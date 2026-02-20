Ковентри не стала оценивать участие Инфантино в Совете мира

1771594286

сегодня, 16:31

Президент МОК Кирсти Ковентри отказалась комментировать присутствие главы ФИФА на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Об этом она заявила на пресс-конференции.

В четверг Инфантино, член МОК , участвовал в саммите, посвящённом урегулированию конфликтов, включая Газу.

«Не знаю о том, что член МОК сидел в первых рядах, поэтому не могу прокомментировать», — сказала Ковентри.

Совет мира создан по договорённости Израиля и ХАМАС для управления Газой и предотвращения конфликтов в других регионах.