эпизод в первом тайме-
центрзащ Сарайки (такой здоровенный негр с длинными дредами, не помню фамилию), в пределах дуги своей штрафной проиграл позицию и оказался за спиной напа Хатая, выходившего на ворота.

И деловито ухватил этого напа сзади за обе руки, тем самым задержал его и, тянув за руки вниз, уложил на газон. Судейка с важным видом затрусил к ВАРу, тогда его только ввели. И, вернувшись, спокойно назначил свободный.. в сторону Хатая (!)

Выглядело это до того нагло, что слов было не найти.
Даже бешеные болельщики Сарайки, славящиеся своим фанатичным безумием, всем стадионом дружно освистали судью, а тому хоть бы хны, кто его в Стамбуле тронет, посвистят и перестанут.

Подумалось тогда- зачем ВАР этим красавцам, у них и без ВАРа всё хорошо..))
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:02
Приветствую Иван! Главное чтобы крепкая была)))
gnnzw9rnw9s7
gnnzw9rnw9s7
сегодня в 13:55
Там похоже играют просто все на тотализаторе, только не все попались.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:44, ред.
масштаб конечно колоссальный. это они еще сейчас сдавать начнут других, там на порядок больше станет. Италия таким грешит конечно обычно, но там с десяток игроков отстранят. ну или если совсем громко, то пару клубов в пердив и лишат титулов. что будет тут по итогу - даже и представить невозможно. ведь каждая ставка от судьи или тренера это проигранный или выигранный нечестно матч. как бы не пришлось обнулять все результаты за 20 лет всех чемпов
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:47
Если всех привлекут к уголовной ответственности, то для них нужно будет строить отдельную тюрьму. :))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 