Ковентри не стала оценивать участие Инфантино в Совете мира

Президент МОК Кирсти Ковентри отказалась комментировать присутствие главы ФИФА Джанни Инфантино на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Об этом она заявила на пресс-конференции.
В четверг Инфантино, член МОК, участвовал в саммите, посвящённом урегулированию конфликтов, включая Газу.
«Не знаю о том, что член МОК сидел в первых рядах, поэтому не могу прокомментировать», — сказала Ковентри.
Совет мира создан по договорённости Израиля и ХАМАС для управления Газой и предотвращения конфликтов в других регионах.