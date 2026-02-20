В Турции задержали более 30 человек по делу о ставках

Турецкая полиция задержала 32 действующих и бывших функционеров 11 футбольных клубов, включая представителей Суперлиги, в рамках расследования о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщил телеканал NTV.
Утром в пятницу операции прошли в 10 провинциях. Среди задержанных — представители «Адана Демирспор», «Антальяспор» и «Аланьяспор».
Ранее TFF выявила 212 функционеров профклубов, делавших ставки за 5 лет: 108 тренеров и 104 менеджера. Федерация отстранила 149 судей (на 8–12 месяцев) за зарубежные счёта у букмекеров; всего по делу проходит 571 арбитр, 371 — с аккаунтами у букмекеров. Перед советом TFF предстанут тысячи игроков.
Новый министр юстиции Турции Акын Гюрлек (экс-прокурор Стамбула) предупреждал о возможных арестах руководителей клубов — дело ведётся в координации с Интерполом и УЕФА.
Там же чуть не всю Суперлигу разонять придётся, со всеми её судьями, президентами клубов и другими уважаемыми эфендями))
Помнится, несколько лет назад включил транслю рядового матча на кубок Турции Галатасарай-Хатайспор..
Хатай тогда ещё в пердиве играл, но был интересной командой, целившей в Суперлигу, куда вскоре и пробрался.
И вот, простецкий эпизод в первом тайме-
центрзащ Сарайки (такой здоровенный негр с длинными дредами, не помню фамилию), в пределах дуги своей штрафной проиграл позицию и оказался за спиной напа Хатая, выходившего на ворота.
И деловито ухватил этого напа сзади за обе руки, тем самым задержал его и, тянув за руки вниз, уложил на газон. Судейка с важным видом затрусил к ВАРу, тогда его только ввели. И, вернувшись, спокойно назначил свободный.. в сторону Хатая (!)
Выглядело это до того нагло, что слов было не найти.
Даже бешеные болельщики Сарайки, славящиеся своим фанатичным безумием, всем стадионом дружно освистали судью, а тому хоть бы хны, кто его в Стамбуле тронет, посвистят и перестанут.
Подумалось тогда- зачем ВАР этим красавцам, у них и без ВАРа всё хорошо..))
